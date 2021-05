Diejenigen, die vollständig mit Sputnik V geimpft sind, verbreiten kein Virus, selbst wenn sie infiziert sind, erklärt der Impfstoff-Entwickler (Sputniknews)

Diejenigen, die mit beiden Komponenten des russischen Impfstoffs Sputnik V geimpft wurden, verbreiten das Coronavirus nicht weiter, selbst wenn sie infiziert werden, und stellen daher keine Gefahr für andere dar. das

„Diejenigen, die beide Dosen des Impfstoffs erhalten haben, haben ein 14-mal geringeres Risiko, eine mittelschwere oder schwere Form der Krankheit zu haben, wenn sie infiziert werden. In diesem Fall verbreiten die geimpften keine lebensfähigen Viren und stellen daher keine Gefahr für andere dar.“ Laborleiter Vladimir Guschin erklärte auf einem Gesundheitskongress.

Russlands Sputnik V ist der weltweit erste registrierte Coronavirus-Impfstoff. Es wurde für den Notfall in 66 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von über 3,2 Milliarden Menschen zugelassen. Die Wirksamkeit des Arzneimittels liegt bei 97,6%, basierend auf der neuesten Analyse von Daten von 3,8 Millionen geimpften Russen.

