„Ich kenne keine größere Geschichte auf der Welt“ als Ivermectin: Bestsellerautor der NY Times (nakedcapitalism.com)

Warum berichten Journalisten nicht darüber?

Michael Capuzzo, ein Bestsellerautor der New York Times, hat gerade einen Artikel mit dem Titel „The Drug That Cracked Covid“ veröffentlicht. Der 15-seitige Artikel berichtet über den gigantischen Kampf der Ärzte an vorderster Front auf allen Kontinenten um die Zulassung von Ivermectin als Covid-19-Behandlung sowie über die unermüdlichen Bemühungen von Reportern, Medienunternehmen und Social-Media-Unternehmen, diese zu vereiteln.

Aufgrund von Ivermectin, sagt Capuzzo, gibt es „Hunderttausende, tatsächlich Millionen Menschen auf der ganzen Welt, von Uttar Pradesh in Indien über Peru bis nach Brasilien, die leben und nicht sterben“. Die Medien haben jedoch alles getan, um die Vorstellung zu „entlarven“, dass Ivermectin als wirksame, leicht zugängliche und erschwingliche Behandlung für Covid-19 dienen könnte. Sie haben die Argumente der Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt wiederholt, dass es einfach nicht genug Beweise gibt, um ihre Verwendung zu rechtfertigen.

Capuzzo seinerseits sah als Reporter „mit [seinen] eigenen Augen die andere Seite [der Geschichte]“, die nicht berichtet wurde, von den vielen Patienten in den USA, deren Leben durch Ivermectin gerettet wurde, und von fünf von Die Ärzte, die den Kampf um die Rettung von Menschen auf der ganzen Welt geführt haben, Paul Marik, Umberto Meduri, José Iglesias, Pierre Kory und Joe Varon. Dies sind alles hochdekorierte Ärzte. Durch ihre Führung der FLCCC-Allianz (Front Line COVID-19 Critical Care) haben sie bereits unsere Behandlung von Covid-19 verbessert, indem sie die Verwendung von Corticoid-Steroiden gegen das Virus entdeckt und gefördert haben. Ihre Forderung nach Verwendung von Ivermectin stieß jedoch bei den Aufsichtsbehörden des Gesundheitswesens auf Widerstand und bei den Medien auf eine Mauer des Schweigens.

„Ich wünschte wirklich, die Welt könnte beide Seiten sehen“, klagt Capuzzo. Leider sind die meisten Reporter nicht daran interessiert, die andere Seite der Geschichte zu erzählen. Selbst wenn sie es wären, würden sich ihre Verleger wahrscheinlich weigern, es zu veröffentlichen.

Dies könnte erklären, warum Capuzzo, ein sechsmaliger, von Pulitzer nominierter Journalist, der am besten für seine New York Times- Bestseller-Sachbücher Close to Shore und Murder Room bekannt ist , seinen Artikel über Ivermectin in Mountain Home veröffentlichte , einem monatlichen lokalen Magazin für die die Pennsylvania Mountains und die New York Finger Lakes Region, deren Herausgeber Capuzzos Frau ist. Dies ist auch der Grund, warum ich mich entschlossen habe, den heutigen Beitrag dem Artikel von Capuzzo zu widmen. Einfach gesagt, müssen so viele Menschen wie möglich – insbesondere Journalisten – seine Geschichte lesen.

