Der Funkverkehr mit der Ryanair-Maschine, der jetzt veröffentlicht wurde zeigt, dass die weissrussischen Fluglotsen eine Landung in Minks empfohlen haben.

Danach haben die Ryanair-Piloten die endgültige Entscheidung in Minsk zu landen offensichtlich selbst getroffen haben. Zuvor soll es sogar seitens der Flughäfen Warschau und Vilnius eine Landeverweigerung gegeben haben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related