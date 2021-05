UN-Menschenrechtsrat: Israel im Gaza-Konflikt der Kriegsverbrechen verdächtigt (RT DE)

Der UN-Menschenrechtsrat verabschiedet eine Resolution zur Untersuchung von Kriegsverbrechen im jüngsten Gaza-Konflikt. In der Resolution wurde auch ein Waffenembargo gegen Israel gefordert. Russland und China stimmten dem Resolutionsentwurf zu.

Der UN-Menschenrechtsrat vereinbarte am Donnerstag, eine internationale Untersuchung zu Kriegsverbrechen einzuleiten, die während des elftägigen Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Gaza begangen wurden, berichtet AP. In der Resolution wurde auch ein Waffenembargo gegen Israel gefordert. In der Resolution wird den Mitgliedsstaaten davon abgeraten, Waffen zu liefern, wenn ein klares Risiko bestehe, dass solche Waffen bei möglichen schwerwiegenden Verstößen oder Missbräuchen der Menschenrechte eingesetzt werden. (…)

https://de.rt.com/international/118169-un-menschenrechtsrat-israel-im-gaza-konflikt-der-kriegsverbrechen-verdaechtigt/

