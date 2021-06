Peru: Linkspopulist Pedro Castillo führt in Umfragen vor den Wahlen am 6. Juni – Von Ron Ridenour (covertactionmagazine.com)

https://covertactionmagazine.com/2021/05/29/left-wing-populist-pedro-castillo-leads-polls-before-june-6th-election-in-peru/

Von Ron Ridenour

[Peru hielt seine Parlamentswahlen am 11. April ab. Ein sozialistisch orientierter Bauern-Lehrer, Pedro Castillo Terrones, führte 17 weitere Kandidaten an. Er hat eine faire Chance, die Stichwahl am 6. Juni zu gewinnen. Dieser Hintergrundbeitrag umfasst den Wahlkampf, jahrzehntelange politische Konflikte und grassierende Korruption, das Engagement der USA sowie den Guerillakrieg vor und während der mörderischen, autoritären und korrupten Herrschaft von Alberto Fujimori. Fujimori sitzt wegen vieler Verbrechen im Gefängnis. Seine treue Tochter Keiko Fujimori kämpft, während sie vorübergehend unter „Hausarrest“ steht, aus ihrer Untersuchungsgefängniszelle. Sie wird wegen Geldwäsche und Bestechung angeklagt und ist die Hoffnung der Rechten. Der Herausforderer des Verbrechers ist ein Mann des Volkes. Der Gewinner übernimmt am 28. Juli das Ruder.— Redaktion ]

Pedro Castillo Terrones, 51, ein Landschullehrer und Kleinbauer, führte am Wahltag, dem 11. April, überraschend das Rennen der 18 Kandidaten an. Der linke Kandidat der Partei Peru Libre (Freies Peru) erhielt 19% der Stimmen. Das Logo seiner Partei ist der Bleistift des Lehrers.

Den zweiten Platz in der Stichwahl vom 6. Juni belegte Keiko Fujimori, 46, mit 13,36 %. Sie war eine von vielen richtigen Kandidaten. Sie kandidierte in der Partei Fuerza Popular (Volksmacht), die sie 2011 als Nachfolgerin der Partei ihres Vaters gründete. Alberto Fujimori regierte zwischen 1990 und 2000.



Fujimoris Tochter ist ihrem Vater während seiner Präsidentschaft und im Gefängnis treu geblieben. Während der Regierungszeit von Alberto Fujimori befahl er Todesschwadronen, um bäuerliche Gegner seiner diktatorischen Herrschaft zu massakrieren. Angeklagt wegen 51 Verbrechen, erhielt Fujimori eine 25-jährige Haftstrafe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Korruption, die er 2009 anfing .

Obwohl bei dieser Wahl mehr Präsidentschaftskandidaten als je zuvor auftraten, wollten laut einer Umfrage des Instituts für Peruanische Studien 28% der Wähler keinen von ihnen . 70 Prozent der 25.193.971 registrierten Wähler gaben ihre Stimme ab. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 stimmten fast 82 %.

Peru hat eine Bevolkerung von 33 Millionen Menschen, von denen 60% als Mestizen (indigene-spanische Mischung) gelten, 26% sind indigen (15% Quechua-Nachkommen von Inkas, zusammen mit mehreren anderen ursprünglichen Völkern, darunter eine halbe Million Aymaras); sechs Prozent weiß; vier Prozent schwarz; und mehrere Tausend Chinesen, Japaner, Araber und andere.

Peru Libre gewann 37 Sitze in der 130-köpfigen Legislative mit 14% der Stimmen.

Fuerza Popular gewann 24 Sitze mit 11% der Stimmen, gegenüber 37 bei den Wahlen 2011 und einer absoluten Mehrheit von 73 Sitzen im Jahr 2016.

Die nächstplatzierten waren Rafael López Aliaga, rechter Kandidat für Renovación Popular ( Volkserneuerung ) 11,7% mit 13 Kongresssitzen, und Hernando de Soto, rechter Kandidat für Avanza Pais (Go On Country) 11,6% mit sieben Kongresssitzen. López ist ein superkonservativer Millionär, der während der Fujimori-Diktatur durch Monopolhandelskonzessionen reich geworden ist; beide unterstützten Alberto Fujimori und unterstützen nun seine Tochter.

Yonhy Leccano, zentristisch-liberaler Partei der Aktion Popular (Popular Action), erhielt 9% für das Präsidentenamt und gewann 16 Sitze im Kongress. Veronika Mendoza, linke Kandidatin der Partei Juntos (Gemeinsam für Peru) erhielt 7,8% für das Präsidentenamt und gewann vier Kongresssitze.

Neben Castillo und Mendoza kam der einzige andere linke Kandidat, Marco Arana von der Partei El Frente Amplio (Breite Front), mit nur 65.000 Stimmen, 0,5% , auf den 16. Platz . Die Partei wird nicht im Kongress vertreten sein.

Broad Front ist eine Koalition von Basisgruppen und wurde in der Kongressperiode 2016-20 mit Mendoza verbündet, brach jedoch in zwei Fraktionen auf. Sie werden Castillo begleiten.

Gregory Wilpert interviewte Francesca Emanuele, eine peruanische Politologin, Aktivistin und Kolumnistin des unabhängigen Mediums Wayka – ein Quechua-Begriff für „Gruppenarbeit für das kollektive Wohlergehen“. Diese Online-Website hat laut Emanuele „Millionen von Followern“.



Sie nannte drei Gründe, warum Castillo vor Mendoza abschnitt, der eine bekanntere Persönlichkeit ist und als Favorit auf den ersten oder zweiten Platz in einer Stichwahl galt.



