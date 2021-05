Der Präsident Weissrusslands, Alexander Lukaschenko: Ryanairs Flug wurde die Landung in Vilnius, Warschau, Lemberg, Kiew verweigert (Tass)

https://tass.com/world/1294173

MINSK, 26. Mai. / TASS /. Dem Passagierflugzeug von Ryanair wurde die Erlaubnis zur Landung in Vilnius, Warschau, Lemberg und Kiew nach einer Bombengefahr verweigert, sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Mittwoch bei einem Treffen mit Gesetzgebern, Mitgliedern der Verfassungskommission und Vertretern von Regierungsbehörden im Parlament.

„Warum hat der Kommandant der Besatzung beschlossen, in Minsk zu landen, als Vilnius nur 70 Kilometer entfernt war?“ Die Tageszeitung „SB. Belarus Segodnya“ zitiert Lukaschenko. „Warum hat niemand zugestimmt, das Flugzeug landen zu lassen, als wir sagten, es sei mit einer an Bord gepflanzten Bombe gedroht worden? Sie wurde von allen abgelehnt – vom endgültigen Zielflughafen Vilnius, Warschau, Lemberg und Kiew. Wie kommt es, dass all diejenigen, die jetzt eine solche Aufregung herstellen sich weigerten das Flugzeug landen zu lassen? Hatten sie Angst vor Verantwortung? Oder gab es jemanden, der sehr darauf aus war, das Flugzeug in Minsk landen zu sehen? „

Die Bombendrohung gegen das Ryanair-Flugzeug wurde gleichzeitig auf die Flughäfen Athen, Vilnius und Minsk geschickt, sagte Lukaschenko.

„Die Nachricht wurde gleichzeitig an die Flughäfen von Athen, Vilnius und Minsk gesendet“, sagte er. „Wir haben diese Informationen an die Piloten weitergegeben und mussten sie veröffentlichen.“

Am 23. Mai landete ein Passagierflugzeug der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair mit Kurs auf Vilnius, das Griechenland verlassen hatte, auf dem internationalen Flughafen Minsk, nachdem die Gefahr eines Sprengsatzes an Bord gemeldet worden war. Ein MiG-29-Jäger startete, um das Verkehrsflugzeug zu eskortieren. Nach der Landung durchsuchten Spezialisten das Flugzeug, fanden aber keine Bombe.

Minsk sagte später, dass unter den Passagieren des Flugzeugs Roman Protasevich war, ein Mitbegründer des Telegrammkanals Nexta, der in Belarus als Extremist verboten war. Er wurde von Strafverfolgungsbeamten festgenommen. Am Abend desselben Tages verließ das Flugzeug Minsk, um in Vilnius zu landen.

Am Montag beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU, den belarussischen Luftfahrtunternehmen den Flug zu europäischen Flughäfen und durch den EU-Luftraum zu untersagen, und rieten den europäischen Luftfahrtunternehmen, den Eintritt in den belarussischen Luftraum zu vermeiden. Außerdem beeilte sich der EU-Gipfel, neue Sanktionen gegen Belarus einzuführen, forderte die Freilassung von Protasevich und forderte die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation auf, den Vorfall zu untersuchen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte der abschließenden Pressekonferenz, der Vorfall sei eine „Entführung“ und ein „Angriff auf die Demokratie und Souveränität der Europäischen Union“.

