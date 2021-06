Die KP Chinas hat am 27. Mai 2021 zu einem „Weltsymposium für marxistische politische Parteien“ eingeladen: 58 politische Parteien aus 48 Ländern versammelten sich, um „eine neue Welt zu bauen“

Quelle: https://unitedworldint.com/18924-58-political-parties-from-48-countries-gathered-together-to-build-a-new-world/

58 politische Parteien aus 48 Ländern versammelten sich, um „eine neue Welt zu bauen“

Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hat am 27. Mai 2021 zu einem „Weltsymposium für marxistische politische Parteien“ eingeladen. 58 verschiedene politische Parteien aus 48 Ländern, von Chile bis Ägypten, von der Türkei bis Nepal nahmen an dem Symposium teil, insgesamt mit 70 Vertretern.

Repräsentanten marxistischer Parteien aus den 6 Kontinenten haben betont, dass das marxistische Denken eines der wertvollsten Juwelen der Geisteswissenschaften ist. Verschiedene Repräsentanten sagten, dass alte Differenzen und Frontlinien überwunden wurden, was den politischen Parteien den Weg öffnete, in einen Prozess der Einheit einzutreten. Mehrere Parteiführer und Ländervertreter begrüßten die durchdachte und ideologische Führung der KPCh.

Während des Symposiums lehnten die Teilnehmer den Dogmatismus deutlich ab und betonten: „Der Marxismus ist eine lebendige Theorie“. Statt Verweise auf die Vergangenheit standen Lösungen für aktuelle Probleme der Menschheit auf der Tagesordnung.

Mehrere marxistische Parteiführer präsentierten ihre Erfahrungen und politischen Praktiken. Verschiedene Führer drückten aus, dass „der Marxismus die progressiven Kräfte weltweit geleitet hat, die beabsichtigen, eine bessere Welt aufzubauen, die die gesamte Menschheit befreien, soziale Gleichheit und Gerechtigkeit verwirklichen wollen“.

Botschaft von Xi, Eröffnungsrede der KPCh, Schlussrede der türkischen Vatan-Partei

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat zum Symposium eine Glückwunschbotschaft geschickt. Die von der CPC veröffentlichte Erklärung von Xi lautete wie folgt:

„Xi Jinping stellte fest, dass die marxistische Wissenschaft, die eine mächtige Waffe des Denkens ist, um die Welt zu kennen und zu verändern, das Gesetz der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft enthüllt, den Weg für die Menschheit aufzeigt, Befreiung zu suchen, und den Prozess der menschlichen Zivilisation erleichtert hat. In diesem Jahr jährt sich die Gründung des CPC zum 100. Mal. Der Marxismus wurde seit der Gründung der KPCh als Leitideologie etabliert. Seitdem verbindet die KPCh den Marxismus mit der chinesischen Realität und passt den Marxismus an die Verhältnisse Chinas an, um mit der Zeit zu gehen und seine Attraktivität für die Menschen zu steigern. Der Marxismus strahlt im 21. Jahrhundert in China neue Kraft und Vitalität aus. Der Sozialismus chinesischer Prägung ist in eine neue Ära eingetreten. Und China hat den neuen Weg zu einer großen nationalen Verjüngung eingeschlagen.“

„Xi Jinping betonte, dass die marxistischen politischen Parteien der Welt angesichts der gemeinsamen Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegenübersieht, den Dialog und die Kommunikation verbessern müssen. Die KPCh ist bereit, gemeinsam mit marxistischen politischen Parteien weltweit die Sache des menschlichen Fortschritts und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu fördern. Xi Jinping hoffte, dass die Teilnehmer des Symposiums Weisheit bündeln, Ideen entfachen und eine neue Entwicklung des Marxismus im 21.

Der Minister der Internationalen Abteilung der KPCh, Song Tao, hat die Eröffnungsrede gehalten:

„China hat trotz starkem Druck auf dem Weg des Sozialismus bestanden und Erfolg gehabt. Die Realität hat bewiesen, dass der Marxismus keine Theorie der Vergangenheit ist, sondern eine Theorie, die die Gegenwart und die Zukunft aufklärt. China repräsentiert den Marxismus des 21. Jahrhunderts. Wir kämpfen für die Befreiung der Menschheit und damit für eine Welt frei von Unterdrückung und Klassen, in der alle gleich sind. Indem er sagte, dass „das Volk die Regierung ist“, hat der Vorsitzende Xi die Position Chinas hier gezeigt. Der Sozialismus mit chinesischem Charakter hat diese Theorie weiterentwickelt. Während der KPCh-Regierung wurden in den letzten 70 Jahren durchschnittlich 10 Millionen Menschen jährlich aus der Armut befreit. China hat seine Ziele im Kampf gegen die Armut 10 Jahre früher als geplant erreicht. Der Kampf gegen die Armut geht in historisch beispielloser Weise weiter.“

Fortsetzung:

