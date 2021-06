Frage: Würden Sie sich mit dem russischen Impfstoff „Sputnik V“ impfen lassen, wenn er von der EU zugelassen wäre?

60% der Deutschen sagen ja. Auch das ein Ausdruck des Vertrauens gegenüber dem östlichen Nachbarn.

https://www.ost-ausschuss.de/de/PM%20Forsa%20Gesamt

