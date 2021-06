Spitzenbeamter der WHO für Europa „optimistisch“ über Russlands Notfallgenehmigung für den Sputnik-V-Impfstoff

Quelle RT



Die Zulassung eines Impfstoffs habe nichts mit dem Herkunftsland zu tun, und es müsse ein ordnungsgemäßes Verfahren eingehalten werden, sagte Hans Kluge, oberster WHO-Beamter in Europa, gegenüber RT – Monate nachdem ein Notfallantrag für Russlands Sputnik V gestellt wurde.

„Im Moment sind die Inspektoren in Russland und besuchen die verschiedenen Standorte“ , sagte er am Rande des St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). Die Mission der WHO-Spezialisten endet am Freitag und wird zu „einer Reihe von Empfehlungen“ führen , die der Hersteller erfüllen müsste, um die Chancen auf eine Zulassung der Impfung zu erhöhen.

„Ich bin sehr, sehr optimistisch“ über die Aussichten auf die Zulassung von Sputnik V, sagte Kluge.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related