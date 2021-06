73 Jahre Apartheid, Besatzung und ethnische Säuberungen – Nein Israel, es gibt kein Recht auf Selbstverteidigung gegen Widerstand gegen anhaltende humanitäre Verbrechen (COVID-19 Globale Solidaritätskoalition)

Vor 73 Jahren, 1948, wurden etwa 530 palästinensische Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und 800.000 Palästinenser zur Flucht aus ihrem Land und ihrer Heimat gezwungen. Es war brutale Macht, nicht Gerechtigkeit oder zionistische Rechtschaffenheit, die die Grundlage für diese gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern war. Heute, 73 Jahre später, gehen die Verbrechen gegen das palästinensische Volk weiter und intensivieren sich sogar.

Israel: Ihre brutale Macht, die die israelische Regierung über das palästinensische Volk ausübt, wird durch ein Verhältnis von 10 oder 20 zu 1 zwischen Palästinensern und Israelis demonstriert.

Vertreibung, Enteignung, Hauszerstörungen, Zerstörung von Obstplantagen – Einnahmequellen und kulturelle Tradition, unbefristete Inhaftierung in einem Freiluftgefängnis mit endlosen Kontrollpunkten, israelische Mob-Angriffe, Angriffe auf die heilige Al-Aqsa-Moschee, illegale Siedlungen, rassistische Vorherrschaft und legalisierte Diskriminierung (Das Nationalstaatsgesetz): Israel, das sind alles Formen eurer staatlich sanktionierten Gewalt gegen die Palästinenser. Diese Bedingungen, unter denen die Palästinenser leiden, erzeugen Widerstand und unter bestimmten Bedingungen verständliche Vergeltungsmaßnahmen in echter Selbstverteidigung.

Folglich repräsentiert Palästina das politische Verständnis, auf das uns der griechische Historiker Thukydides vor 2500 Jahren hingewiesen hat, dass die Starken tun, was sie wollen, und die Schwachen leiden, was sie müssen.

Es gibt jedoch Alternativen, die die Nation, die angeblich für Menschenrechte und „die freie Welt“ steht, die Vereinigten Staaten, tun könnte, um Frieden in Palästina zu schaffen und das Leiden des palästinensischen Volkes zu beenden:

1) Bestehen Sie auf einem internationalen Regime gleicher Menschenrechte überall, einschließlich Palästina und Israel, und nutzen Sie Ihren Einfluss auf Israel, um eine gerechte Regelung für Palästina zu fordern.

2) Beenden Sie alle militärischen Mittel für Israel.

3) Stellen Sie sicher, dass die Vereinigten Staaten selbst das Völkerrecht einhalten und nicht weiterhin ein Hindernis für eine friedliche Lösung des Konflikts in Palästina darstellen.

Es ist an der Zeit, mit internationalem Recht und Gerechtigkeit zu führen und den unmoralischen Einsatz roher Macht abzulehnen.

COVID-19 Globale Solidaritätskoalition

Juni 2021





COVID-19 Das Manifest für Globale Solidarität:

https://diy.rootsaction.org/petitions/covid-19-das-manifest-fur-globale-solidaritat

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related