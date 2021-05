Berlin Unblock Cuba Blockade 29.5. Brandenburger Tor – Stop US-Blockade gegen Kuba

https://youtu.be/nET1F9IDqnQ

Live in Berlin @ Unblock Cuba 29.5. Brandenburger Tor – Stop US-Blockade gegen Kuba

https://youtu.be/LZgg-W7ZPHg

Rede Sevim Dagdelen (DIE LINKE) Unblock Cuba 29.5. Brandenburger Tor – Stop US-Blockade gegen Kuba

https://youtu.be/HjQMMBrx7rk

Live Music @ Unblock Cuba 29.5. Brandenburger Tor – Stop US-Blockade gegen Kuba

https://youtu.be/uRYOKEaYDV8

Pablo Miro, deutsch-argentinischer Musiker @ Unblock Cuba 29.5. Brandenburger Tor – Stop US-Blockade

https://youtu.be/jFYHeNWL368

Continúa campaña #UnblockCuba desde Alemania, mayo 2021.

https://youtu.be/qiw–51BHWw

Continúa campaña #UnblockCuba por grupos de amigos desde Alemania, mayo 2021.

https://youtu.be/v31omTSOpXw

Interbrigadas e.V.

@INTERBRIGADAS.

Wahnsinn! DANKE das ihr alle auf die #UnblockCuba Demo gekommen seid! So viel kraftvoller und schöner Protest gegen die Sanktions- und Blockadepolitik der USA. Erhobene Faust

https://cutt.ly/tnscLic

Interbrigadas e.V.

@INTERBRIGADASeV

Gute Stimmung und über 200 Fahrradfahrer:innen an der Kundgebung auf der Schönhauser Allee. #UnblockCuba #b2905

https://cutt.ly/JnscZQs

