Indien: Zwei Männer werfen den Körper eines COVID-Patienten in einen Fluss

Shocking video shows #Covid19 patient's body being thrown in river in Uttar Pradesh



Read here: https://t.co/oBFtUEmW1O pic.twitter.com/9ikRk6ATec — NDTV (@ndtv) May 30, 2021

Es gibt jetzt zahlreiche Berichte über Leichen, angeblich von Covid-Patienten, die in Flüssen in Indien gefunden wurden. Die Vorfälle schockierten Menschen auf der ganzen Welt und führten zu immenser Kritik an den lokalen Behörden, was die Regierung veranlasste, die Fälle zu untersuchen

Jetzt wurde ein Video geteilt, das zeigt wie die Leiche eines Covid-Patienten von zwei Männern in Uttar Pradesh, Indien, in einen Fluss geworfen wird.

In dem Video sind zwei Männer zu sehen, wie sie eine Leiche auf das Geländer einer Brücke heben, die über den Rapti River führt.

Der Chief Medical Officer von Balrampur bestätigte später, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um die eines Covid-Patienten handelte, dessen Verwandte versuchten, sie in den Fluss zu werfen.

Gegen die Angehörigen wurde ein Fall eingereicht und die Leiche an die Familie zurückgegeben.

Anfang dieses Monats wurden Tausende von Leichen in flachen Gräbern am heiligen Fluss Ganges begraben; viele andere wurden in den Fluss geworfen.

Nach einem Aufruhr in den sozialen Netzwerken ordnete die indische Regierung mehreren Bundesstaaten an, zu verhindern, dass Leichen in Flüsse entsorgt werden. Die Zentralregierung wies die Bundesstaaten auch an, die Patrouillen entlang der Flussufer zu verstärken, um solche Aktivitäten zu stoppen.

Medienberichten zufolge waren die Leichen Anfang dieses Monats in Teilen der Bundesstaaten Bihar und Uttar Pradesh an die Ufer des Ganges gespült worden. Im Buxar-Distrikt von Bihar wurden 71 Leichen vom Flussufer geborgen. Tausende andere Leichen wurden in den Sandbänken des Ganges gefunden.

Die zweite Welle des Coronavirus hat Indien und sein Gesundheitssystem an den Rand einen Kollaps geführt. Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit und Familienwohlfahrt hat Indien insgesamt 325.972 Todesfälle und über zwei Millionen aktive Fälle verzeichnet.

