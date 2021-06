Mexiko: Bürgermeisterkandidat von Moroleon erschossen. Seit September 2020 wurden 88 Politiker ermordet. (telesur)

Das Sicherheitssekretariat in Michoacan hat die Ermordung der Kandidatin der Bürgerbewegung (MC) Alma Barragan im Bundesstaat Guanajuato bekanntgegeben.

Die Bürgermeisterkandidatin von Moreleon war in ihrem Auto unterwegs, als sie wenige Stunden nach ihrer Teilnahme an einer Wahlkampfveranstaltung von Unbekannten erschossen wurde.

Sie ist die dritte Kandidatin, die vor dem Wahltag am 6. Juni in Guanajuato ermordet wurde, wo die meisten vorsätzlichen Tötungsdelikte seit 2018 verzeichnet wurden.

„Die Gewalt in diesem Wahlprozess muss aufhören. Wir fordern die Bundes- und Landesregierungen auf, die Sicherheit der Kandidaten zu gewährleisten. Mexiko verdient Frieden“, sagte die MC-Partei.

Neben Barragan erlebte der MC diesen Monat auch die Ermordung des Kandidaten Abel Murrieta, der für das Bürgermeisteramt von Cajeme kandidierte und am 13. Mai auf offener Straße erschossen wurde.

Politische Gewalt in diesem Wahlprozess hat das Sicherheitssekretariat belastet, das mehrere Schutzanträge von Wahlkandidaten erhalten hat. Kürzlich berichtete die Beratungsfirma Etellekt, dass seit Beginn des Wahlverfahrens im September 2020 88 Politiker ermordet wurden.

Am 6. Juni feiert Mexiko die größte subnationale Wahl seiner Geschichte, da 500 Bundesgesetzgeber, 15 Gouverneure, 30 lokale Kongresse und 1.900 Stadträte zu wählen sind.

https://www.telesurenglish.net/news/Mexico-Moroleon-Mayoral-Candidate-Shot-to-Death-20210526-0005.html

