World Beyond War #NOWAR2021 VIRTUELLE KONFERENZ: 4. BIS 6. JUNI 2021

Wir setzen uns für das Ende aller Kriege und deren Ersetzung durch einen gerechten und nachhaltigen Frieden ein. Wir enthüllen die Mythen des Krieges und beleuchten die bewährten gewaltfreien, friedlichen Alternativen, die uns authentische Sicherheit bringen können.

Es ist eine Tatsache, dass Kriege Millionen unschuldiger Zivilisten töten, verstümmeln, traumatisieren und vertreiben. Es ist eine Tatsache, dass Krieg und Kriegsvorbereitungen uns weniger sicher machen, indem sie Hass, Ressentiments und Rückschläge von Opfern schüren. Es ist eine Tatsache, dass der Militarismus einer der größten Umweltverschmutzer der Welt ist , wobei das US-Militär als größter institutioneller Ölkonsument und größter Landbesitzer der Welt an der Spitze der Charts steht. Nur 3% der jährlichen US-Militärausgaben oder 1,5% der weltweiten Ausgaben könnten den Hunger auf der Erde beenden.

Es ist auch wahr, dass gewaltfreier Widerstand doppelt so erfolgreich ist wie bewaffneter Widerstand. Dass ein Dollar, der für Bildung und Gesundheit ausgegeben wird, mehr Arbeitsplätze schafft als der gleiche Dollar, der in der Kriegsindustrie ausgegeben wird. Und diese Entmilitarisierung ist im Gange, da 25 Länder ihre Militärs bereits vollständig aufgelöst haben.

„Gerade jetzt wenn Aktivisten für Klimagerechtigkeit beginnen, die Waffenindustrie als Haupttreiber des Klimawandels zu sehen, müssen Aktivisten der indigenen Solidarität unser Verständnis und unsere Analyse der Rolle der Waffenindustrie bei der Verletzung der Rechte indigener Völker vertiefen“, sagt Brent Patterson . Exekutivdirektor der Friedensbrigaden International-Kanada. Deshalb fordern wir Veräußerung, Abrüstung und Entmilitarisierung – die Umleitung von Ressourcen auf die Bedürfnisse von Mensch und Umwelt und die Entkolonialisierung unserer Kulturen auf dem Weg zu einer friedlichen, grünen und gerechten Zukunft.

Vielen Dank an unsere großzügigen Sponsoren und Unterstützer, die # NoWar2021 möglich machen! Melden Sie sich hier als Unterstützer oder Sponsor an.

Peace Pioneers:

World BEYOND War

Peace Champions:

Christian Peacemaker Teams

War Enders:

A Future Without War

Conscience Canada

Canadian Unitarians for Social Justice

Canadian Friends Service Committee

Dr. Michael D. Knox

US Peace Memorial Foundation

Project Save the World

Canadian Voice of Women for Peace

Rehumanize International

Winnipeg Quakers

Pivot2Peace

New Wineskins Catholic Worker

Korea Peace Appeal Campaign

Sponsors:

1040 for Peace

Canadian Peace Initiative

Conrad Grebel University College

CODEPINK

Environmentalists Against War

Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

Greater Brunswick Peaceworks

International Philosophers for Peace

Pax Christi Seed Planters/Illinois/USA

RootsAction.org

The Resistance Center for Peace and Justice

Tom Neilson Music

Vote World Parliament

Women’s International League for Peace and Freedom US

World Federalist Movement Canada – Toronto Branch

Unterstützer

350

Les Artistes pour la Paix

Ontario Committee For Human Rights in the Philippines

The Global Sunrise Project

Pax Christi Toronto

Kitchel Family Organics

Ottawa Raging Grannies

Vancouver Island Peace and Disarmament Network

Peace Magazine

Peace & Social Concerns, Ottawa Quakers

International Peace Bureau

Socialist Action Canada

Nobel Women’s Initiative

Rights Action

Women’s International League for Peace and Freedom Canada

Science for Peace

United for Peace and Justice

Project Ploughshares

Religions for Peace Canada

The Peace and Justice Studies Association

International Youth Media Summit

Vancouver Peace Poppies

Peace Brigades International – Canada

In Place of War

Campaign Against Arms Trade

Socialist Party of Wisconsin

Popular Resistance

Labour Against the Arms Trade

Nonviolent Conflict Workshop

Canadian Peace Congress

Topanga Peace Alliance

MLK Coalition of Greater Los Angeles

Hope House of Prayer

Veterans For Peace Chapter 27

McMaster University

The Global Education Center

Women’s EcoPeace

The Canadian Branch of the Registry of World Citizens

September 11th Families for Peaceful Tomorrows

Interfaith Communities United for Justice and Peace

National Department of Peacebuilding Campaign

Center for Doukhobor Studies

Press for Conversion! Magazine

Global Peace Alliance

Syracuse Peace Council

DIGILEAK Canada

Canadian Foreign Policy Institute

The Carleton Food Collective

Younique by Michaelle Robardey

Association of World Citizens

The National Network Opposing the Militarization of Youth

Global Campaign for Peace Education

Coalition to Oppose the Arms Trade (COAT)

Pacifi

Center for Global Justice

Proposition One Campaign

Niagara Movement for Justice in Palestine-Israel (NMJPI)

Rohi Foundation

SomosPaz

Benedictine University, Faculty Senate

Sanctuary of Mana Ke`a Gardens

Southern Anti-Racism Network

Women Against Nuclear Power

Middle East Treaty Organization

Human Unity Movement

Media Alliance

Uniting for Peace

Prince George’s County (MD) Peace & Justice Coalition

Shannonwatch

Age of Peace 2050

Yuvsatta (Youth for Peace)

Latin American and Caribbean Solidarity Network (LACSN)

Independent Jewish Voices Canada

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related