Wie Capuzzo selbst sagt: „Ich kenne keine größere Geschichte auf der Welt.“

Totaler Nachrichtenausfall

Am 8. Dezember 2020 gab FLCCC-Mitglied Dr. Pierre Kory bei der Sitzung des US-Heimatschutzausschusses neun Minuten leidenschaftliches Zeugnis über die starken antiviralen und entzündungshemmenden Vorteile von Ivermectin. Insgesamt 9 Millionen Menschen (ich eingeschlossen) haben das Video auf YouTube gesehen, bevor es vom YouTube-Besitzer Google entfernt wurde. Wie Capuzzo ausführlich darlegt, haben sowohl traditionelle als auch soziale Medien außerordentliche Anstrengungen unternommen, um die Menschen über Ivermectin im Dunkeln zu halten. Dies war so effektiv, dass selbst in einigen der Länder, die am meisten von seiner Verwendung profitiert haben (wie Mexiko und Argentinien), viele Menschen sich seiner Existenz überhaupt nicht bewusst sind. Und das ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie wenig Informationen tatsächlich in die Öffentlichkeit gelangen.Ein Nachrichtenausfall der weltweit führenden Medien traf Ivermectin wie ein eiserner Vorhang. Reporter, die den COVID-19-Terror in Indien und Brasilien trompeten, berichteten nicht, dass Ivermectin die P-1-Variante im brasilianischen Regenwald zerquetschte und COVID-19 und alle Varianten in Indien tötete. Dass Ivermectin in Südamerika Zehntausende von Menschenleben rettete, war keine Neuigkeit, aber die Bauern des Kontinents für die Einnahme von Pferdepaste zu verspotten war es. Journalisten bestritten das weltweite Wissen über die wirksamsten lebensrettenden Therapien bei der Pandemie, sagte Kory, insbesondere bei älteren Menschen, Farbigen und Armen, während sie angesichts der Tragödie ihrer unterschiedlichen Todesraten die Hände rangen.Drei Tage nach Korys Aussage interviewte ein „Fact-Check-Reporter“ von Associated Press Kory „zwanzig Minuten lang, in dem ich alle vorhandenen Studienergebnisse (über fünfzehn randomisierte und mehrfache Beobachtungsstudien) erzählte, die alle dramatische Vorteile von Ivermectin zeigten“, sagte er . Dann schrieb sie: „AP’S ASSESSMENT: Falsch. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Ivermectin eine sichere oder wirksame Behandlung gegen COVID-19 ist. “ Wie viele Kritiker untersuchte sie die Ivermectin-Daten oder Beweise nicht im Detail, sondern wies lediglich die „unzureichenden Beweise“ zurück und zitierte stattdessen das Fehlen einer Empfehlung des NIH oder der WHO. Eine genaue Beschreibung der tatsächlichen Beweise würde die AP und die öffentlichen Gesundheitsbehörden in die schwierige Lage versetzen, zu erklären, wie das Leben Tausender armer Menschen in Entwicklungsländern in diesen Angelegenheiten nicht berücksichtigt wird.Nicht nur in den Medien, sondern auch in den sozialen Medien hat Ivermectin eine seltsame neue Form des westlichen und pharmazeutischen Imperialismus inspiriert. Am 12. Januar 2021 twitterte das brasilianische Gesundheitsministerium seinen 1,2 Millionen Anhängern, sie sollten nicht mit COVID-19 warten, bis es zu spät ist, sondern „zu einer Gesundheitseinheit gehen und eine frühzeitige Behandlung beantragen“, nur um Twitter die offizielle Öffentlichkeit ausschalten zu lassen Gesundheitserklärung der souveränen fünftgrößten Nation der Welt für die „Verbreitung irreführender und potenziell schädlicher Informationen“. (Eine frühzeitige Behandlung ist ein Code für Ivermectin.) Am 31. Januar gab das slowakische Gesundheitsministerium auf Facebook seine Entscheidung bekannt, die Verwendung von Ivermectin zuzulassen. Facebook veranlasste diesen Beitrag und entfernte die gesamte Seite, auf der es sich befand, das Ivermectin für MDs-Team mit 10.200 Mitgliedern aus mehr als 100 Ländern.In Argentinien sagt Professor und Arzt Hector Carvallo, dessen prophylaktische Studien von anderen Forschern bekannt sind, dass seine gesamte wissenschaftliche Dokumentation für Ivermectin schnell aus dem Internet entfernt wird. „Ich fürchte“, schrieb er an Marik und seine Kollegen, „wir haben das empfindlichste Organ des Menschen betroffen: die Brieftasche …“ Als Korys Aussage auf neun Millionen Aufrufe anstieg, löschte YouTube, das Google gehört, sein offizielles Zeugnis des Senats und sagte, es gefährde die Gemeinschaft. Korys größte Stimme wurde zum Schweigen gebracht.

