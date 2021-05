Rede von Axel Plasa am 29. Mai 2021: Frente Unido América Latina / Vereinigte Front Lateinamerika

Seit Anfang 2019 an jedem Samstag mit Aktivsten und Künstlern u.a. aus Venezuela, Chile, Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland, USA u.a. Ländern.

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika!

http://haendewegvonvenezuela.net

Rede von Axel Plasa:

Es war an einem Tag wie heute im Jahr 1871, als die Ordnungsmächte beschlossen, die Pariser Kommune, die sich im März desselben Jahres gebildet hatte, zu unterdrücken und aufzulösen. Zwischen dem 28. und 29. Mai führten die französische Polizei und die französische Armee den endgültigen Angriff durch, der in die Geschichte eingehen und als Modell für den Aufbau einer egalitären Gesellschaft für die gesamte marxistische Welt gelten sollte. Wie wir sehen, ist die Reflexion auch heute noch sehr lebendig, vor allem in Kolumbien, wo die Proteste unaufhaltsam weitergehen und auch Repressionen durch die Polizei, insbesondere aber durch die als Esmad bekannten Anti-Aufruhr-Kräfte, fortgesetzt werden.

Am vergangenen 24. Mai 2021 verließ der nun ehemalige Präsident Lenin Moreno das Amt, das er seit 2017 innehatte, und in dem Ecuador nach zehn Jahren Rafael Correa in der Präsidentschaft zuvor einen Schwenk nach rechts und in Richtung Washington vollzog. Nun, da Guillermo Lasso Mendoza der neue Präsident ist, wurde der Kurs, den Lenin nach seiner Machtübernahme eingeschlagen hat, bestätigt, mit dem einzigen Unterschied, dass Lasso dieses politische Programm versprochen hat, während Moreno seine Partei und seine Wähler auf eklatante Weise verraten hat und als einer der unbeliebtesten Präsidenten der ecuadorianischen Republik in die Geschichte eingegangen ist. Mit mehr Schulden beim IWF, nachdem er Julian Assange in der Botschaft in London gefangen nehmen und schützen ließ und ein Land mit rekordverdächtigen Armutszahlen verließ, 31 Prozent landesweit, aber 71 Prozent in ländlichen Gebieten. Kurzum, mit der neuen Regierung Lasso werden die bekannten Rezepte weiter angewandt und die soziale Unzufriedenheit wird nicht so bald aufhören. Es wird zu beobachten sein, wie die Opposition zur Regierung, die die Wahlen mit Andrés Arrauz verloren hat, reagieren wird. Lenin Moreno ist weg, aber er hat das Land zurück auf den Pfad der Oligarchie und der alten politischen Klasse geführt, deren treuer Vertreter Lasso ist.

In Bolivien sorgte die Verhaftung des ehemaligen Regierungsministers Arturo Murillo im US-Bundesstaat Florida für großes Aufsehen. Er wurde offenbar zusammen mit anderen, die ihm nahe standen, in der Öffentlichkeit verhaftet und unter anderem der Veruntreuung beschuldigt. Offenbar hatte er die ihm von der US-Regierung geschenkte Polizeiausrüstung weiterverkauft und sich auf diese Weise bereichert, weshalb er heute in seinem Exilland in Ungnade gefallen ist. Es ist daher zumindest interessant, dass Jeanine Áñez, aber auch Fernando Camacho und die wichtigsten Vertreter der bolivianischen Putschregierung sich von dem Mann distanziert haben, der während seiner De-facto-Regierung die eiserne Faust war. In gewisser Weise wollen sie jetzt ihre Hände in Unschuld waschen, denn Murillo war für die Massaker von Senkata und Sakaba verantwortlich, die zu den bekanntesten gehören. Zweifellos haben in diesen Zeiten alte Loyalitäten in der bolivianischen Rechten keinen Wert mehr, besonders wenn es darum geht, die eigene Haut zu retten. Die Regierung von Luis Arce Catacora hat von seinem US-amerikanischen Amtskollegen die Auslieferung Murillos an Bolivien gefordert, und es bleibt abzuwarten, was das Schicksal eines der sichtbarsten Gesichter des Putsches 2019 sein wird, ob in den Vereinigten Staaten oder sogar in Bolivien selbst.

Der honduranische Außenminister Lisandro Rosales beschuldigte seinerseits Venezuela, „seine Agenda aufzuzwingen“ und Proteste in anderen lateinamerikanischen Ländern, wie Kolumbien, Ecuador oder Chile, zu fördern. Seiner Meinung nach ist der Einfluss, den Caracas in der Region hat, nicht hilfreich, zusätzlich zu der Tatsache, dass Maduros Regierung in Aktivitäten des Drogenhandels verwickelt wäre, was sogar sein Land betreffen würde. Es scheint, dass sowohl das Problem der sozialen Proteste als auch der Drogenhandel monokausal wären und ausschließlich davon abhängen würden, dass Caracas sie in seine Nachbarländer exportieren will. Weit gefehlt, dies sind Probleme, die ihre Wurzeln in den Vereinigten Staaten selbst haben, die korrupte Regierungen unterstützt haben, um ihre Hegemonie in der Region aufrechtzuerhalten. Außerdem ist das Thema Drogenhandel für Venezuela nicht so sehr ein Problem wie zum Beispiel für Kolumbien, das ein massives Kokainproduktionszentrum für die Welt ist und die internationalen Märkte überschwemmt. Ohne weiter darauf einzugehen, ist es klar, dass der venezolanische Außenminister Arreaza solche unbegründeten Anschuldigungen und seine angebliche Verantwortung bei der Organisation der Proteste auf lateinamerikanischer Ebene zurückweisen würde.