„Zuerst wurde Veronica Mendoza als Politikerin gesehen. Sie kandidierte tatsächlich zum zweiten Mal … sie war Kongressabgeordnete, [und] die Leute in Peru haben genug von Politikern … Pedro Castillo wurde nicht als Politiker angesehen. [Ein weiterer Grund] ist, dass die Menschen, die Castillo unterstützen, in den Anden im Zentrum des Landes leben. Obwohl auch Veronika Mendoza in den Anden in Cuzco geboren und aufgewachsen ist, hat sie im Ausland studiert. Ihre Mutter kommt aus Frankreich. Veronica Mendoza hat einen sehr akademischen Diskurs, während Pedro Castillo eine Stimmung der Arbeiterklasse geschaffen hat. Sein Diskurs ist besser; sie verstehen ihn. Schließlich gab es viele Jahre, in denen die akademischen Gruppen und die Mainstream-Medien Veronica Mendoza ständig angriffen, weil sie eine linke Kandidatin ist.“ [1]

Das demokratisch-sozialistische Wirtschaftsprogramm von Mendoza würde eine dezentralisierte Planwirtschaft beinhalten, wenn auch mit „Marktsozialismus“, der Selbstverwaltung der ArbeiterInnen als Teil der Betriebsdemokratie. Sie und ihre Partei sowie Frente Amplio setzen sich für die soziale Gleichstellung von Frauen ein, einschließlich für das Recht auf Abtreibung und für die gleichgeschlechtliche Ehe.

Die Medien hatten nicht damit gerechnet, dass Castillo eine Chance hätte. In den letzten Tagen der Wahl stieg er jedoch in den Umfragen auf, obwohl die Massenmedien ihn mit Verbindungen zu MOVADEF (Bewegung für Amnestie und Grundrechte) darstellen. [2]

Emanuele erklärt Castillos Appell an weite Teile der Bevölkerung.



„Pedro Castillo ist Schullehrer, Landschullehrer. Er ist Bauer und identifiziert sich nicht als Indigener. Er spricht kein Kichwa [einen Quechua-Dialekt], aber er hält sich definitiv für einen Bauern. Niemand in der Geschichte der peruanischen Republik [wie er] hat die zweite Runde erreicht. Niemand hat das mit so geringen wirtschaftlichen Mitteln geschafft. Seine Kampagne kostete 8.000 Dollar. Also, das ist ein Sieg für die peruanische Arbeiterklasse, für die Peruaner, die viele Jahre vergessen und vernachlässigt wurden… Castillo war 2017 bekannt, als er einen Lehrerstreik leitete, und dann haben wir bis jetzt nichts von ihm gehört dass er für Wahlen kandidiert.

„Castillo ist wirtschaftlich fortschrittlich, aber sozial konservativ. Er schlägt ein Wirtschaftsmodell wie in Ecuador unter Rafael Correa und Bolivien unter Evo Morales vor. Er schlägt vor, strategische natürliche Ressourcen zu verstaatlichen [und] die Bergbauprojekte zu überprüfen. Er schlägt auch eine neue Verfassung vor, die die unter der Diktatur Alberto Fujimori angenommene ersetzen würde. Aber [Castillo] hat Widersprüche: er ist wirtschaftlich fortschrittlich, aber sozial konservativ. Er ist gegen Abtreibung und Homo-Ehe. Er argumentiert gegen die Gleichstellung der Geschlechter als Thema im Lehrplan.

„In Bezug auf die Medien, die ihn wegen The Shining Path angreifen, gibt es einige Hinweise darauf, dass Mitglieder seiner Partei und er selbst Verbindungen zum politischen Zweig dieses Shining Path, der MOVADEF heißt, haben.“ [3]

Pedro Castillo spricht davon, die noch bestehenden „kolonialen Beziehungen“ zu beenden, insbesondere durch „Freihandelsabkommen“, die riesige Gewinne ohne großen Nutzen für das peruanische Volk erwirtschaften.

Keiko Fujimori ist die „demokratische Option“ der Business Class. Sie fördert eine neoliberale Politik und sieht die USA als stärksten Verbündeten Perus. Emanuelle vergleicht Keiko mit Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro – „extrem rechts und extrem populistisch“. [4] Indigene Völker erinnern sich an sie als loyale Tochter des Präsidenten, der 300.000 indigene Frauen und 20.000 indigene Männer zwang, im Rahmen des sogenannten „freiwilligen chirurgischen Verhütungsprogramms“ sterilisiert zu werden.

Das Nettovermögen von Keiko Fujimori wird im Alter von 44 Jahren auf 1-5 Millionen US-Dollar geschätzt . „Sie ist eine der reichsten Politiker, die in Peru geboren wurde .“ In Mainstream-Quellen unerwähnt geblieben ist ihre kriminelle Beteiligung an Geldwäsche und Bestechungsgelder, für die sie bis zum Verfahren inhaftiert wurde.

„Die Massenmedien und die anderen rechten Kandidaten in der ersten Runde greifen Castillo ständig sehr aggressiv an“, sagte die politische Analystin und Kommentatorin Francesca Emanuele gegenüber CAM. Sie glaubt, dass der Bauer-Lehrer gewinnen wird, sieht aber ein knappes Ende voraus.

Hauptthemen: Politische Instabilität, Covid-19, Rezession, Korruption, Einwanderung

In den letzten fünf Jahren gab es vier Präsidenten. Nur einer, Pedro Pablo Kuczynski, wurde tatsächlich gewählt. 2015 verzichtete er auf seine doppelte US-Staatsbürgerschaft, um für das Präsidentenamt zu kandidieren. Im Juni 2016 schlug er Keiko Fujimori nur knapp.

Kuczynski trat im März 2018 nach zwei Amtsenthebungsversuchen zurück – zunächst wegen illegaler Einnahme von Geldern von der brasilianischen Baufirma Odebrecht, dann einer weiteren Korruptionsvorwürfe und weit verbreiteter Unzufriedenheit, dass er den massenmordenden Präsidenten Fujimori am 24.12.2017 aus „humanitären“ Gründen aus der Haft entließ.

Am 3. Oktober 2018 hob der Oberste Gerichtshof die Begnadigung auf und Fujimori wurde ins Gefängnis zurückgebracht . Kuczynski war im April 2019 in Untersuchungshaft genommen worden, weil er Bestechungsgelder von Odebrecht erhalten hatte. Später wegen gesundheitlicher Probleme unter Hausarrest gestellt, wurde ein Teil seines Eigentums vom Gericht beschlagnahmt.

Nach Kuczynskis Rücktritt wurde er durch den ersten Vizepräsidenten, Martín Vizcarra, ersetzt. Unabhängiger als die meisten anderen in der Legislative förderte er Reformen gegen die Korruption im Kongress und in der Justiz, was bei Politikern und Richtern Empörung auslöste.

