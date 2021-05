Videohinweise von unserem Freund Humberto Setembrino Corrêa Carvalho in Porto Alegre

Sao Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=LKZViRLWug8

https://www.youtube.com/watch?v=tqtR4LFMGdo

In several Brazilian cities

https://www.youtube.com/watch?v=WN0q1vjN570

In Recife there was police repression

https://www.youtube.com/watch?v=WHuzJ5slscY

In Porto Alegre (my city)

https://www.youtube.com/watch?v=V9qez3sPr5E