„Xi sagt, dass die Länder der Welt ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen und dass sich die Länder gegen internationale Schwierigkeiten vereinen sollten. Angesichts des globalen Klimawandels hat China versprochen, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2060 auf ein Minimum zu senken. Dies zeigt Chinas Liebe zur Menschheit. Der Frühling kommt nicht, wenn eine Blume blüht, sondern alle Blumen blühen. Hier müssen die Beziehungen zwischen der KPCh und allen marxistischen Parteien weiterentwickelt werden. Diejenigen, die Tugend tragen, werden nicht allein stehen. Wir müssen die Fahne des Marxismus hoch halten, ohne ihr Wesen zu verändern. Wir müssen für das Glück unseres eigenen Volkes, für die Befreiung der Welt und für den Weltfrieden handeln. Die KPCh verteidigt ohne Unterschied die Gleichheit aller politischen Parteien.“

„Lasst uns gegen den neuen Kalten Krieg vereinen“

In Bezug auf die globale Ordnung erklärte Song Folgendes:

„Beziehungen müssen auf der Grundlage von Unabhängigkeit, Gleichheit, gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten aufgebaut werden. Das CPC ist bereit, die Kommunikation und Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Wir müssen uns vereinen und gemeinsam gegen den neuen Kalten Krieg stehen. Die Welt fordert Gerechtigkeit, sie fordert keine Hegemonie. Sie will Fortschritte machen, nicht Rückschritte. Lassen Sie uns alle Arten von neuen Kalten Kriegen ablehnen und verhindern, dass die Welt wieder geteilt wird. Der Einsame läuft schneller, aber der, der Freunde hat, läuft weiter.“

Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation: „China hat unseren Fehler nicht begangen“

Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (CPRF), Gennadi Sjuganow, hielt ebenfalls eine Rede auf dem Symposium, die mit den Worten „Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation begrüßt die brüderliche Kommunistische Partei Chinas“ begann. Sjuganow erklärte, dass die Welt radikale Veränderungen braucht und dass die Völker aller Länder eine vollständig erneuerte internationale Ordnung und ein völlig erneuertes System wünschen. Sjuganow sagte folgendes:

„China entwickelt den Marxismus-Leninismus auf kreative Weise weiter. Die CPC unterstützt aktiv die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und die Entwicklung sozialer Standards. Dies bietet eine wertvolle Erfahrung für die globale sozialistische Bewegung. Die Menschen der Welt richten ihre Augen voller Hoffnung auf China. China hat aus unseren Fehlern während der Sowjetunion gelernt und trägt den Sozialismus im 21. Jahrhundert weiter voran.“

Kommunistische Partei Chiles: Die US-Hegemonie schwindet

Der Vertreter der Kommunistischen Partei Chiles sagte: „Nach dem Zweiten Weltkrieg haben der IWF und die Weltbank die US-Hegemonie ermöglicht. Die US-Hegemonie wurde noch stärker, als sich die Sowjetunion auflöste. Aber heute lassen der Aufstieg Chinas auf der internationalen Bühne und andere Entwicklungen den US-Imperialismus langsam aber sicher verschwinden.“ Der Vertreter fuhr fort:

„Die US-Regierung betrachtet Lateinamerika als ihren Hinterhof. Sie verhängen seit Jahren Militärsanktionen gegen die legitimen Regierungen Venezuelas und Nicaraguas, haben aber keinen Erfolg. Chinas Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie und der Beendigung der Armut hat die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen. China hat den Sozialismus mit chinesischen Merkmalen entdeckt und der Menschheit die Möglichkeit gegeben, eine neue Welt aufzubauen. China wird in der neuen Zeit zweifellos ein Bezugspunkt für alle Länder sein, die einen Weg zur Entwicklung suchen. Das Belt-and-Road-Projekt für eine neue Zukunft der Menschheit ist ohne Zweifel ein sehr großes Unterfangen. Chile hatte während der Regierung Salvador Allendes mit dem Aufbau des chilenischen Marxismus begonnen, und Chile hat den Aufbau des Sozialismus nie aufgegeben. Vor kurzem, unser Land versucht, die aus der Pinochet-Ära geerbte Verfassung zu erneuern. Unsere Partei hat bei den Kommunalwahlen die zweitmeisten Stimmen erreicht. Wir lehnen neoliberale Politik kategorisch ab. Wir sind sehr bereit, die Möglichkeiten, die Belt and Road bietet, zu nutzen. 100 Jahre sind seit der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas vergangen. Die KPCh vertraut auf die Menschen und entwickelt die Prinzipien des Marxismus weiter, indem sie sich auf ihre eigenen Realitäten verlässt. Heute ist die Notwendigkeit einer Änderung der Prinzipien des Sozialismus größer denn je.“ Die KPCh vertraut auf die Menschen und entwickelt die Prinzipien des Marxismus weiter, indem sie sich auf ihre eigenen Realitäten verlässt. Heute ist die Notwendigkeit einer Änderung der Prinzipien des Sozialismus größer denn je.“ Die KPCh vertraut auf die Menschen und entwickelt die Prinzipien des Marxismus weiter, indem sie sich auf ihre eigenen Realitäten verlässt. Heute ist die Notwendigkeit einer Änderung der Prinzipien des Sozialismus größer denn je.“

Syrische Kommunistische Partei: Lasst uns die Hände gegen den US-Imperialismus reichen

Der Vertreter der Kommunistischen Partei Syriens erklärte: „Die USA und ihre Verbündeten beginnen Kriege und Konflikte. Die Länder der Welt auf der anderen Seite lernen voneinander und dienen den gemeinsamen Interessen der Menschheit, kämpfen dafür, Krieg zu verhindern und Frieden zu erreichen. Lasst uns die Hände reichen gegen den Krieg“.