Peru ist eines der am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffenen Länder Amerikas . Die sozioökonomischen Umstände sind eine Hauptursache dafür. Ein Drittel der Bevölkerung lebt in überfüllten Häusern; 70 % der Erwerbsbevölkerung haben informelle Jobs mit wenigen oder keinen Sozialleistungen oder Steuerzahlungen; Nur die Hälfte der Haushalte verfügt über Kühl- oder Gefrierschränke und viele Menschen müssen täglich Lebensmittel finden/kaufen.

Der weltweit zweitgrößte Kupferexporteur befindet sich in einer Rezession. Dennoch rechnet das Wirtschaftsministerium mit einer Erholung mit fünf Prozent Wachstumsrate zwischen diesem Jahr und 2026 .

Aufgrund einer zweiten Corona-Infektionswelle bis Januar 2021 stieg die Intensivbettenbelegung auf 90 %. Medizinisches Personal streikte wegen der harten Arbeitsbedingungen.

Präsident Vizcarra führte Anordnungen zum Aufenthalt zu Hause ein. Er stellte Hilfsgelder zur Verfügung. Das BIP ging um 30 % zurück. Massive Ungleichheit, ein unzureichendes Gesundheitssystem und Korruption im Gesundheitsministerium bei der Anwendung von Impfstoffen haben viele Todesfälle verursacht. Heute sind fast zwei Millionen Einwohner infiziert und 65.000 gestorben .

Im September 2020, als der Kongress ein Amtsenthebungsverfahren gegen Vizcarra wegen „moralischer Unfähigkeit“ einleitete und ihn der Einflussnahme beschuldigte , gab es eine halbe Million Infizierte mit 25.000 Toten. Obwohl es nicht genügend Stimmen gab, um ihn seines Amtes zu entheben, brach sein Ruf als effektiver Führer ein .

Am 9. November 2020 Kongress seines Amtes enthoben Vizcarra ein zweites Mal, erklärte er „moralisch inkompetent“. Dieses Mal wurde er seines Amtes enthoben. Einige von denen, die gegen ihn gestimmt hatten, waren wegen ihrer Korruption ins Visier genommen worden.

Ihm folgte Kongresspräsident Manuel Merino. Es gibt so viel Korruption – Politiker sind dafür berüchtigt –, dass viele Kommentatoren und normale Leute glaubten, die Anklage gegen Vizcarra sei erfunden.

Einige Medien nannten den Prozess einen weiteren Coup. Diese Entwicklungen lösten massive Proteste aus und nahmen zu, als Polizisten zwei Demonstranten ermordeten. Bei weiteren Protesten verletzte die Polizei Demonstranten und drei Dutzend Journalisten, einige schossen mit Schrotflinten und Tränengas.

Am fünften Tag der Amtszeit von Merino trat er zurück. Einer der wenigen Kongressabgeordneten, die gegen die Amtsenthebung von Vizcarra gestimmt haben, Francisco Sagasti, wurde von einer gespaltenen Legislative zum Präsidenten ernannt.

Sagasti war Chef der strategischen Planungsabteilung der Weltbank. Als solche fördert der Zentrist die kapitalistische Sparpolitik. Sagasti führt die Morado Partido (Lila Party) an. Er konzentriert sich auf die Verbesserung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19, prangert öffentlich Korruption an und fördert die Bildung im ländlichen Raum. Die USA billigen seine Politik.

Die Purple Party nominierte Julio Guzmán für die 2021 Wahlen mit Sagasti als 2. Vizepräsidenten. Guzmán erhielt nur 2,2% der Stimmen, aber die Partei erhielt mit 5,3% genug Stimmen im Kongress, um vier Mitglieder im Kongress zu haben.

Keiko Fujimori hat in den USA Betriebswirtschaftslehre studiert und dort viele Jahre gelebt. Nach ihrer Rückkehr nach Peru arbeitete sie mit ihrem Vater zusammen. Sie übernahm die Position der First Lady (1994-2000), nachdem sich der Präsident von seiner Frau Susana Higuchi scheiden ließ. Keiko war von 2006 bis 2011 im Kongress, als sie für die Präsidentschaft kandidierte. Sie belegte damals wie 2016 den zweiten Platz.

Am 31. Oktober 2018 wurde Keiko wegen Behinderung einer gerichtlichen Untersuchung zu Geldwäsche und Bestechung mit der Absicht, Zeugenaussagen zu ändern, zu 36 Monaten präventiver Freiheitsstrafe verurteilt . Sie wurde am 11. Januar 2019 in den Hausarrest entlassen. Später wurde sie ins Gefängnis zurückgebracht. Als sie mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde sie erneut in den Hausarrest entlassen und konnte nach ihrer Genesung für die Präsidentschaft kandidieren.

Staatsanwalt José Domingo Pérez fordert eine 30-jährige Haftstrafe, weil sie 1,2 Millionen Dollar von der Odebrechter Immobilien-/Baufirma angenommen hat, die ihre politische Partei illegal finanziert hat . Zwischen Odebrecht und dem peruanischen Justizministerium wurde 2019 eine Einigung erzielt.

Laut Wayku versucht die Kongressabgeordnete von Fuerza Popular, Martha Chávez, das derzeitige Parlament – ​​größtenteils konservativ und rechtschaffen – dazu zu bringen, diese Vereinbarung zugunsten ihres Präsidentschaftskandidaten zu ändern. „ Martha Chávez würde Odebrecht bitten, nicht mehr zu gestehen, wie Keiko illegales Geld erhalten hat – Wayka.“

Diese Vereinbarung würde es Odebrecht ermöglichen, weiterhin in Peru mit öffentlichen Bauaufträgen zu arbeiten, sobald Dokumente und Zeugenaussagen vorgelegt werden, die zeigen, wie Keiko Fujimori und Ex-Präsidenten illegal Geld erhalten haben, das ihnen angeboten wurde.

Einwanderung

Am 9. März 2015 erklärte Präsident Barack Obama Venezuela zu einer Bedrohung der nationalen Sicherheit und berief sich als erste auf eskalierende Sanktionen gegen Hunderte von venezolanischen Unternehmen, Einzelpersonen, Schiffen und deren Öl.

