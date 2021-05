Quelle: https://sptnkne.ws/GuKD

Chinesische Wissenschaftler sequenzierten das Genom von SARS-CoV-2 Anfang Januar 2020 und waren bis März dieses Jahres „unwiderlegbar“ zu dem Schluss gekommen, dass das Virus nicht von menschlichem Design war. Seitdem haben sich die Torpfosten wiederholt verschoben, um zu verhindern, dass das Labor einer tragfähigen Theorie entgeht, obwohl es keine Beweise gibt, die die fortgesetzte Vermutung stützen.

Inmitten zahlreicher Aussagen von US-Gesundheitsbehörden, wonach eine tiefere Untersuchung des Wuhan Institute of Virology als Teil der Suche nach den Ursprüngen von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, gerechtfertigt ist, haben Chinas staatliche Medien jetzt zurückgeschossen Dies legt nahe, dass auch das beste US-Biolab in Fort Detrick untersucht werden sollte. „Wenn sie die“ Laborleck „-Theorie als eine der Richtungen der Untersuchung ansehen, sollte nicht nur das Wuhan-Institut für Virologie einbezogen werden“, so die Herausgeber der Global Times, einer Tageszeitung der Kommunistischen Partei People’s Daily

schrieb am Mittwoch .

„Seit 2019 weist das Fort Detrick-Biolab viele Anzeichen auf, die Beachtung verdienen, und sollte in die erste Gruppe von Untersuchungszielen aufgenommen werden. Darüber hinaus haben die USA in Asien eine erstaunliche Anzahl von Biolabs gebaut, und ihre Untersuchung ist ein dringendes Projekt, das in die COVID-19-Herkunftsverfolgung aufgenommen werden muss “, heißt es in den Leitartikeln.„Wenn sich die Bemühungen zur Rückverfolgung von Viren eher auf die Wissenschaft als auf die Politik konzentrieren, ist es völlig logisch und rational, den Umfang der Untersuchung zu erweitern. Die USA nutzen jedoch wiederholt die Meinungsinstrumente ihrer und ihrer Verbündeten, um auf Wuhan aufmerksam zu machen, insbesondere auf das dortige Labor. Es ist eindeutig ein politisches Manöver. “

US Biolab ist schon einmal durchgesickert

Fort Detrick mit Sitz im Norden von Maryland war einst das Zentrum des Biowaffenprogramms des Pentagon und beherbergt heute mehrere Agenturen, die sich auf die biologische Abwehr und die Erforschung einiger der tödlichsten Krankheiten der Welt konzentrieren, darunter Pocken, Anthrax und virale hämorrhagische Fieber wie Ebola.Fort Detrick wurde im Laufe der Jahre mehrmals geschlossen, unter

anderem im Jahr 2009, als festgestellt wurde, dass das Army Medical Research Institute für Infektionskrankheiten gefährliche Bakterien, Viren und Toxine speichert, die nicht in seinem Inventar enthalten sind, und

im Jahr 2019 , als die US-Zentren for Disease Control and Prevention (CDC) erließ eine Unterlassungsverfügung, nachdem festgestellt wurde, dass das Labor über unzureichende Sicherheitsmaßnahmen für die Abfallentsorgung verfügt.

Darüber hinaus war Bruce Ivins, der Hauptverdächtige des FBI für die Anthrax-Angriffe von 2001 nach den Terroranschlägen vom 11. September, bei denen fünf Menschen getötet wurden, ein leitender Biodefense-Forscher in Fort Detrick. Das FBI hat Ivins vor seinem offensichtlichen Selbstmord im Jahr 2008 nie angeklagt, aber nach seinem Tod veröffentlichte das Büro einen Bericht über ihre Ermittlungen, aus dem hervorgeht, dass Ivins die Anthraxsporen aus Fort Detrick gestohlen hatte.

WHO-Bericht stellt Laborleck als „äußerst unwahrscheinlich“ fest

Ende März veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Bericht über ihre internationale Reise nach Wuhan, um Daten über COVID-19 auszutauschen, um die Ursprünge des Coronavirus, das seit Ende 2019 fast 3,5 Millionen Menschen getötet hat, besser zu bestimmen Bei den vier möglichen Ursprüngen, die das Team untersuchte, wurde ein Leck aus dem Wuhan-Virologielabor als am wenigsten wahrscheinlich eingestuft, obwohl die Wissenschaftler es nicht vollständig ablehnten, da sie es nicht widerlegen konnten. Sie schlugen vor, dass eine zoonotische Quelle wahrscheinlicher sei, und boten auch eine fünfte Möglichkeit an: dass sie im Oktober vor Beginn des Ausbruchs von Militärsportlern in der Stadt für internationale Spiele nach Wuhan gebracht wurde.

