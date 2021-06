Forscher der Universität Barcelona haben das Coronavirus in einer Abwasserprobe vom 12. März 2019 aus Barcelona nachgewiesen.

Wenn diese Erkenntnis bestätigt werden sollte, wird sie die Idee, dass das Virus aus China stammt, sprengen.

Die Universität von Barcelona teilte in einer Pressemitteilung mit, dass die Studie „an ein angesehenes Journal gesendet wurde“.

Für die Studie untersuchten die spanischen Forscher Proben aus zwei großen Kläranlagen in Barcelona, ​​um die Entwicklung des Virus in der Stadt nachzuweisen.

Da das Virus mit Fäkalien ausgeschieden wird, sagen die Forscher, dass „die Überwachung von Abwasser als ein sensibles Instrument zur Überwachung der Ausbreitung des Virus angesehen werden kann“.

Die Forscher begannen mit der Analyse wöchentlicher Proben vom 13. April bis zum 25. Mai 2020 und untersuchten laut dem Artikel auch gefrorene Archivproben von Anfang des Jahres 2020.

Die Analyse konnte das neue Coronavirus mit dem Namen SARS-CoV-2 bereits am 15. Januar im Abwasser von Barcelona nachgewiesen – 41 Tage bevor der erste offizielle Fall in Barcelona bestätigt wurde.

Dies veranlasste die Forscher, noch weiter zurückzugehen und von Januar 2018 bis Dezember 2019 gefrorene Proben zu testen.

„Alle Proben waren in Bezug auf die SARS-CoV-2-Genompräsenz negativ, mit Ausnahme des 12. März 2019, in dem die SARS-CoV-2-Spiegel niedrig, aber positiv waren, wobei zwei verschiedene Ziele verwendet wurden“, sagte Albert Bosch, der Koordinator der Studie und Präsident der Spanischen Gesellschaft für Virologie, in der Pressemitteilung.

Über das neuartige Coronavirus wurde erstmals im Dezember 2019 aus Wuhan berichtet

weitere Meldungen hierzu:



https://www.nytimes.com/2020/06/26/health/coronavirus-spain.html

https://www.catalannews.com/society-science/item/sars-cov-2-detected-in-barcelona-water-study-from-march-2019