„Das mächtigste Wesen auf Erden“

Malcom X nannte die Medien einst „das mächtigste Wesen der Welt“. Sie haben, sagte er, „die Macht, die Unschuldigen schuldig zu machen und die Schuldigen unschuldig zu machen, und das ist Macht. Weil sie den Geist der Massen kontrollieren “. Heute ist diese Macht mit der Macht der weltweit größten Technologie- und Social-Media-Unternehmen verbunden. Gemeinsam haben soziale und traditionelle Medien die Macht, eine Medizin, die während der aktuellen Pandemie möglicherweise Millionen von Menschenleben gerettet hat, aus dem Gespräch verschwinden zu lassen. Wenn es abgedeckt ist, ist es fast immer in einem negativen Licht. Einige Medienorganisationen, darunter die NY Timeshaben sogar das Wort „Ivermectin“ vorweggenommen – ein Medikament, das über seine 40-jährige Lebensdauer so viel Gutes geleistet hat, dass seine Schöpfer 2015 den Nobelpreis für Medizin erhalten haben – mit dem Wort „umstritten“.

Unbeeindruckt haben viele Ärzte an vorderster Front versucht, ihre jeweiligen Gesundheitsaufsichtsbehörden von der beispiellosen Wirksamkeit und Sicherheit von Ivermectin als Covid-Behandlung zu überzeugen. Dazu gehört Dr. Tess Lawrie, eine prominente unabhängige medizinische Forscherin, die, wie Capuzzo berichtet , die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln für die WHO und den Nationalen Gesundheitsdienst bewertet, um internationale Richtlinien für die klinische Praxis festzulegen:„[Sie] las alle siebenundzwanzig der von Kory zitierten Ivermectin-Studien. Die daraus resultierenden Beweise sind konsistent und eindeutig “, kündigte sie an und sandte eine schnelle Metaanalyse, eine epidemiolokale statistische Überprüfung mehrerer Studien, die als die höchste Form medizinischer Beweise angesehen wird, an den Direktor des NHS, Abgeordnete und ein Video an Premierminister Boris Johnson mit „der guten Nachricht … dass wir jetzt solide Beweise für eine wirksame Behandlung von COVID-19 haben …“ und Ivermectin sollten sofort „global und systematisch zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 angewendet werden“.Von britischen Führern und Medien ignoriert, berief Lawrie die eintägige Streaming-BIRD-Konferenz – British Ivermectin Recommendation Development – mit mehr als 60 Forschern und Ärzten aus den USA, Kanada, Mexiko, England, Irland, Belgien, Argentinien, Südafrika, Botswana, ein. Nigeria, Australien und Japan. Sie bewerteten das Medikament anhand des vollständigen „Evidence-to-Decision-Rahmens“, der „das Goldstandardinstrument für die Entwicklung von Leitlinien für die klinische Praxis“ der WHO ist, und kamen zu dem Schluss, dass Ivermectin die Welt bedecken sollte.„Vor allem können Sie mir vertrauen, weil ich in erster Linie auch Arzt bin“, sagte Lawrie dem Premierminister, „mit der moralischen Pflicht, Menschen zu helfen, keinen Schaden anzurichten und Leben zu retten. Bitte, mögen wir jetzt anfangen, Leben zu retten. “ Sie hörte nichts zurück.Die Vorteile von Ivermectin wurden auch von Dr. Andrew Hill, einem renommierten Pharmakologen und unabhängigen medizinischen Forscher der Universität Liverpool, und dem leitenden Forscher der Weltgesundheitsorganisation / UNITAID für mögliche Behandlungen von COVID-19 bestätigt. Hill’s Team von 23 Forschern in 23 Ländern hatte berichtet, dass nach neun Monaten der Suche nach einer COVID-19-Behandlung und dem Auffinden von nichts als Fehlern wie Remdesivir – „wir haben viele Frösche geküsst“ – Ivermectin das einzige war, was arbeitete gegen COVID-19, und seine Sicherheit und Wirksamkeit waren erstaunlich – „blendend positiv“, sagte Hill, und „transformativ“. Ivermectin, so der WHO-Forscher, reduzierte die COVID-19-Mortalität um 81 Prozent.