Vor allem aufgrund der immer strengeren Sanktionen unter Trumps Regime fehlt es den Venezolanern an Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen Notwendigkeiten, sogar an Öl/Erdöl, um den absoluten Mindestlebensstandard aufrechtzuerhalten . So fliehen seit 2015 jährlich mehr als eine Million Menschen als Flüchtlinge in Nachbarländer.

Als Folge dieser Krise hat Peru über eine Million venezolanische Flüchtlinge im Land. Perus Streitkräfte haben sich mit Ecuadors unter der rechtsgerichteten Regierung Lenin Moreno zusammengetan, um weitere Migration zu verhindern, indem sie Soldaten an ihren Grenzen nach Kolumbien entsenden.

Die Flüchtlingsfrage ist in Peru wie auch in anderen lateinamerikanischen Ländern umstritten. Die prokapitalistischen Parteien unterstützen den von den USA unterstützten Juan Guaidó, während sozialistisch orientierte Parteien den gewählten Präsidenten Nicolás Maduro unterstützen. Viele Leute befürchten, dass die USA sie bestrafen werden, wenn sie Maduro unterstützen.



Am 23. Januar 2019 gab der 35-jährige Abgeordnete lediglich bekannt, dass er die Präsidentschaft interimistisch ohne Wahl übernehmen werde. Guaidó war mit 26% der Stimmen im Bundesstaat Vargas (350.000 Einwohner) in den Kongress 2015 über das Ticket Voluntad Popular (Volkswille) gewählt worden.

Heute sanktionieren die USA alle venezolanischen Exporte (92% Öl, der Rest ist Gold) und die meisten ihrer Importe und frieren ihre Vermögenswerte bei US-amerikanischen und britischen Banken ein. Diese Aggression wird dadurch verstärkt, dass die USA (und 70 ihrer Verbündeten) Guaídó als Präsidenten des Landes anerkennen.



Die USA und Großbritannien erkennen nur Guaidó das „Recht“ an, Venezuelas eingefrorene Staatsgelder zu verwenden . Die Annahme ist, dass er eines Tages Präsident werden wird, wahrscheinlich durch einen von den USA unterstützten Militärputsch.

Guaidó hat eine US-Militärintervention gefordert, und es gab eine Handvoll tollpatschiger Putschversuche . Jüngste Umfragen unter den im Land lebenden Venezolanern ergaben, dass nur 4,1% ihn für fähig halten, ihre Nation zu regieren.

Sendero Luminoso

„The Shining Path ( Sendero Luminoso oder SL) Maoistische Guerillas wurden in den späten 1960er Jahren vom [Philosophie-]Universitätsprofessor Abimael Guzmán gegründet und basierten auf marxistischer Ideologie … Peru. Mitte der 1960er-Jahre besuchte er die Volksrepublik China und seine Sammlung von unkonventionellen Ideen wurde zutiefst von maoistischen Theorien beeinflusst, die zur Grundlage der ideologischen Grundlagen des Leuchtenden Pfads wurden“, schrieb der Council on Hemispheric Affairs, eine „progressive Stimme“. gegen den illegalen US-Interventionismus.“ [5]

Indigene Völker in Peru und im Allgemeinen in ganz Lateinamerika wurden lange Zeit an den Rand gedrängt und von den meisten weißen und mestizenischen Bevölkerungsgruppen als unerwünschte Menschen behandelt.

Am 17. Mai 1980 startete Guzmán den „Volkskrieg“, um die peruanische Regierung zu stürzen. Das Hauptziel der Guerilla-Organisation war es, „bestehende peruanische politische Institutionen zu zerstören und sie durch ein kommunistisches revolutionäres Bauernregime zu ersetzen, während sie sich jeglichem Einfluss anderer lateinamerikanischer Guerilla-Gruppen wie der Tupac Amaru Revolutionary Movement (MRTA) sowie ausländischer Ideologien widersetzt“. .“

Die grundlegende Strategie von SL bestand darin, „Gewalt einzusetzen, um die unvollkommenen demokratischen Institutionen des Landes zu Fall zu bringen, Bürger daran zu hindern, sich an der Kommunalverwaltung zu beteiligen, Perus Wirtschaft zu zerstören und von der Regierung geförderte Programme zur Bereitstellung von Hilfe und Dienstleistungen für die Bevölkerung zu vereiteln“. [6]

Die Bewegung Shining Path gründete eine Militärschule, um jungen Rekruten militärische Taktiken und den Gebrauch von Waffen beizubringen. Sie waren eine Zeitlang erfolgreich, „weil die Behörden von Lima von organisatorischer Instabilität und Korruption heimgesucht wurden und schlecht vorbereitet waren, den internen Krieg zu führen, der den Tod von Zehntausenden unschuldiger Dorfbewohner, die mitten in den Kampf gefangen waren, vorausahnen würde“.

SL hat seinen Hauptsitz in den Berggebieten von Ayacucho und Huanta sowie in Zentral- und Süd-Vilacabamba, dem Ort des letzten Inka-Widerstands. Sie starteten Angriffe auf landwirtschaftliche Gebiete im oberen Huallaga-Tal und im südlichen Teil von Puno.

„Guzmán spielte die Rolle des allmächtigen militärischen und geistlichen Führers seiner Organisation; In diesem Sinne wurde Shining Path eher als hierarchischer Kult organisiert als nach einem zellbasierten Modell.“



Guzmán wurde von einem der meistgelesenen und am meisten bewunderten revolutionären Schriftsteller und Aktivisten Perus und Lateinamerikas, José Carlos Mariátegui, beeinflusst. Er gründete die Peruanische Kommunistische Partei. Mariátegui prägte den Begriff für den Marxismus der PCP, sendero luminoso al futuro („Marxismus-Leninismus ist der leuchtende Weg in die Zukunft“).

„Als bekennender Autodidakt bestand er darauf, dass sich eine sozialistische Revolution in Lateinamerika organisch auf der Grundlage lokaler Bedingungen und Praktiken entwickeln sollte und nicht das Ergebnis einer mechanischen Anwendung einer europäischen Formel … auf der Grundlage traditioneller Formen des Kollektivismus, wie er von den Indianern praktiziert wird. In einem berühmten Satz sagte Mariátegui: ‚Der Kommunitarismus der Inkas kann nicht geleugnet oder herabgesetzt werden, weil er sich unter einem autokratischen Regime entwickelt hat.’“

Nachdem er in Italien gelebt und mit einem Italiener verheiratet war, beobachtete er den Aufstieg des Faschismus und kam zu dem Schluss, dass „Faschismus der Preis war, den eine Gesellschaft in der Krise für das Versagen der Linken zahlte“.

