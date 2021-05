https://www.globaltimes.cn/page/202105/1225001.shtml

Eine Reihe herausragender Epidemiologen und Wissenschaftler in China und Übersee sagten, es sei absoluter Unsinn, Geheimdienste die Arbeit zur Ermittlung des Ursprungs von COVID-19 leiten zu lassen, und einige Wissenschaftler arbeiten an einem Brief an das Science-Magazin, um die Theorie des „Laborlecks“ zu widerlegen, eine Quelle in der Nähe der Angelegenheit informierte die Global Times am Montag, nachdem der britische Geheimdienst nach Washington gesagt hatte, es sei „machbar“, dass die Pandemie von einem chinesischen Laborleck ausgegangen sei.

Der jüngste politische Hype um die Frage nach dem Ursprung des Virus, angeführt von der US-Regierung, sorgte zuletzt unter chinesischen Wissenschaftlern für wachsende Kritik. „Es ist lächerlich, Geheimdiensteinheiten zu bitten, die Arbeit zu tun, die von Wissenschaftlern erledigt werden sollte“, sagte Zeng Guang, ehemaliger chinesischer CDC-Chefepidemiologe, der Global Times.

Nachdem US-Präsident Joe Biden die US-Geheimdienste letzte Woche gebeten hatte, ihre Bemühungen bei der Untersuchung der Ursprünge des COVID-19 zu verdoppeln, sagte Großbritannien Berichten zufolge, es sei „möglich“, dass das Virus laut Medienberichten vom Sonntag aus einem chinesischen Labor durchgesickert sei . Die Lab-Leak-Theorie ist eine Verschwörungstheorie, die seit Beginn der Epidemie ständig von westlichen Politikern und Medien hochgejubelt wird, um die Schuld für das eigene Versagen des Westens bei der effektiven Bekämpfung der Epidemie auf China abzuwälzen.

Westliche Geheimdienste spekulierten, dass das Virus aus dem Labor, in dem an von Fledermäusen abgeleiteten Coronaviren geforscht wurde, mit geringer Wahrscheinlichkeit durchgesickert war, aber seitdem hat es eine Neubewertung gegeben, und ein Laborleck wird als „machbar“ angesehen, heißt es in einigen Berichten.

Als sie diese neue Hypothese vorbrachten, wurden keine Beweise erwähnt, teilte eine Quelle in der Nähe der Herkunftsverfolgungsarbeit der WHO der Global Times am Montag mit, als sie nach den Informationen gefragt wurde, die vom britischen Geheimdienst geteilt wurden. Er fügte hinzu, dass dies die Konservativen Großbritanniens sind.

Es war ein ziemlich herausfordernder Moment für Wissenschaftler auf der ganzen Welt, da der von den USA geführte Westen die Karte der „Ursprungsverfolgung“ gespielt hat, indem er China unter Druck setzt, indem er diese wissenschaftliche Frage mit der Politik vermischt und den globalen Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie weitere Hindernisse bereitet. nach Angaben von Experten und Beamten.

Einige Wissenschaftler arbeiten an einer Widerlegung des Wissenschaftsbriefs von 18 Wissenschaftlern, teilte die Quelle mit.

Am 14. Mai veröffentlichten 18 Forscher einen Brief in der Zeitschrift, in dem sie argumentierten, dass die Idee, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 aus einem Labor in China austritt, eingehender untersucht werden muss, und fordert eine „angemessene Untersuchung“, so die Website des Zeitschrift.

Ein gemeinsamer Bericht der WHO und Chinas zur Rückverfolgung der Ursprünge von COVID-19 wies die Möglichkeit eines Austretens des Virus aus einem Labor zurück, da der Bericht besagte, dass ein Laborleck „extrem unwahrscheinlich“ sei, was auf einen möglichen Übertragungsweg zwischen Tieren und Menschen hinweist und Übertragung durch Tiefkühlkost.

Die weltweite Untersuchung des Ursprungs des Virus ist die Richtung, in die chinesische Wissenschaftler glauben, dass die Sondierung der nächsten Stufe erfolgen sollte. Eine hitzige Debatte über die künftige Ausrichtung der WHO-Untersuchung zu den Ursprüngen schien jedoch in den letzten Tagen der Weltgesundheitsversammlung, die am Dienstag enden soll, auf einen Showdown zu führen, so die globale Gesundheitsnachrichtenseite Health Policy Watch.

Die Suche nach der Herkunft von Infektionskrankheiten ist sehr schwierig, entweder um den Patienten Null oder das erste infizierte Tier zurückzuverfolgen. Wichtig ist jedoch, verschiedene Hypothesen zu überprüfen, um den Übertragungsweg des Virus zu verstehen und zu unterbinden, sagte Zeng der Global Times.

„Es ist viel einfacher herauszufinden, ob es sich um ein Laborleck handelte, als wenn man die Übertragung von Tier zu Mensch zurückverfolgen könnte, da durch Labor-Spillovers Beweise hinterlassen worden sein müssen – zum Beispiel die infizierten Mitarbeiter oder die kontaminierte Umgebung“, sagte Zeng.

WHO-Experten haben bereits während ihres Besuchs im Wuhan Institute of Virology die Bewertung aller oben genannten Hypothesen vorgenommen, ohne dass Beweise gefunden wurden, „und ich denke, damit ist die Geschichte zu Ende“, sagte er.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass die Arbeit zur Ermittlung der Herkunft von Wissenschaftlern und nicht von Geheimdienstmitarbeitern geleitet werden sollte und auch gemeinsame Anstrengungen anstelle von Divergenzen erfordert und nicht von bestimmten Ländern diktiert werden kann.

„China hat die WHO-Experten eingeladen, die Arbeit zweimal durchzuführen, und andere Länder werden aufgefordert, dasselbe zu tun“, sagte er.

Chinesische Wissenschaftler und Beamte sagten, es sei an der Zeit, dass die USA das WHO-Team willkommen heißen, wie es China getan hat, um seine eigenen Biolabore gründlich zu untersuchen und eine Reihe von Fragen zu den frühen Fällen und Infektionskrankheiten bis 2019 in den USA zu beantworten.

Während ein Brief von 209 Republikanern des Repräsentantenhauses eine Untersuchung der Ursprünge des COVID-19 durch den Kongress forderte und behauptete, es gebe „mehrere Beweise dafür, dass die Pandemie in einem chinesischen Labor begann“, sagte Zeng, der herausragende chinesische Epidemiologe, „es ist sehr lächerlich“. einen solchen Vorschlag zu machen.

„Haben sie während der gemeinsamen Teamstudie von WHO und China erfahren, was das letzte Mal im Labor gefunden wurde? Gibt es neue Hypothesen? Was möchten sie diesmal lernen?“ fragte Zeng, der weiter hinterfragte, ob der US-Präsident die Wissenschaft wirklich verstehe.

Die chinesische Regierung hat die USA wiederholt aufgefordert, Chinas Beispiel zu folgen, die WHO-Experten in die USA einzuladen, Fort Detrick und Biolabs in Übersee für den Rest der Welt zu öffnen und die detaillierten Daten und Informationen zu den ungeklärten Ausbrüchen von Atemwegserkrankungen in Nord-Virginia im Juli 2019 und der EVALI-Ausbruch in Wisconsin.

„Warum sind die USA dem Beispiel nicht gefolgt? Ich glaube, dass die US-Regierung Angst vor möglichen Schlupflöchern in ihren eigenen Labors hat, die die Experten wahrscheinlich dazu bringen würden, systematischere Probleme mit ihren Labors herauszufinden“, sagte Zeng.

