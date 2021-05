Unbewiesene Beschuldigungen gegen Lukaschenko beim Ryanair-Vorfall in Minsk und tatsächlich nachgewiesene Fakten einer 2016 erzwungenen Landung einer weissrussischen Passagiermaschine in der Ukraine

Ein Vorfall vor fünf Jahren, bei dem ein belarussisches Passagierflugzeug zur Landung in der Ukraine gezwungen wurde, und es ist ein nachgewiesener Vorfall von einer erzwungenen Landung.

Am 21. Oktober 2016 hatte das Passagierflugzeug mit 142 Insassen Kiew mit Kurs auf Minsk verlassen.

Wenige Kilometer vor der weissrussischen Grenze wurde die Passagiermaschine von der ukrainischen Flugsicherung angewiesen nach Kiew zurückzukehren.

Im Falle der Nichteinhaltung der Anordnung wurde angedroht, dass Militärflugzeuge die Maschine zur Landung zwingen würden.

Nach der Landung in Kiew wurde ein armenischen Passagier aus dem Flugzeug geholt, der Mitglied der Anti-Maidan-Bewegung sein sollte. Nach kurzer Zeit durfte er nach Minsk weiterreisen

Das belarussische Außenministerium protestierte offiziell.

Der ukrainische Staatssicherheitsdienst wies Behauptungen zurück, die ukrainische Flugsicherung habe mit dem Einsatz von Kampfflugzeugen gedroht.