Warum den ganzen Fuß schleppen?

Dennoch ziehen die meisten Gesundheitsaufsichtsbehörden und Regierungen weiterhin ihre Füße hoch. Weitere Beweise seien erforderlich, heißt es. Währenddessen haben Ärzte in den meisten Ländern der Welt keine frühen ambulanten Medikamente, auf die sie im Kampf gegen die schlimmste Pandemie seit Jahrhunderten zurückgreifen können. Capuzzo beschreibt aus eigener Erfahrung das Fehlen von Behandlungen für COVID-19 als globale Krise:

Als meine Tochter Grace, Vizepräsidentin einer New Yorker Werbeagentur,

kürzlich mit COVID-19 in Kontakt kam , wurde sie in einem „COVID-Hotel“ am Times Square unter Quarantäne gestellt, in dem Obdachlose und Reisende unter Quarantäne gestellt wurden. Die Schlösser an ihrer Zimmertür wurden entfernt. Krankenschwestern durchstreiften die Hallen, um sie in ihrem Zimmer zu halten und sie jede Nacht

aufzuwecken , um ihre Vitalwerte zu überprüfen – um sie nicht zu behandeln, da es keine zugelassene Behandlung für COVID-19 gibt; nur, wenn ihr Sauerstoffgehalt sinkt, um sie ins Krankenhaus zu bringen, wo es nur eine einzige wirksame zugelassene Behandlung für COVID-19 gibt, Steroide, die das Versagen der Lunge verhindern können.

Es gibt drei mögliche Erklärungen für die Weigerung der Gesundheitsbehörden, die Verwendung eines vielversprechenden, gut verträglichen Off-Label-Arzneimittels wie Ivermectin zuzulassen:

Als Generikum ist Ivermectin billig und weit verbreitet , was bedeutet, dass Big Pharma viel weniger Geld verdienen würde, wenn es die erste Behandlung gegen Covid im Frühstadium wäre.

, was bedeutet, dass Big Pharma viel weniger Geld verdienen würde, wenn es die erste Behandlung gegen Covid im Frühstadium wäre. Andere Pharmaunternehmen entwickeln ihre eigenen neuartigen Behandlungen für Covid-19, die direkt mit Ivermectin konkurrieren müssten. Dazu gehört der ursprüngliche Hersteller von Ivermectin, Merck, der eine antivirale Verbindung, Molnupiravir, in klinischen Phase-3-Studien für COVID-19 enthält. Dies könnte die jüngste Aussage des Unternehmens erklären, wonach es „keinerlei wissenschaftliche Grundlage für eine mögliche therapeutische Wirkung von Ivermectin gegen COVID-19 gibt.

die direkt mit Ivermectin konkurrieren müssten. Dazu gehört der ursprüngliche Hersteller von Ivermectin, Merck, der eine antivirale Verbindung, Molnupiravir, in klinischen Phase-3-Studien für COVID-19 enthält. Dies könnte die jüngste Aussage des Unternehmens erklären, wonach es „keinerlei wissenschaftliche Grundlage für eine mögliche therapeutische Wirkung von Ivermectin gegen COVID-19 gibt. Wenn Ivermectin als Covid-19-Behandlung zugelassen wird, kann es sogar die für Covid-19-Impfstoffe erteilte Genehmigung zur Notfallverwendung gefährden . Eine der Grundbedingungen für die Genehmigung zur Notfallverwendung, die den derzeit gegen Covid verwendeten Impfstoffen erteilt wird, ist, dass für die Krankheit keine alternativen Behandlungen verfügbar sind. Wenn Ivermectin oder ein anderes vielversprechendes Arzneimittel wie Fluvoxamin als wirksame Frühbehandlung für Covid-19 zugelassen würde, könnten die Impfstoffe von der Zulassung ausgeschlossen werden.

Dies könnte erklären, warum erschwingliche, leicht verfügbare und minimal toxische Medikamente trotz der wachsenden Zahl von Beweisen, die ihre Wirksamkeit belegen, nicht für die Verwendung gegen Covid verwendet werden.

