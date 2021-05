Bijan Tavassoli, Vorstand Freidenker Nord über haltlose Vorwürfe gegen China, Covid-19 sei aus einem Biolabor in Wuhan ausgebrochen. Ablenkung von der tatsächlichen Biowaffenforschung in den USA

Die von Präsident Biden neu aufgewärmten Vorwürfe gegen die Wissenschaftler in Wuhan sind eine Nebelkerze die von der tatsächlichen Biowaffenforschung in den USA ablenken soll. Zunehmend übernehmen die Demokraten nicht nur die Argumentation ihres einstigen Widersachers Trump sondern auch den anti-asiatischen Rassismus und das schüren von Sinophobie. Das Weiße Haus sollte lieber mal seine eigenen Biowaffenlabore für Kontrolleure der WHO zugänglich machen, statt haltlose Vorwürfe gegen China in die Welt zu setzen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related