Wie eine Trump Medien-Kampagne die Verschwörungstheorie über die Herkunft von Covid-19 aus einem chinesischen Biolabor zur Mainstream-Story machte (GrayZone)

Eine Verschwörungstheorie über den Ausbruch von Covid-19 aus dem chinesischen Wuhan Institute of Virology ist das Äqivalent der Lüge über irakische Massenvernichtungswaffen der Trump-Regierung. Und Josh Rogin von der Washington Post spielt die Rolle von Judith Miller.

Mit den Todesfällen in den USA aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit Covid, die über 30.000 erreichen, bringen die Verbündeten von Präsident Donald Trump ihren Anti-China-PR-Blitz auf ein neues Niveau der Absurdität, in der Hoffnung, eine Verschwörungstheorie zu legitimieren, die ein chinesisches biologisches Forschungslabor für die Entwicklung des neuartigen Coronavirus verantwortlich macht.

Die Theorie verweist auf das Wuhan Institute of Virology als Schuldigen der Pandemie, entweder durch ein versehentliches Leck, das durch unsichere Forschung an Fledermaus-Coronaviren verursacht wurde, oder absichtlich durch die Herstellung einer biologischen Waffe. Die Verschwörung, die erstmals im Januar von der rechten Washington Times eingesetzt wurde, wurde damals von Journalisten und Wissenschaftlern abgewiesen und diskreditiert.

Fox News und die Washington Post haben die Geschichte im April dieses Jahres von einer Trump-Regierung, die verzweifelt versucht, die Schuld für ihre makellose Coronavirus-Reaktion zu ändern, aus dem politischen Nassmarkt der Rechten herausgefischt und für den öffentlichen Konsum aufpoliert.

Obwohl keine der beiden Verkaufsstellen einen einzigen konkreten Beweis veröffentlicht hat, um ihre Behauptungen zu untermauern, hat die Geschichte selbst unter leidenschaftlichen Anti-Trump-Elementen des politischen Establishments Anklang gefunden.

In Bezug auf die wahre Quelle von Covid-19 könnte die Schlussfolgerung eines Teams amerikanischer, britischer und australischer Forscher nicht klarer sein: „Wir glauben nicht, dass irgendeine Art von laborbasiertem Szenario plausibel ist…. Unsere Analysen zeigen deutlich, dass SARS-CoV-2 kein Laborkonstrukt oder ein gezielt manipuliertes Virus ist “, erklärten die Virologen in einem Artikel vom 17. März, der in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde.

Eine Gruppe von 27 Wissenschaftlern des öffentlichen Gesundheitswesens aus acht Ländern unterzeichnete im März dieses Jahres im Lancet Medical Journal einen offenen Brief, in dem sie Wissenschaftler und Angehörige der Gesundheitsberufe in China unterstützten und „Verschwörungstheorien, die darauf hindeuten, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat, nachdrücklich verurteilen . ” In dem Schreiben heißt es, dass die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse „überwiegend darauf schließen lassen, dass dieses Coronavirus wie so viele andere neu auftretende Krankheitserreger aus Wildtieren stammt“.

Nachdem Trump in den letzten vier Jahren gegen die „gefälschten Nachrichtenmedien“ und „Deep State“ -Elemente der nationalen Sicherheitsbürokratie gewettert hat, um ihn und seine Verbündeten als russische Kollaborateure zu malen, wendet Trump nun dieselbe Taktik an, die er zum Ratschen verurteilt hat Konflikt mit China. Das Weiße Haus scheint zu hoffen, dass ein eskalierter Konflikt im Ausland seine Misserfolge im Inland dokumentieren wird, indem es gefälschte Nachrichten über chinesische Übeltaten durch anonyme US-Beamte und zwielichtige Dokumentenmülldeponien verbreitet.

Trumps Einsatz von Verschwörungstheorien über ein chinesisches Labor spiegelt nicht nur die Taktik wider, mit der seine Gegner die Russiagate-Erzählung vorantreiben, sondern erinnert auch an die erfolgreiche Desinformationskampagne, die Neokonservative in der Regierung von George W. Bush durchgeführt haben, als sie eine scheinbar explosive Enthüllung über irakische Waffen von Massenvernichtung mit der Korrespondentin der New York Times, Judith Miller.

