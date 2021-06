Das Kollektiv „Deutschland sagt auch Nie wieder Fujimori“ und unterstützt die Kandidatur von Pedro Castillo

https://aweita.larepublica.pe/virales/2021/06/04/colectivo-alemania-tambien-dice-fujimori-nunca-se-pronuncia-respalda-pedro-castillo-5909

In einer Erklärung sprach die Gruppe der Peruaner in Deutschland, die in Berlin, Frankfurt am Main, Köln, München und Hamburg Demonstrationen gegen den Fujimorismus organisierte, über die politische Lage.

Am 6. Juni findet der zweite Wahlgang statt, bei dem wir endlich den nächsten Präsidenten der Republik wählen. Angesichts dieser politischen Situation haben verschiedene Medienfiguren sowie Influencer darüber gesprochen und ihre Follower je nach Präferenz dazu animiert, für ihren Kandidaten zu stimmen.

Auf der anderen Seite haben auch verschiedene Gruppen ihre Stimme auf den Straßen erhoben und die Bürger durch Aufrufe zu Märschen aufgerufen, die Kandidatur von Keiko Fujimori, dem Kandidaten von Fuerza Popular , abzulehnen . Dies war der Fall bei der Mobilmachung namens „Keiko no va“, die am 2. Juni stattfand.

Nun hat sich auch eine weitere Gruppe von in Deutschland lebenden Peruanern mit dem Namen „Deutschland sagt auch Fujimori Never Again“ ausgesprochen und in einer Erklärung die Bevölkerung aufgerufen, die Kandidatur von Pedro Castillo aus Peru zu unterstützen .

„Der mögliche Sieg der Kandidatin Keiko Fujimori bedeutet ein großes Risiko nicht nur für die Demokratie , sondern auch für die politische, wirtschaftliche und vor allem soziale Stabilität. Popular Force ist eine kriminelle Organisation , getarnt als politische Partei, die in den letzten Jahrzehnten durch verschiedene Befugnisse und Institutionen des Staates“, heißt es in der Botschaft.

Er erwähnt auch, dass seine Bürgergruppe Sit-ins „No a Keiko“ und „Fujimori Never Again“ in verschiedenen Teilen Deutschlands wie Berlin, Frankfurt am Main, Köln, München und Hamburg abgehalten hat .

Schließlich fordern sie die Unterstützung von Professor Pedro Castillo, da er ihrer Meinung nach „die einzige Alternative ist, die den Weg nach Fujimori versperrt“.