Mariáteguis Ideen sowie die von Che Guevara, der von ihm lernte, und die von Fidel Castro bildeten in den letzten zwei Jahrzehnten die Grundlage für den Aufstieg linker Organisationen und Regierungen (die rosa Flut). Auch Evo Morales und Hugo Chávez lernten von Mariátegui.

Ähnlich wie bei der FARC in Kolumbien und anderen revolutionären Aufständen finanzierte „Shining Path seine Operationen teilweise durch Lösegelder aus Entführungen und erzwungenen Steuern auf kleine Unternehmen und Einzelpersonen. Shining Path verlangte auch von kolumbianischen Kokainhändlern und -käufern, die vor Ort tätig waren, im Gegenzug für Schutz und die Möglichkeit, Waffen von ihnen zu kaufen, höhere Preise als die geltenden Preise für rohes Koka zu zahlen.“

In den Anfangsjahren zielte SL auf lokale Behörden und Polizei und später auf das Militär, als sie begannen, SL anzugreifen. Guzmán begann auch, wohlhabende Bauern und die in den „Rondas“ anzugreifen. „Die Rondas Campesinas („ländliche“ oder „bäuerliche“ Patrouillen) wurden in den 1970er Jahren gegründet.

Die Rolle und Reichweite der Ronderos wurde in den 80er Jahren im Rahmen des Kampfes gegen den Terrorismus erweitert.“ Sie sind heute in ganz Peru mit unterschiedlichem Einfluss zu finden. Ley Nr. 27908 – Ley de rondas campesinas. (ecolex.org) [7]

1983 befahl Guzmán als Reaktion auf die brutale Ermordung eines Kommandanten von Leuchtender Pfad durch eine Ronda-Gruppe Vergeltung. Um ein Beispiel zu geben, töteten Guerillas zwischen 69 und 80 Menschen in kleinen Städten der Provinz Huancasancos – 18 Kinder, das jüngste sechs Monate alt, 11 Frauen, einige schwanger, acht Senioren zwischen 50 und 70 Jahren. Sie wurden mit Macheten und Äxten abgeschlachtet, einige wurden erschossen. Guzmán gab dazu der SL-Zeitung El Diario ein Interview .

„Angesichts reaktionärer Militäraktionen… haben wir mit einer verheerenden Aktion reagiert: Lucanamarca . Weder sie noch wir haben es allerdings vergessen, weil sie eine Antwort bekommen haben, die sie nicht für möglich gehalten haben. Mehr als 80 wurden vernichtet, das ist die Wahrheit. Und wir sagen offen, dass es Exzesse gab … aber alles im Leben hat zwei Aspekte. Unsere Aufgabe war es, einen verheerenden Schlag zu versetzen, um sie in Schach zu halten, ihnen klar zu machen, dass es nicht so einfach werden würde … wir haben sie überprüft und sie haben verstanden, dass es sich um eine andere Art von Kämpfern handelt, dass wir waren nicht die gleichen wie die, gegen die sie zuvor gekämpft hatten.“

Weder Mariátegui noch Che hätten es geduldet, Menschen zu foltern und zu massakrieren. [8]

Während einer Pressekonferenz in Havanna am 6. August 1985 beantwortete Fidel Reporterfragen über Sendero Luminoso . Prensa Latina schrieb, dass Fidel sagte, er habe keine Beziehung zu ihnen, behauptete jedoch, dass die aktuelle Krise in Peru, das die höchste Armutsrate Lateinamerikas aufwies, „Instabilität im Land“ verursacht habe.

Fidel sagte, dass die große Menge an Hunger und Analphabetismus „nicht mit Waffen, sondern durch politische Maßnahmen zur Ausrottung sozialer Faktoren gelöst werden kann“. Fidel begrüßte die neue Regierung von Alan García [9] und hoffte, dass er „in diesem Kampf gegen diese Tragödie Erfolg haben würde“. Die neue Regierung könne „bei diesen Bemühungen auf unsere Unterstützung zählen, wenn sie dies wünscht“.

Shining Path glich in der Brutalität der örtlichen Polizei, Geheimpolizei und Armee von Präsident Fujimori nicht nur gegen bewaffnete Aufständische, sondern auch gegen unbeteiligte Bauern in den weiten Gebieten unter SL-Kontrolle oder Teilkontrolle. Auf seinem Höhepunkt hatte SL etwa 10.000 Aufständische.

„Nach seinem Autocoup 1992 übernahm Fujimori die Kontrolle über die Presse und fast alle anderen Institutionen des Landes und versprach eine Rückkehr zur Demokratie innerhalb eines Jahres. Diese Formel ermöglichte es ihm, Peru per Dekret zu regieren, wobei in dieser Zeit eine massive Anzahl von Morden als Ergebnis heftiger Kämpfe zwischen dem Leuchtenden Pfad und den Sicherheitskräften von Lima stattfand .

„Am 12. September 1992 wurde Abimael Guzmán von den örtlichen Behörden festgenommen, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wurde. Dies führte zu einem erheblichen Rückgang der Todesopfer und einer Verringerung der bewaffneten Effektivität des Leuchtenden Pfads. Einer von Guzmáns obersten Leutnants war nach seiner Festnahme verhört worden und schließlich veranlasst worden, einige von Guzmáns Verstecken aufzudecken. [Nach Guzmáns Gefangennahme] Fujimori stellte ihn in einem Außenkäfig aus, damit die Presse diese öffentliche Demütigung miterleben konnte – und gleichzeitig mit seinem Erfolg prahlte. Guzmán gefangen zu nehmen bedeutete die Zerstörung der Hierarchie des Leuchtenden Pfades. Die Gruppe begann sich aufgrund organisatorischer Probleme und des Widerstands in den Reihen aufzulösen.“ [10]

Guzmán wurde vor ein Militärgericht gestellt, dessen Richter vermummt waren, um ihre Identifizierung zu verhindern. Er wurde in einem Marinestützpunktgefängnis zu lebenslanger Haft verurteilt. Achtzehnhundert weitere SL-Mitglieder wurden inhaftiert.