Kolumbien hingegen sollte sich Gedanken darüber machen, wie es mit den Menschenrechtsverletzungen seit dem Ausbruch des Landesstreiks umgeht. Eine Delegation von Beobachtern der Interamerikanischen Menschenrechtskommission wollte das Land betreten, wurde aber am Betreten des kolumbianischen Territoriums gehindert. Zuvor reiste Marta Lucia Ramirez, Vizepräsidentin und Interims-Außenministerin, in die Vereinigten Staaten, wo sie von Anthony Blinken empfangen wurde. Dort betonte Blinken: „Die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Kolumbien ist absolut lebenswichtig. Und daran gibt es keinen Zweifel, wenn nicht nur die operative Basis einer Botschaft in Venezuela, sondern auch in Kolumbien und mit der Anzahl der Militärbasen, die dort operieren. Zweifelsohne wurde das Thema der Proteste diskutiert, aber nicht öffentlich kommentiert. Bogota versucht, sich Bidens Unterstützung zu sichern, wenn es sie am meisten braucht, inmitten von Protesten, die nicht aufhören, und wo die Kritik an der Regierung von Ivan Duque die südamerikanische Nation in der Weltpresse in einem sehr schlechten Licht erscheinen lässt.

Ein Thema, das in den letzten Tagen viel in der Presse nachhallte, war die Verhaftung von Roman Pretessevich, einem weißrussischen Dissidenten-Blogger und Journalisten, der sich an Bord eines Fluges von Athen nach Vilnius, der litauischen Hauptstadt, wo er lebte, befand. Aus nicht ganz klaren Gründen landete das Flugzeug auf dem Flughafen von Minsk, weil der Verdacht auf eine terroristische Bombe bestand. Daraufhin verhaftete die weißrussische Polizei Roman Protassevich und seine russische Partnerin Sofia Sapega. Die Aktivität, die beide rund um die Nexta-Plattform hatten, die von einem Kanal auf Telegramm betrieben wurde, und von dort aus die Organisation von Oppositionsmärschen in der mitteleuropäischen Nation förderte. Außerdem hat er nachweislich Verbindungen zu neofaschistischen Gruppen in der Ukraine und insbesondere zum Assow-Regiment, mit dem er eine sehr enge Beziehung hatte. Es ist daher fast verdächtig, dass die Verhaftung so heftig angeprangert wird, vor allem, weil sie eine Landung erzwingt und dann eine Person festhält. Jetzt, wo überall Sanktionen gegen Lukaschenko und den weißrussischen Staat verhängt werden, wollen sie die Gleichung erzwingen und den mitteleuropäischen Präsidenten zumindest in die Enge treiben.

Etwas Ähnliches geschah 2013, als Präsident Evo Morales auf dem Weg durch Europa war und der gesamte Luftraum für ihn gesperrt wurde, weil man befürchtete, dass er Edward Snowden an Bord hatte, der damals auf der Suche nach einem Land des Asyls war. Seine Zwangslandung in Wien, Österreich, war etwas an der Grenze des Legalen, als sein Präsidentenflugzeug inspiziert wurde und sich herausstellte, dass in Wirklichkeit nur Mitglieder der bolivianischen Delegation an Bord waren. Niemand hat jemals dieses Manöver oder die weltweite Verfolgung Snowdens angeprangert und auch nicht um Vergebung für eine solche Sammelaktion gebeten. Ohne auf direkte Vergleiche einzugehen, ist klar, dass das lateinische Motto „Quod licet Iovi, non licet bovi“ perfekt ins Bild passt.

Ich möchte diesen Beitrag mit einer positiven Anmerkung beenden, und zwar, dass Deutschland endlich seine Schuld am Völkermord an den Nama und Herero zu Beginn des 19. Nach mehrjährigen, zähen Verhandlungen zwischen der namibischen und der deutschen Regierung wurde nun ein positives Ergebnis erzielt. Es wird eine förmliche Entschuldigung an die Betroffenen der Massaker der deutschen Siedler in der ehemaligen deutschen Kolonie in Afrika und an deren Nachkommen sowie eine finanzielle Entschädigung an das Land geben.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ehemalige Kolonialmächte zu solchen Taten der Demut fähig sind, weshalb ich das mehr hervorheben wollte. Es ist nie zu spät, sich zu entschuldigen, das gilt auch für Spanien. Es ist nie zu spät, sich für vergangene Gräueltaten in Mexiko und Lateinamerika zu entschuldigen. Wenn Deutschland es schafft, könnte auch Spanien nachziehen.

Nieder mit Unterdrückung und Verfolgung in Kolumbien!

Es lebe Bolivien und die vom Volk zurückgegebene Demokratie!

Es lebe die Solidarität der Völker!

Hasta la victoria siempre.

Venceremos.

REDE CASTELLANO

