Laut Recherchen des US-Magazins Newsweek unterhalten die USA die weltweit größte geheime Armee, die unter anderem diverse Missionen des Pentagons im In- und Ausland erfüllt. Dem Bericht zufolge gehören den geheimen Truppen rund 60.000 Mann an. Es ist ein riesiges Netzwerk aus Soldaten, Zivilisten und Auftragnehmern, von denen viele gefälschte Identitäten verwenden, um ihre Aufträge auszuführen. Militärische Geheimdienstspezialisten machen angeblich den zweitgrößten Teil der Geheimarmee aus.

Bestehende Mechanismen zugunsten gegenseitiger Vertrauensbildung für militärische Transparenz und Rüstungskontrolle, wie den „Treaty on Open Skies“, der Vertrag über den offenen Himmel, hat Washington mit seinem Austritt weiter abgebaut.

Zum ganzen Bericht: https://de.rt.com/nordamerika/118442-pentagon-23-milliarden-militaerischer-geheimdienst/