Tupac Amaru Revolutionary Movement

Die Tupac Amaru Revolutionary Movement (MRTA) war 1982 ein Auswuchs der marxistisch-leninistischen Sozialistischen Revolutionären Partei. Sie ist nach dem letzten Inka-Führer benannt, der sich der spanischen Kolonialherrschaft widersetzte. Tupac wurde 1572 gefangen genommen und gehängt.

Einer der am meisten bewunderten Dichter Perus, José María Aguedas (1911-1969), der Spanisch und Quechua spricht , schrieb über das Leben der Ureinwohner. Eines seiner bekanntesten Gedichte ist das Leben und die Kämpfe des großen Inkaführers als Vater der Völker.

MRTA betrachtete wie Shining Path die kubanische Revolution als Modell, hielt aber weder an der maoistischen Ideologie fest noch schloss sie sich SL an. In den 1980er und 90er Jahren führte die MRTA einen Guerillakrieg gegen das Establishment. Es gab auch einige bewaffnete Konflikte zwischen SL und MRTA, die gegen die Macht ihres linken Gegners keinen Stützpunkt in ländlichen Gebieten errichten konnten.

Die ehrgeizigste und angekündigte Aktion der MRTA und die Hauptursache für ihren endgültigen Untergang war die Übernahme der japanischen Botschaftsresidenz. Während einer Party zum Geburtstag des japanischen Kaisers am 17. Dezember 1996 nahmen 14 Mitglieder der Guerillagruppe unter der Führung von Victor Polay Campos 800 Würdenträger (Politiker, Diplomaten, Militärs und reiche Geschäftsleute) gefangen.

Während der Verhandlungen ließen die Rebellen alle Frauen und die meisten Männer frei und hielten nur 72 Geiseln. MRTA forderte die Freilassung von 450 inhaftierten Mitgliedern seiner Organisation.

US-Militärs in der Region unterstützten die peruanische Armee mit verschiedenen Rettungsplänen. Am 22. April 1997 überfiel schließlich ein 140-köpfiges Kommandoteam der peruanischen Armee die Residenz . Die Rebellen wollten keine Geiseln töten. Die einzigen Opfer waren sie selbst, eine Geisel und zwei Soldaten. Alle 14 Rebellen wurden auf Befehl Fujimoris getötet, die Hälfte von ihnen hingerichtet.

Wahrheits- und Versöhnungskommission



Die Wahrheits- und Versöhnungskommission (CVR) wurde von Interimspräsident Valentin Paniagua im November 2000 nach Fujimoris Abdankung eingesetzt. Seine Ermittlungen umfassten Aktionen des Shining Path, MRTA und der Militärpolizei. Die Kommission bestand aus zehn männlichen und zwei weiblichen Rechtsanwälten, Professoren, Priestern und einem Bischof sowie einem General im Ruhestand.



Als der Ingenieur Alejandro Toledo im Juli 2001 die Wahlen gewann, erhöhte der erste Quechua-Präsident die Zahl der Kommissare. Toledo und die von ihm gegründete Partei País Posible (Possible Peru) verbesserten einige Arbeitsbedingungen, gingen aber auch auf den IWF und die US-Wirtschafts- und Außenpolitik ein. Toledo wurde ein Freund von Präsident George W. Bush.

Am 28. August 2003 berichtete CVR „über die geschätzten 70.000 Todesfälle, Ermordungen, Folter, Verschwindenlassen, Vertreibungen, den Einsatz terroristischer Methoden und andere Menschenrechtsverletzungen, die vom Staat, Shining Path und der Revolutionären Bewegung Túpac Amaru ausgeführt wurden . Der Bericht kam zu dem Schluss, dass es sowohl institutionelle als auch individuelle Verantwortlichkeit gibt und rassische und kulturelle Faktoren identifiziert werden, die zu einem Katalysator für Konflikte wurden.“

Eine Studie aus dem Jahr 2019 bestritt die CVR-Unfallzahlen und berichtete stattdessen von „insgesamt 48.000 Tötungen, wesentlich weniger“ und kam zu dem Schluss, dass „der peruanische Staat einen deutlich größeren Anteil ausmacht als der Leuchtende Pfad“, mehr als die 28%, die dem Militär zugeschrieben werden und Polizei berichtet von CVR.

Die CVR-Untersuchung wurde durch einen Teil der 360 Millionen US-Dollar finanziert, die auf ausländischen Konten entdeckt wurden, die von Fujimori-Beamten gestohlen worden waren.

Alberto Fujimori

Obwohl Fujimori die Stichwahl im Juli 2000 mit knapper Mehrheit gewann, wichen die meisten Regierungen der Welt aufgrund von Unregelmäßigkeiten seiner dritten Vereidigung am 28. Juli aus. Wochenlang fanden täglich Demonstrationen vor dem Präsidentenpalast statt. Als versöhnliche Geste ernannte Fujimori den ehemaligen Oppositionskandidaten Federico Salas zum Premierminister. Oppositionsparteien im Kongress weigerten sich, diesen Schritt zu unterstützen, und der ehemalige Präsident Toledo führte die Kampagne für die Annullierung der Wahlen an.

Zu diesem Zeitpunkt ereignete sich ein Korruptionsskandal um Fujimoris Chef des nationalen Geheimdienstes Vladimiro Montesinos . Montesinos überwachte eine Todesschwadron , Grupo Colina, die viele Massaker verübte. Montesinos hat auch führende Politiker und Journalisten abgehört und vom Drogenhandel profitiert. Montesinos hatte enge Verbindungen zur CIA und soll von der Agentur 10 Millionen Dollar für die Anti-Terror-Aktivitäten seiner Regierung erhalten haben. [11]

Am 13. November verließ Fujimori Peru, um Brunei zu besuchen, um am Forum für die asiatisch-pazifische Wirtschaftskooperation teilzunehmen . Am 16. November übernahm Valentín Paniagua das Amt des Präsidenten, nachdem die pro-Fujimori-Führung ein Vertrauensvotum verloren hatte.

