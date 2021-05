29.5.2021





Wie bereits von US-Präsident Biden angekündigt, setzen die USA auf wirtschaftliche Sanktionen, um die weißrussische Regierung unter Druck zu setzen. Das Ziel der USA sind neu aufgesetzte Präsidentschaftswahlen in Weißrussland – „unter Aufsicht und Beobachtung der OSZE“.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/international/118243-usa-verhaengen-sanktionen-gegen-weissrussische-regierungsmitglieder/

