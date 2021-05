Stellungnahme des Sprechers des chinesischen Außenministeriums zur Verschwörungstheorie Laborunfall

http://de.china-embassy.org/det/sgyw/t1879355.htm

Das Wuhan-Institut für Virologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat am 23. März eine Erklärung abgegeben. Demnach war das Wuhan-Institut für Virologie vor dem 30. Dezember 2019 nicht COVID-19 ausgesetzt und eine „Null-Infektion“ Aufzeichnungen unter seinen Mitarbeitern und Doktoranden werden bisher geführt.

Im Januar dieses Jahres unternahm die gemeinsame Mission China-WHO Exkursionen zu Institutionen wie dem Hubei Provincial Center for Disease Control, dem Wuhan Center for Disease Control und dem Wuhan Institute of Virology. Sie besuchte Biosicherheitslabors und führte einen eingehenden und offenen Austausch mit Experten Dort. Durch diese Exkursionen und eingehenden Besuche waren sich die Mitglieder der Mission einstimmig einig, dass die Hypothese eines Laborlecks äußerst unwahrscheinlich ist. Das Mitglied der gemeinsamen Mission, Peter Daszak, sagte während eines Interviews mit amerikanischen Medien, dass sie in der Lage seien, einen intensiven Austausch mit maßgeblichen Experten des Wuhan-Instituts für Virologie mit einem Grad an Offenheit zu führen, den er selbst bei der Behauptung des Labors nicht erwartet hatte Undichtigkeiten wurden auf globaler Ebene politisiert. Die Experten gingen zu jedem Ort, den sie sehen wollten, und trafen jeden, den sie treffen wollten.

Gleichzeitig möchte ich auch darauf hinweisen, dass in der zweiten Jahreshälfte 2019 an verschiedenen Orten der Welt immer mehr Berichte über das Virus und die COVID-19-Pandemie gesichtet werden und dass die internationale Gemeinschaft sehr besorgt über die Fragen rund um die Biolabor in Fort Detrick und die wahren Absichten der US-amerikanischen Einrichtung von über 200 Biolabors in Übersee. Was ist der wahre Grund für die USA, die sogenannte „Labor-Leak-Theorie“ weiter hochzuspielen? Kümmert sie sich wirklich um die Herkunftsverfolgung des Virus oder will sie nur die Aufmerksamkeit ablenken? Wir hoffen, dass die zuständigen Abteilungen in den USA so schnell wie möglich eine Klärung vornehmen und der Welt erklären. Wir hoffen, dass die relevanten Parteien dem Beispiel Chinas folgen, eine wissenschaftliche und kooperative Haltung einnehmen, mit der WHO bei der Herkunftsverfolgung zusammenarbeiten,

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related