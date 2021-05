Covid-19 Fälle möglicherweise bereits im Sommer 2019: Chinas Supercomputer Tianhe-1 analysiert Röntgenaufnahmen von der Lunge eines E-Zigaretten Rauchers in den USA

Analysen von Röntgenaufnahmen mittels eines Supercomputers in China legen nahe, dass ein junger „Vaper“, ein E-Zigaretten Raucher, der im vergangenen Sommer in den USA wegen einer „mysteriösen Lungenentzündung“ im Krankenhaus lag, eines der ersten Opfer einer Coronavirus-Erkrankung gewesen sein könnte.



Der Supercomputer Tianhe-1 entdeckte auffällige Merkmale – was auf eine hohe Wahrscheinlichkeit von Covid-19 hindeutet. Untersucht wurde ein CAT-Bild eines Patienten, der zwischen Juli und August 2019 in North Carolina schwer erkrankte. Der Supercomputer Tianhe-1 steht im National Supercomputer Center in Tianjin, China.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related