Ivermectin wurde bereits in mehr als 20 Ländern als Covid-19-Behandlung zugelassen. Dazu gehört Mexiko, wo die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Scheinbaum, kürzlich sagte, dass das Medikament die Krankenhauseinweisungen um bis zu 76% reduziert habe. Bis letzte Woche waren 135.000 Einwohner der Stadt mit dem Medikament behandelt worden. Die indische Regierung – das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt und einer der größten Arzneimittelhersteller der Welt – hat ebenfalls die Verwendung von Ivermectin als frühzeitige ambulante Behandlung gegen Covid-19 empfohlen, was in direktem Widerspruch zu den eigenen Empfehlungen der WHO steht.

Dr. Vikas P. Sukhatme, der Dekan der Emory School of Medicine, schrieb kürzlich in einer Kolumne für die Times of India, dass der Einsatz von Medikamenten wie Ivermectin und Fluvoxamin in Indien wahrscheinlich „die Zahl der COVID-19-Patienten schnell verringern und die Zahl der Patienten verringern wird Zahl, die Krankenhausaufenthalte, zusätzlichen Sauerstoff und Intensivpflege erfordert und die Ergebnisse bei Krankenhauspatienten verbessert. “

Vier Wochen, nachdem die Regierung Ivermectin und Budesonid in ihre Frühbehandlungsrichtlinien aufgenommen hatte, verzeichnete das Land die niedrigste Fallzahl seit 40 Tagen.

In vielen Regionen Indiens sinken die Fallzahlen fast vertikal. In der Hauptstadt Delhi wie in Mexiko-Stadt sind die Krankenhausaufenthalte gesunken. Innerhalb von 10 Tagen sank die Auslastung der Intensivstation von 99% auf 70%. Auch die Todesfälle fallen. Das Testpositivitätsverhältnis sank in nur einem Monat von 35% auf 5%.

Einer der Ausreißer dieses Trends ist der Bundesstaat Tamil Nadu, in dem die Fälle immer noch stark zunehmen. Dies könnte damit zu tun haben, dass der neu gewählte Gouverneur des Staates, MK Stalin, beschlossen hat, Ivermectin zugunsten von Remdesivir aus dem Behandlungsprotokoll der Region auszuschließen. Das Ergebnis? Hochfliegende Fälle. Ende letzter Woche kehrte Stalin den Kurs erneut um und nahm Ivermectin wieder auf.

Im Moment sind die Todesfälle in Indien nach wie vor extrem hoch. Und es gibt Bedenken, dass die Zahlen nicht ausreichend gemeldet werden. Sie könnten aber auch in den kommenden Tagen anfangen zu fallen. In allen Ländern, in denen Ivermectin in großem Umfang angewendet wurde, sind Todesfälle nach Fallzahlen und Krankenhausaufenthalten die letzten Fälle. Natürlich gibt es keine Möglichkeit, definitiv zu beweisen, dass diese schnellen Abfälle auf die Verwendung von Ivermectin zurückzuführen sind. Korrelation, auch wenn sie so konsistent ist, ist keine Kausalität. Andere Faktoren wie strenge Sperren und Reisebeschränkungen spielen zweifellos ebenfalls eine Rolle.

Es hat sich jedoch ein klares Muster zwischen Nationen und Territorien gebildet, das die angebliche Wirksamkeit von Ivermectin nachdrücklich unterstützt. Und diese Wirksamkeit wurde in drei Metaanalysen ausführlich nachgewiesen.

Indiens Entscheidung, Ivermectin einzuführen, auch als Prophylaxe in einigen Bundesstaaten, ist bereits ein potenzieller Game-Changer. Wie ich vor drei Wochen schrieb , könnte es sogar zu einem Wendepunkt werden, wenn die Anzahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in Indien so stark sinkt wie in anderen Ländern, in denen Ivermectin eingeführt wurde. Aber dafür müssen die Nachrichten genug Augen und Ohren erreichen. Und damit dies geschieht, müssen Reporter, wie Capuzzo sagt, beginnen, ihre Arbeit zu erledigen und beide Seiten dieser wichtigen Geschichte zu berichten.

