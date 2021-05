Forderungen nach Sondierungen in den mysteriösen Biolabors der USA, um die Ursprünge des Coronavirus besser zu verstehen, nehmen zu, nachdem Russland erklärt hat, es habe allen Grund zu der Annahme, dass die USA biologische Waffen in Labors hauptsächlich in der Nähe der chinesisch-russischen Grenze entwickeln.

Experten sagten, dass die Untersuchung von US-Biolabors Hinweise auf die Herkunft des Virus liefern könnte; Die USA ignorieren jedoch weiterhin die Fragen der internationalen Gemeinschaft zu ihren mysteriösen Biolabors.

Auf eine Frage nach dem Ursprung von COVID-19 antwortete der Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Nikolai Patrushev, kürzlich, dass von den USA kontrollierte biologische Labors hauptsächlich in der Nähe der russischen und chinesischen Grenzen existieren. Und es gibt guten Grund zu der Annahme, dass die USA in diesen Labors biologische Waffen entwickeln und dass in ihrer Umgebung Ausbrüche von untypischen Krankheiten gemeldet wurden.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, forderte die USA am Donnerstag auf, auf Bedenken zu reagieren und umfassende Klarstellungen zu biologischen Militarisierungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der USA vorzunehmen und die Einrichtung eines Überprüfungsmechanismus im Rahmen des Übereinkommens über biologische Waffen nicht mehr zu blockieren.

Li Wei, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am China Institute of Contemporary International Relations, sagte der Global Times, dass eine gründliche Untersuchung von US-Biolabors Hinweise auf den Ursprung des Virus liefern könnte.

Die USA haben Biolabore in 25 Ländern und Regionen im Nahen Osten, Afrika, Südostasien und der ehemaligen Sowjetunion eingerichtet, davon allein 16 in der Ukraine. An einigen Orten, an denen sich die Labore befinden, seien großflächige Ausbrüche von Masern und anderen gefährlichen Infektionskrankheiten aufgetreten, teilte das Ministerium unter Berufung auf Medienberichte mit.

Das Labor in Fort Detrick, das hochgradig krankheitserregende Materialien wie Ebola verarbeitet, in Fredrick, Maryland, wurde geschlossen, nachdem die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten im Juli 2019 eine Unterlassungsanordnung gegen die Organisation erlassen hatten, berichteten Medien.

USA Today berichtete, dass sich seit 2003 in US-amerikanischen Biolabors im In- und Ausland Hunderte von Vorfällen mit versehentlichem Kontakt mit tödlichen Krankheitserregern ereignet haben.

Zeng Guang, Chefepidemiologe des Chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, sagte der Global Times am Donnerstag, dass China das Wuhan-Labor für die Wissenschaftler in einer offenen und einladenden Höhe öffnete, die USA jedoch weiterhin die Fragen der internationalen Gemeinschaft über seine mysteriösen Biolabore.

Die USA waren schon immer ein so arrogantes Land, das sich nur erlaubt, seine Macht zu nutzen, um andere Länder mit Stöcken zu besiegen, aber keinen einzigen Blick darauf zu werfen, über sich selbst nachzudenken, sagte Zeng.

Nur die US-Regierung hat die Antworten auf diese Fragen und den Schlüssel zur Wahrheit. Die Welt versteht jedoch eindeutig, dass die USA Sonden in ihre Biolabore nicht einfach zulassen werden, da sie von ihren üblichen Doppelstandards in internationalen Angelegenheiten und einer hartnäckigen Hegemonie-Denkweise angetrieben werden, sagte Wang Yiwei, Direktor des Instituts für internationale Angelegenheiten an der chinesischen Renmin-Universität.

Nach ihren Exkursionen und eingehenden Besuchen in China waren sich die Mitglieder der von der WHO geleiteten Mission einstimmig einig, dass die Theorie der Laborlecks äußerst unwahrscheinlich ist. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erwähnte jedoch, dass eine weitere Untersuchung erforderlich sei, um das Team zu untersuchen ein potenzielles Laborleck war nicht ausreichend.

Weitere Untersuchungen könnten mit Labors auf der ganzen Welt, einschließlich US-Biolabors, durchgeführt werden, wenn weitere Beweise dafür vorliegen, dass die Hypothese neu bewertet werden muss, stellten Experten fest.

Jede Untersuchung sollte nicht als strafrechtliche Untersuchung behandelt werden, aber die betreffenden Länder sollten zumindest wissenschaftlich, offen, transparent und verantwortungsbewusst eng mit den Experten der WHO zusammenarbeiten, wie es China getan habe.

Auf eine Frage zu einem offenen Brief von 24 Forschern aus Europa, den USA, Australien und Japan zu einer neuen Untersuchung der Ursachen von COVID-19 antwortete Zhao auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass einige einzelne Länder, einschließlich der USA, das Thema politisieren und stören, die Zusammenarbeit zwischen China und der WHO, die Verleumdung Chinas und die offene Herausforderung der unabhängigen und wissenschaftlichen Forschung von Wissenschaftlern. Dies schadet der globalen Zusammenarbeit bei der Rückverfolgung von Viren und den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Epidemie.

Der sogenannte offene Brief zu einer neuen Untersuchung der COVID-19-Ursprünge zielt lediglich darauf ab, Druck auf die WHO und die Mitglieder ihres Expertenteams auszuüben, und die Arbeit zur Ermittlung der COVID-19-Ursprünge wird tatsächlich von der Politik behindert, nicht von China, aber aus bestimmten Ländern, darunter den USA, sagte Zhao.