Der August-Ruf der Times verlieh der Geschichte der Massenvernichtungswaffen Legitimität und ermöglichte es der Bush-Regierung, die Invasion des Irak über Partisanengrenzen hinweg an die politische Klasse des Beltway zu verkaufen. Miller wurde schließlich als Betrüger entlarvt und ging ins Gefängnis, um ihre Neocon-Quellen zu schützen, aber nicht bevor Tausende amerikanischer Servicemitglieder im Irak getötet wurden und Hunderttausende Iraker in dem Chaos starben, das sie hervorbrachten.

Heute, als die Trump-Regierung ihren Propagandakrieg gegen China auf ein beunruhigendes neues Niveau hebt, füllt ein neokonservativer Kolumnist der Washington Post Millers Schuhe.

Von der Theorie der ruhenden Verschwörung bis zur Desinformationswaffe im Stil irakischer Massenvernichtungswaffen

Die Theorie, dass das Covid-19-Virus aus einem biologischen Forschungslabor in Wuhan, China, entkommen ist, wurde am 14. April in einer zweifelhaften Kolumne der Washington Post von Josh Rogin wiederbelebt . Rogin ist ein neokonservativer Experte, dessen Biografie frühere Arbeiten in der japanischen Botschaft auflistet. Er hat jahrelang für einen Regimewechsel gegen die Länder agiert, aus denen die „Achse des Bösen“ der Bush-Regierung besteht.

Gegen Ende seines Artikels gab Rogin zu: „Wir wissen nicht, ob das neuartige Coronavirus aus dem Wuhan-Labor stammt.“ Bis zu diesem Zeitpunkt bot er jedoch jede mögliche Andeutung an, dass das Virus tatsächlich aus dem Wuhan Institute of Virology hervorgegangen war. Sein Artikel schien eine Geheimdienstanlage zu sein, die stark von Dokumenten abhing, die von US-Regierungsbeamten abgeladen wurden, die darauf aus waren, China in Schwung zu bringen.

Die Hypothese des Post-Kolumnisten beruhte größtenteils auf einem Kabel der US-Botschaft in Peking vom Januar 2018, das er angeblich unschuldig „erhalten“ hatte. Das Kabel warnte, dass „die Arbeit des [Wuhan] -Labors an Fledermaus-Coronaviren und ihre mögliche Übertragung durch den Menschen das Risiko einer neuen SARS-ähnlichen Pandemie darstellt“. Aber wie wir später erklären, verzerrte Rogin die Art der fraglichen Forschung und weigerte sich anschließend, den Rest des US-Kabels zu veröffentlichen, als Wissenschaftler dazu drängten.

Während Rogin seine Glaubwürdigkeit hinter Vorbehalten schützte, wandte er sich an Xiao Qiang, einen von den USA unterstützten Aktivisten für Regimewechsel, der täuschend als „Forschungswissenschaftler“ identifiziert wurde, um zu argumentieren, dass die Wuhan-Labortheorie „eine legitime Frage ist, die untersucht und beantwortet werden muss“. Von Rogin wurden keine Virologen oder Epidemiologen zitiert.

Rogins Artikel wurde von Dr. Angela Rasmussen , einer Virologin der Columbia University, heftig kritisiert. Er bezeichnete seine Behauptungen über das chinesische Labor als „äußerst vage“ und erklärte, er habe „kein klares und spezifisches Risiko nachgewiesen“. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch eine Desinformationsoperation, die offenbar vom Weißen Haus geleitet wurde, in vollem Gange.

Am 15. April, einen Tag nach Rogins Erscheinen, veröffentlichte der rechte Fox News-Korrespondent Bret Baier einen bemerkenswert ähnlichen Artikel, in dem es heißt: „Es wächst das Vertrauen, dass der Covid-19-Ausbruch wahrscheinlich in einem Wuhan-Labor verursacht wurde …“

Wie Rogin bot Baier keine konkreten Beweise für seine Brandbehauptung an und stützte sich stattdessen auf nicht spezifizierte „klassifizierte und Open-Source-Dokumente“ aus „US-Quellen“, die er zugegebenermaßen nicht persönlich angesehen hatte.