Ihr Bericht hat jedoch wenig dazu beigetragen, die unbegründeten Anschuldigungen zu entkräften, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor entkommen ist, entweder als Biowaffe, die von chinesischen Wissenschaftlern hergestellt wurde, oder als Virus, das von der chinesischen Regierung geheim gehalten wurde. Wie

Sputnik berichtet hat , entsprang die Theorie Anfang 2020 erstmals einem unbeteiligten Wissenschaftler aus Hongkong, dessen Ideen von rechten amerikanischen Ideologen mit einer Anti-China-Agenda auf eine Plattform gebracht wurden, und der damalige US-Präsident Donald Trump begann, die „Laborflucht“ zu nutzen Theorie “, um die Schuld von der Reaktion seiner eigenen Regierung abzulenken, sobald das Virus später im Frühjahr Zehntausende Amerikaner tötete. Der Winkel in andere anti-chinesische Rhetorik gespielt sollte die sozialistische asiatische Nation verteufeln, die bald die USA als weltweit führende Wirtschaftsmacht verdrängen konnten und die das Pentagon als „near-Peer Wettbewerber“ identifiziert hat und die

größten Rivalen der USA in das 21. Jahrhundert.

Die Wissenschaftler der WHO haben Behauptungen zurückgewiesen, dass ihnen ein angemessener Zugang zu den Daten des Wuhan-Biolabs fehlte, und festgestellt, dass die USA niemals den Zugang zu eigener Forschung gewähren würden, den sie von den Chinesen gefordert haben.

US-Experten erraten die WHO

In jüngerer Zeit forderte der US-amerikanische Gesundheitsminister Xavier Becerra am Dienstag die WHO auf, eine eingehendere Untersuchung der Ursprünge von COVID-19 einzuleiten die Unabhängigkeit, die Quelle des Virus und die frühen Tage des Ausbruchs vollständig zu beurteilen. “Während eine zweite Phase der Untersuchung sicherlich gerechtfertigt ist, da noch kein Ursprung gefunden wurde, stellt die Global Times fest, dass aufgrund seiner Wortwahl „es ziemlich klar ist, dass Becerra auf China abzielte“.

Am Tag zuvor sagte Dr. Anthony Fauci, der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) an den US-amerikanischen National Institutes for Health (NIH), einem Forum am Poynter Institute, er sei „nicht überzeugt“, dass SARS- CoV-2 hat einen natürlichen Ursprung.“Ich denke, wir sollten weiter untersuchen, was in China vor sich ging, bis wir nach besten Kräften herausfinden, was passiert ist“, fügte Fauci hinzu das dann infizierte Personen, aber es könnte etwas anderes gewesen sein, und wir müssen das herausfinden. Weißt du, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich bin vollkommen für jede Untersuchung, die den Ursprung des Virus untersucht. “

Faucis Worte wurden jedoch nicht im luftleeren Raum gesprochen. Am Sonntag veröffentlichte das Wall Street Journal , das den Befürwortern der „Lab Leak“ -Theorie seit langem eine Plattform bietet, eine Geschichte, in der „ein zuvor nicht veröffentlichter US-Geheimdienstbericht“ und „ein Informationsblatt des US-Außenministeriums“ zitiert wurden, das in den letzten Tagen des Trump Administration “, behauptet, dass im November 2019 drei Forscher des Wuhan Virology Labs in ein Krankenhaus eingecheckt haben,„ mit Symptomen, die sowohl mit Covid-19 als auch mit häufigen saisonalen Erkrankungen übereinstimmen. “In dem Artikel wird jedoch darauf hingewiesen, dass das WHO-Team über die Fälle Bescheid wusste. Teammitglied Marion Koopmans, eine niederländische Virologin, sagte

NBC bereits im März, dass „es sicherlich keine große Sache war“.

„Es gab gelegentliche Krankheiten, weil das normal ist“, sagte sie. „Es gab nichts, was auffiel.“

Sie stellte weiter fest, dass die chinesischen Forscher negativ auf COVID-19 getestet wurden – ein Punkt, den der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, in Kommentaren am Montag gegenüber der Presse wiederholte .Am Mittwoch bestellte US-Präsident

Joe Biden in 90 Tagen einen Geheimdienstbericht über die Ursprünge von COVID-19. Er stellte fest, dass zwei „Elemente“ der Geheimdienstgemeinschaft „sich dazu neigen“, dass das Virus von einem tierischen Wirt auf den Menschen übergeht, ein anderes „Element“ „sich“ auf seine Einführung in den Menschen als Laborunfall „neigt“, wobei jede Gruppe „niedrig oder mäßig“ ausdrückt Vertrauen “in ihre Schlussfolgerungen.

„Die Mehrheit der Elemente glaubt nicht, dass es genügend Informationen gibt, um zu beurteilen, ob eines wahrscheinlicher ist als das andere“, fügte Biden hinzu.