Am 17. November reiste Fujimori von Brunei nach Tokio, wo er per Fax seinen Rücktritt als Präsident einreichte . Der Kongress weigerte sich, seinen Rücktritt anzunehmen, und stimmte stattdessen mit 62 zu 9 dafür, Fujimori seines Amtes zu entheben, mit der Begründung, dass er „permanent moralisch behindert“ sei. Japan gewährte ihm den Exilstatus und die Staatsbürgerschaft. Wo und wann Fujimori geboren wurde, ist immer noch umstritten – entweder in Japan oder Peru.

In Peru wegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen gesucht, blieb Fujimori bis zu seiner Verhaftung während seines Besuchs in Chile im November 2005 im selbst auferlegten Exil. Fujimori glaubte, dass die Bedingungen in Peru günstig für ihn seien, um erneut für die Präsidentschaft zu kandidieren, obwohl sein politischer Feind Toledo war noch an der Macht, stand aber bald vor einer Wahl. Die chilenischen Behörden nahmen Fujirmori jedoch fest, als Peru seine Auslieferung beantragte, was am 22. September 2007 geschah.

Im Dezember 2007 wurde Fujimori für schuldig befunden, eine rechtswidrige Durchsuchung und Beschlagnahme angeordnet zu haben, und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Im April 2009 wurde Fujimori wegen seiner Beteiligung an Tötungen und Entführungen durch die Todesschwadron der Grupo Colina wegen Menschenrechtsverletzungen zu 25 Jahren Haft verurteilt . Dies war das erste Mal, dass ein gewähltes Staatsoberhaupt an sein Heimatland ausgeliefert, vor Gericht gestellt und wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurde.

Im Juli 2009 stand er vor einem dritten Verfahren wegen Vorwürfen, er habe Vladimiro Montesinos illegal 15 Millionen Dollar an Staatsgeldern gegeben , was der verrufene ehemalige Präsident zugab. Fujimori bekannte sich im September in einem weiteren Korruptionsverfahren schuldig. Er erhielt eine weitere sechsjährige Haftstrafe, doch nach peruanischem Recht laufen alle Gefängnisstrafen gleichzeitig.

Obwohl sich Fujimori als korrupt und mörderisch erwiesen hat, zeigen verschiedene Umfragen, dass seine Zustimmungsrate für die Führung schwankte – einmal bis zu 65 %. Ein wesentlicher Grund sind Ressentiments und Angst vor Sendero Luminoso. In einem Artikel von La Razon , einer peruanischen Zeitung, heißt es 2003: „Fujimori ist nur eines großen Verbrechens schuldig, und zwar des Erfolgs in einem Land mit gescheiterten Politikern, Schuldenmachern, Trugbildern und ausgesprochenen Opportunisten. ” [12]

Rolle der USA

Eine US-amerikanische Organisation, der Council on Foreign Relations, schrieb 2009 in einem Hintergrundartikel zu Shining Path, dass „ Washington eine Politik verfolgte, Peru Geld zu leihen und Militärhilfe zu leisten, um der Regierung des Landes zu helfen, Krieg gegen Shining Path zu führen . Diese Politik wurde auch dann fortgesetzt, als die Regierung von Präsident Alan García mit einigen ihrer Kredite in Verzug geraten war, trotz einer langjährigen US-Politik, die ein Land nicht für Hilfe in Anspruch nimmt, wenn es seine Militärhilfeschulden länger als ein Jahr nicht zurückzahlt.“

Die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten über Lateinamerika begann 1823 mit der „Monroe-Doktrin“ – bezogen auf das Konzept des „manifesten Schicksals“ für die USA. In den Jahren 1846-48 führten die USA Krieg gegen Mexiko und stahlen seine nördliche Hälfte, die heute Texas, New Mexico, Nevada, Kalifornien, Colorado, Utah und Wyoming ist. In den kommenden Jahren gab es Hunderte von Fällen militärischer Intervention.

Eine der letzten Maßnahmen der Regierungszeit von Präsident Obama war eine Militärpräsenz in Peru. Im Dezember 2016 ließ Präsident Kuczynski die USA eine Militärbasis im Amazonas bauen . Das US-Südkommando, die Regionalregierung von Amazonas und die Firma Partenon Contratistas unterzeichneten einen Plan, der dem Land angeblich bei „Naturkatastrophen“ unter dem Deckmantel des Zentrums für Operationen für regionale Notfälle helfen soll.

„Die Vereinigten Staaten müssen keine Kriege mehr führen, um ihre Hegemonie auf lateinamerikanischem Boden zu erobern und zu behaupten; jetzt wird die Region mit viel subtileren Mitteln bekämpft: durch Initiativen der verdeckten Militarisierung. Zusätzlich zu seinem Krieg gegen den Terrorismus nutzt Washington den Kampf gegen den Drogenhandel und seine angebliche Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte als Deckmantel für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder … Peru ist eine wichtige Plattform, um den Vereinigten Staaten zu ermöglichen, ihren Plan zu konsolidieren ganz Südamerika zu beherrschen“, schrieb Ariel Noyola Rodríguez.



„Die militärische Zusammenarbeit zwischen Washington und Lima beschränkt sich nicht auf die Errichtung von Militärbasen; die Vereinigten Staaten haben sich daraufhin vollständig in den [peruanischen] Sicherheits- und Verteidigungsapparat integriert. Gemäß der Genehmigung des peruanischen Verteidigungsministeriums wurden von Mai bis September 2016 Spezialeinsatzeinheiten des Gemeinsamen Kommandos der Streitkräfte, des Kommandos für Geheimdienst und Gemeinsame Spezialoperationen und der Spezialeinheit VRAEM von US-Streitkräften ausgebildet. … die peruanischen Streitkräfte haben unzählige gemeinsame Militärübungen mit den Vereinigten Staaten durchgeführt.“ [13]

Die Regierung von Joe Biden hat zu den aktuellen Wahlen nicht öffentlich Stellung bezogen, aber peruanische Aktivisten verstehen, dass der „Nachbar im Norden“ Keiko Fujimori stillschweigend unterstützt. Die National Endowment for Democracy, die sich dafür einsetzt, linke Regierungen weltweit zu untergraben, gab 2020 in Peru fast 650.000 US-Dollar aus .

Ein potenziell unheilvoller Präzedenzfall wurde in Ecuador bei den Wahlen im April 2021 geschaffen, als die US-Regierung einen Spoilerkandidaten mit indigenem Hintergrund, Yaku Pèrez, unterstützte, der seinen Unterstützern – darunter Öko-Anarchisten und andere Umweltschützer – aufforderte, leer zu stimmen.

