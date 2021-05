Bereits im Februar 2021 gab Facebook offiziell bekannt, dass es Behauptungen über den von Menschen verursachten Virus von der Plattform streichen werde, unter Berufung auf Konsultationen mit führenden Gesundheitsorganisationen. Der Paradigmenwechsel erfolgt im Zuge von POTUS Joe Biden, der eine Überprüfung der sogenannten „Laborvorfall“ -Theorie bezüglich der Ursprünge von COVID-19 anordnet.

Facebook hat seine Richtlinien aktualisiert und wird keine Posts mehr löschen, die Behauptungen enthalten, dass COVID-19 ein „künstlicher oder hergestellter“ Virus ist. Der Social-Media-Riese sagte, die Entscheidung sei „im Lichte der laufenden Untersuchungen zur Herkunft“ des Erregers und „in Absprache mit Experten des öffentlichen Gesundheitswesens“ getroffen worden, obwohl das Unternehmen ihre Quellen nicht angegeben habe.“Wir arbeiten weiterhin mit Gesundheitsexperten zusammen, um mit der Entwicklung der Pandemie Schritt zu halten und unsere Richtlinien regelmäßig zu aktualisieren, sobald neue Fakten und Trends auftauchen“, sagte Facebook.

Es ist unklar, welche „Fakten“ Facebook dazu veranlassten, seine Politik zu ändern, Spekulationen über die künstliche Herkunft des Virus niederzuschlagen, die die Plattform am 8. Februar 2021 unter Berufung auf Konsultationen mit „führenden Gesundheitsorganisationen, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation (WHO)“, eingerichtet hatte. .

Social Media Doppelmoral?

Etwa fünf Stunden vor der Änderung der Richtlinien befahl US-Präsident Joe Biden der Geheimdienstgemeinschaft , innerhalb von 90 Tagen einen Bericht über die Ursprünge des COVID-19-Virus zu erstellen, aus dem hervorgeht, dass die Behörden derzeit in dieser Angelegenheit gespalten sind. Die Anweisung von POTUS, die Bemühungen zur Aufdeckung der Wahrheit zu „verdoppeln“, folgte auf einen Bericht des Wall Street Journal , in dem spekuliert wurde, dass mehrere chinesische Wissenschaftler des Wuhan Institute of Virology das Virus Ende 2019 infiziert haben könnten.Laut der Zeitung wurden die Wissenschaftler mit Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert, die mit denen des Coronavirus übereinstimmen.

Die Medien haben damit die Behauptungen wiederbelebt, die von der Trump-Regierung im Jahr 2020 weitgehend aufrechterhalten wurden, dass der Erreger im Wuhan-Labor hätte untersucht werden können und versehentlich mit höchster biologischer Sicherheit aus dem Labor ausgetreten sind. Im Gegensatz zu Biden reagierten die sozialen Medien jedoch anders auf solche Behauptungen – Facebook bezeichnete die Beiträge des POTUS als irreführend oder falsch, anstatt die Richtlinien zu ändern.

Twitter bezeichnete auch Behauptungen über die „künstlichen“ Ursprünge von COVID-19 als irreführend und hat noch keine Änderungen dieser Richtlinie angekündigt. Peking bestritt nachdrücklich die Vorwürfe, dass das Virus in der Vergangenheit angeblich aus dem Wuhan-Labor entkommen sei, und bezeichnete die von Biden angeordnete neue Sonde als politisch motiviert.“[Die USA] kümmern sich weder um Fakten und Wahrheiten, noch sind sie an einer ernsthaften Rückverfolgung wissenschaftlicher Herkunft interessiert“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian

Die Vorwürfe der Trump-Administration wurden von der WHO untersucht , die im Januar 2021 ein Team von Wissenschaftlern nach Wuhan entsandte, um die Quelle des Virus zu finden, das bereits fast 168 Millionen Menschen infiziert und über 3.489.000 Menschen getötet hat. Die Forscher der globalen Gesundheitsbehörde sagten, es sei unwahrscheinlich, dass der COVID-19-Erreger aus dem Wuhan-Labor stammt.

Trump und einige Mitglieder seiner Regierung kritisierten die Schlussfolgerungen der Mission der WHO und hielten fest an ihren Vorwürfen fest, dass China für den Virusausbruch verantwortlich sei.

