Warum wird die „Wuhan-Labor“ Theorie von weiten Teilen der westlichen Medien erneut verbreitet?

Die US-Regierung und US-Geheimdienste verbreiten zusammen mit weiten Teilen der westlichen Medien zur Zeit erneut eine Propagandakampagne mit dem Ziel die bereits unter Trump verbreitete Lüge zu verbreiten, Covid-19 stamme aus einem chinesischen Labor.

Die neueste Kampagne beruht auf der Behauptung, dass es Ende 2020 zu mehreren Krankheitsfällen unter Mitarbeitern des Wuhan Institute of Virology gekommen sei, wobei die Symptome der Betroffenen laut US-Außenministerium mit „üblichen saisonalen Erkrankungen übereinstimmen“.

Mitglieder der Trump-Regierung hatten mehrfach behauptet „hat das Coronavirus sei als Waffe benutzt worden“. Diese Behauptung greifen die Medien nun unter Billigung der Biden-Regierung erneut auf.