Dies beraubte den Linken Andrés Arauz – der in den Umfragen führend gewesen war – um wichtige Stimmen und warf die Wahl an Guillermo Lasso, einen millionenschweren Bankier und ehemaligen Coca-Cola-Direktor, der die US-Militärstützpunkte und die wirtschaftlichen Interessen in Peru verteidigen wird. [14]

Die USA im Bunde mit der peruanischen Wirtschaftselite könnten versuchen, die gleichen schmutzigen Tricks in Peru zu ziehen. Bisher hat sich Bidens öffentliche Rhetorik wenig auf Lateinamerika konzentriert, außer Mexiko zu ermutigen, Migranten an der Einreise in die USA zu hindern, und die Sanktionen gegen Venezuela wegen der Herrschaft des „Tyrannen“ Nicolás Maduro fortzusetzen. Pedro Castillo strebt ein Ende der US-Dominanz über seinen „Hinterhof“ an. Er schlägt auch vor, die Drug Enforcement Administration auszuweisen und den falschen „Krieg gegen Drogen“ zu beenden, der ihn als Ziel für Washingtons verdeckte Manipulationen markiert.

Aktueller Wahlkampf



Auf Wunsch von Pedro Castillo führten er und Keiko Fujimori eine improvisierte Debatte am 1. Mai, dem historischen Tag des Sieges der Arbeiterklasse, auf dem Platz seiner Heimatstadt Choto, wo er unterrichtet. Die nördliche Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern war lebhaft mit hauptsächlich Castillo-Anhängern. Ronderos waren mit ihren Kreaturenpeitschen anwesend. Weibliche und männliche Sprecher sagten den lokalen Medien, dass Ronderos notwendig sei, um „Sicherheit und Disziplin zu wahren“ und Diebstähle zu verhindern, da das Gebiet und Peru im Allgemeinen eine „schwache Rechtsstaatlichkeit“ habe.



Die Debatte war intensiv, aber nicht bösartig. Fujimori tadelte Castillo, weil er versucht hatte, davonzulaufen, sie auf neutralem Gebiet zu debattieren. Er antwortete: „Ich laufe nicht vor Fujimorismo davon . Wer weggelaufen ist, war dein Vater“, bezieht sich auf seine Flucht im Jahr 2000 nach Japan .

Schwerpunktthemen waren Korruption, Corona, Wirtschaft und Kriminalität. Castillo kritisierte die neoliberale Wirtschaft dafür, dass sie der Mehrheit keine menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen bietet, für die mangelnde medizinische Versorgung im Allgemeinen und während der Corona-Pandemie im Besonderen. Seine Partei wird eine neue Verfassung vorschlagen, die die steuergestützte medizinische Versorgung für alle zum Recht macht.

Fujimori verteidigte das derzeitige private Gesundheitssystem und die neoliberale Wirtschaft.

Castillos Regierung würde transnationale Verträge überarbeiten, die natürliche Ressourcen ausbeuten. Der Staat, sagte er, würde 30% der Gewinne nehmen und die Erde so gut wie möglich schützen. Fujimori sagte, die derzeitige Rezession sei nicht auf eine neoliberale Politik zurückzuführen, sondern auf „Mangel an Management“.

In Bezug auf soziale Unsicherheit und Kriminalität schlug Fujimori höhere Strafen vor, während ihre Gegnerin mehr und bessere Bildung vorschlug.



Keiko Fujimori beschuldigte Pedro Castillo nicht direkt, Terrorist zu sein, wohl aber ihre Partei, die anderen rechtskonservativsten Parteien und die Massenmedien. Castillo antwortete ihnen: „Wir sind keine Terroristen, Kommunisten oder Chavistas “, mit Bezug auf Hugo Chávez.

Die Partei Free Peru und Pedro Castillo sagen, dass sie laut peruanischen Medien Morddrohungen erhalten . Die Massenmedien und rechten Politiker behaupten ständig, dass er Shining Path unterstützt. Es gibt keine Beweise für eine tatsächliche Unterstützung für das, was sie tat, aber er könnte einer von vielen sein, die der Meinung sind, dass einige Gefangene nach so vielen Jahrzehnten im Gefängnis Amnestie oder Begnadigung erhalten sollten.



Der rechtsextreme Rafael López Aliaga behauptet, dass Pedro Castillo „kein Präsident werden darf“, da er nie wieder Wahlen zulassen würde. Castillo wäre ein weiterer „autoritärer Maduro“ und regiere Peru wie Venezuela und Kuba. Viele Mainstream-Medien, wie La Razón , zitieren regelmäßig rechte Flügel, die behaupten, Castillo sei mit Sendero Luminoso zusammen und sein inhaftierter Anführer Guzmán.

Die Mitte-Liberale Volksaktionspartei hat beschlossen, keine Position zu beziehen, wen sie unterstützen soll .

Am 5. Mai vereinbarten Castillos Peru Libre und Mendozas Junta eine Zusammenarbeit. Veronica Mendoza sagte: „ Es geht nicht nur um den Sieg von Castillo Terrones, sondern auch darum, Mafia und Autoritarismus zu bremsen“, und sie erklärte , sie wolle keine Regierung mit „Menschen, die sogar Impfstoffe sabotieren können“.

Castillo erklärte später , dass die umstrittene Genderfrage des Bildungscurriculums kein Thema in seiner Kampagne sei und dass der zukünftige Kongress darüber entscheiden sollte . Am 1. Mai gab der Durchschnitt von acht Umfragen Castillo eine 43%ige Chance, Keiko Fujimori mit 35% zu gewinnen. Der Rest sagt, dass er leer stimmen wird oder unentschieden ist.

Zwei Tage nach der Debatte hatte Fujimori 37% gegenüber 38% ihrer Rivalin eingeholt, was einem Durchschnitt von 12 Umfragen entspricht. Am 12. Mai lag Castillo mit 47 % zu 32 % vorn und am 25.-27. Mai mit 40 % zu 33,6 % mit 26,4 Stimmen entweder leer (etwa die Hälfte davon) oder weiß nicht, was bedeutet, dass die Ergebnisse ungewiss sind.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related