An diesem Abend startete der erzneokonservative republikanische Senator Tom Cotton eine sorgfältig choreografierte Tirade auf Fox News. „Die Berichterstattung von Bret Baier zeigt, dass die Kommunistische Partei Chinas für jeden einzelnen Tod, jeden verlorenen Arbeitsplatz, jedes verlorene Notgroschen im Ruhestand durch dieses Coronavirus verantwortlich ist“, donnerte Cotton. „Und Xi Jinping und seine chinesischen kommunistischen Apparatschiks müssen dazu gebracht werden, den Preis zu zahlen.“

Das zeitlich gut abgestimmte Schauspiel von Cottons Auftritt deutete auf eine enge Abstimmung zwischen seinem Büro, der Trump-Administration und ihren Medienverbündeten hin, um die Verschwörungstheorie an die Öffentlichkeit zu verkaufen.

In der Zwischenzeit brannten führende Köpfe des liberalen Anti-Trump-Kommentars Rogins Artikel mit dem Glanz parteiübergreifender Seriosität.

Nachdem es vom Kolumnisten des New York Magazine, Yashar Ali , geteilt wurde , drückte der Kolumnist der New York Times, Charles Blow, sein eigenes Erstaunen über die angeblich aufschlussreiche Kolumne aus: „Ich habe das nicht kommen sehen.“

Tom Gara von Buzzfeed ging noch einen Schritt weiter und proklamierte die „Flucht aus einer Labortheorie“ als „absolut plausibel“ in einem Tweet, in dem der Kommentar geteilt wurde.

Sogar die Columbia Journalism Review schrieb, dass Rogins Artikel „eine neue Berichterstattung über Bomben“ enthielt und die etablierte Geschichte des Kolumnisten der Washington Post als Publizist für die neokonservative Bewegung ignorierte.

MSNBC-Moderator Chris Hayes schien ebenfalls von Rogins Verschwörung erfasst zu sein:

Am 17. April hob Außenminister Mike Pompeo die unbegründete Theorie auf die globale Bühne, als er erklärte: „Wir fordern die Kommunistische Partei Chinas immer noch auf, Experten den Zugang zu diesem Virologielabor zu ermöglichen, damit wir genau bestimmen können, wo dieses Virus begann. ”

Am selben Tag erklärte Trump, dass „es sinnvoll erscheint“, dass das Virus in einem Labor in Wuhan hergestellt wurde. Wie Cotton und Pompeo bot er keine Beweise an, um seine Vermutung zu stützen.

Tatsächlich erschien die Geschichte zum ersten Mal als Versuchsballon, der im Januar von einer rechten Zeitung ins Leben gerufen wurde, als nur wenige in den USA dem Ausbruch von Covid große Aufmerksamkeit schenkten.

Die seltsamen Ursprünge der Wuhan-Labortheorie

Am 24. Januar ertönte eine schockierende Schlagzeile auf den Seiten der Washington Times , einer rechtsgerichteten Zeitung des südkoreanischen Kultes, der als Vereinigungskirche bekannt ist. „Coronavirus stammt möglicherweise aus einem Labor, das mit Chinas Biowaffenprogramm verbunden ist“, kündigte das Papier an.

Die Quelle für die bemerkenswerte Behauptung war ein ehemaliger Oberstleutnant einer israelischen militärischen Geheimdiensteinheit namens Danny Shoham. „Coronaviren [insbesondere SARS] wurden im Institut untersucht und werden wahrscheinlich dort gehalten“, bemerkte Shoham gegenüber der Washington Times und bezog sich dabei auf das Wuhan Institute of Virology.

Obwohl Shoham vorschlug, dass „die Infiltration von Viren nach außen entweder als Leckage oder als unbemerkte Infektion einer Person in Innenräumen erfolgen könnte, die normalerweise die betreffende Einrichtung verlassen hat“, räumte er schließlich ein (wie praktisch jeder andere Experte bisher): „Bisher dort ist kein Beweis oder Hinweis auf einen solchen Vorfall. “

Shoham ist derzeit Fellow am Begin-Sadat-Zentrum für strategische Studien, einem mit der Likud-Partei verbundenen Forschungszentrum an der israelischen Bar-Ilan-Universität. Ein Blick auf seine Arbeit für das Institut zeigt ein klares Engagement für die Agenda des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Eindämmung des Iran und der Forderung nach einem Regimewechsel in Syrien liegt.

Das Begin-Sadat – Center hat zuvor den Westen aufgefordert , gegen ISIS zu besiegen , die Dschihad – Gruppe als Setzung „nützliches Werkzeug“ in die syrische Regierung und den Iran zu untergraben .