Die Kommunistische Partei Weißrusslands: Belt and Road stärkt unsere Zusammenarbeit

Der Vertreter der Kommunistischen Partei Weißrusslands sagte: „Der Sozialismus chinesischer Prägung ist außerordentlich wichtig. Wir müssen soziale und andere Ungleichheiten nicht beseitigen. Das Belt and Road-Projekt ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Ihr Ziel ist es, unsere Verbindungen zu stärken. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Belt and Road Project weltweit die wichtigste und effektivste Plattform ist, um eine globale Zusammenarbeit zu ermöglichen. Wir stellen unsere Zusammenarbeit mit anderen Ländern, einschließlich der Ukraine, in Frage.“

Abschlussrede der türkischen Vatan-Partei: Die Ära der nationaldemokratischen Revolutionen und die Öffnung zum Sozialismus

Doğu Perinçek, Vorsitzender der Vatan-Partei (Türkei), hat die Abschlussrede des Symposiums gehalten. Perinçek sagte folgendes:

„Unsere Ära ist die Ära der nationaldemokratischen Revolutionen und der Öffnung zum Sozialismus am Beispiel Chinas. Der asiatische Kontinent hat in dieser Ära erneut die Führung der Menschheit übernommen. Afrika und Lateinamerika sind Asiens Flügel. Die aufstrebende asiatische Zivilisation wird und wird durch die Regierung des Volkes aufgebaut. Die aufstrebende neue Zivilisation ist populär, wird staatlich geführt, ist auf den Menschen ausgerichtet, humanistisch, teilt und schätzt private Initiative nur insoweit, als sie dem Interesse der Gesellschaft dient.“

Perinçek fuhr fort:

„Die aufstrebende neue Zivilisation erlässt ein politisches Programm. Es ist das Programm zur Abschaffung der Hegemonie, zur Beseitigung der globalen Ungleichheit, zur Schaffung von Entwicklung durch Teilen und zum Aufbau einer multipolaren Welt. Dieses Programm öffnet den Weg zu einer Welt, in der alle Arten von Klassen, Unterdrückung und Entfremdung beseitigt werden. Der große Wunsch der Menschheit!

Dabei sind die Staaten, die gegen die Hegemonie kämpfen, die wichtigsten Kräfte, die die Weltgeschichte vorantreiben. Dieser Kampf wird mit Waffen, politischen Instrumenten und auf wirtschaftlicher Ebene geführt. Der Kampf der Werktätigen gegen die Ausbeutung ist eine sekundäre Fabrik.

Der wissenschaftliche Sozialismus ist heute wie gestern der Wegweiser gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Das Schlüsselelement in diesem Kampf ist, dass die Avantgarde-Parteien die Macht erlangen, indem sie ihre eigenen Nationen und Arbeiterklassen mobilisieren und so in die Lage versetzt werden, die Zukunft zu bestimmen.

Wir als Vatan-Partei stellen fest, dass die Türkei, die im Kampf gegen den US-Imperialismus an vorderster Front steht, in die Phase einer historischen Chance eingetreten ist. Und wir versprechen Ihnen allen, liebe Genossinnen und Genossen: Wir werden uns in den kommenden Jahren als Regierungspartei aus der Türkei für die große Sache der Menschheit einsetzen.“

Folgende Parteien haben beim Weltsymposium für marxistische Parteien Reden gehalten:

Kommunistische Partei Chinas

Kommunistische Partei Spaniens

Kommunistische Partei Brasiliens

Kommunistische Partei der Russischen Föderation

Kommunistische Partei Indiens

Kommunistische Partei der USA

Kommunistische Partei der Schweiz

Kommunistische Partei Kubas

Kommunistische Partei Südafrikas

Kommunistische Partei Vietnams

Kommunistische Partei Nepals

Kommunistische Partei Mexikos

Kommunistische Partei Deutschlands

Kommunistische Partei Australiens

Kommunistische Partei Frankreichs

Kommunistische Partei des Vereinigten Königreichs

Kommunistische Partei Sri Lankas

Kommunistische Partei Chiles

Kommunistische Partei Ägyptens

Kommunistische Partei Syriens

Kommunistische Partei Weißrusslands

Kommunistische Partei von Bangladesch

Arbeiterpartei Kongo

Vatan (patriotische) Partei der Türkei

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related