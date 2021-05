Linkenfraktion plant eigenes Gedenken im Bundestag (Russische Botschaft in Deutschland / Посольство России в Германии)

Linkenfraktion plant eigenes Gedenken im Bundestag Am 22. Juni jährt sich der #Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion zum . Mal. Der #Bundestag wird dazu keine Gedenkveranstaltung abhalten. Die Fraktion DIE LINKE plant daher am Vorabend des Jahrestages eine eigene Gedenkveranstaltung. Geplant ist eine Präsenzveranstaltung in der Halle des Paul-Löbe-Hauses mit maximal 150 Gästen. Sie soll zudem in einem Livestream übertragen werden. Die Duma-Abgeordneten Jelena Drapeko und Oleg Shein haben nach Angaben der Linken ihre Teilnahme bereits zugesagt, außerdem wurden russische Kriegsveteranen und die frühere Moskau-Korrespondentin der ARD und Publizistin Gabriele Krone-Schmalz um Beiträge gebeten.

Hier der verlinkte Beitrag aus der Berliner Zeitung:

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/linkenfraktion-plant-eigenes-gedenken-im-bundestag-li.160878?fbclid