Neben Shoham zitierte die Washington Times einen Rundfunkbericht von Radio Free Asia (RFA), in dem unterstellt wurde, dass das Wuhan Institute of Virology die Quelle von Covid-19 gewesen sein könnte.

Unerwähnt blieb die Rolle der RFA als Nachrichtenagentur der US-Regierung, die während des Kalten Krieges im Rahmen eines von der CIA aufgebauten „ weltweiten Propagandanetzwerks “ gegründet wurde, wie die New York Times sagte.

RFA wird von der US-amerikanischen Agentur für globale Medien (ehemals Broadcasting Board of Governors) betrieben, einer Bundesbehörde der US-Regierung, die unter der Aufsicht des Außenministeriums tätig ist. Das Hauptziel der US-Agentur, ihre Arbeit als „lebenswichtig für die nationalen Interessen der USA“ zu bezeichnen, besteht darin, „mit den allgemeinen außenpolitischen Zielen der Vereinigten Staaten in Einklang zu stehen“.

Larry Klayman, ein rechtsgerichteter republikanischer Anwalt mit einer Vorliebe für die Einreichung von Belästigungsklagen gegen politische Feinde, griff die Geschichte der Washington Times schnell als Grundlage für eine Sammelklage gegen China in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar vor einem US-Bundesgericht auf. (Senator Cotton und die neokonservative Henry Jackson Society haben seitdem aggressive US-amerikanische Strafverfolgungsmaßnahmen gegen China wegen des Coronavirus gefordert .)

Tage nach dem Artikel der Washington Times veröffentlichte der Hauptkonkurrent der Zeitung, die Washington Post, einen langen Artikel, in dem Virologen zitiert wurden, die die Theorie widerlegten, dass Covid-19 entwickelt worden war, die Qualität der Forschung am Wuhan Institute of Virology bezeugten und kaltes Wasser aufgossen die Theorie, dass das Virus eine Biowaffe gewesen sein könnte.

Am 25. März, zwei Monate nach dem ersten Erscheinen ihres Berichts, fügte die Washington Times dem Artikel eine redaktionelle Notiz hinzu, die ihre These im Wesentlichen ablehnte: „Seit diese Geschichte lief“, lautete die Notiz, „hatten Wissenschaftler außerhalb Chinas die Möglichkeit, die zu studieren SARS-CoV-2-Virus. Sie kamen zu dem Schluss, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass es in einem Labor hergestellt oder gezielt manipuliert wurde, obwohl der genaue Ursprung weiterhin unklar ist und Experten darüber diskutieren, ob es möglicherweise aus einem chinesischen Labor ausgetreten ist, das es untersucht hat. “

Am selben Tag sagte Danny Shoham gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz : „Bis jetzt gibt es noch keine eindeutigen Ergebnisse, die uns klar sagen, woher das Virus stammt.“

Die Verschwörungstheorie schien ins Wanken geraten zu sein. In ihrer Verzweiflung, die scheinbar tote Geschichte über zwei Monate später wiederzubeleben, wandte sich die Trump-Regierung anscheinend an dieselbe Verkaufsstelle, die sie ursprünglich entlarvt hatte: die Washington Post.

Kabel des US-Außenministeriums in finstere chinesische Pläne verwandeln

Die Kolumne von Josh Rogin von der Washington Post vom 14. April, die die Verschwörung des Wuhan-Labors von den Toten zurückbrachte, las sich wie ein klassischer Dokumentenmüll des Außenministeriums. Rogin stützte sich auf zwei zwei Jahre alte Kabel der US-Botschaft in Peking und schürte in einem Labor, das Coronaviren am Wuhan Institute of Virology (WIV) untersuchte, den Verdacht auf angebliche Sicherheitsprobleme.

Die chinesische Einrichtung ist ein Labor der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4), der höchste internationale Standard für Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Biosicherheit. Weltweit sind Dutzende von BSL-4-Einrichtungen in Betrieb – darunter 2013 allein 13 in den USA. „Das ultimative Ziel der BSL-4-Forschung“, so Scientific American , „besteht darin, Fortschritte in Richtung Prävention und Behandlung zu erzielen von tödlichen Krankheiten. „

Rogin stützte seine Angst vor angeblichen Sicherheitsbedenken gegenüber dem chinesischen Labor auf einen einzigen, vagen Kommentar von US-Botschaftsbeamten ohne erkennbares wissenschaftliches Fachwissen. „Während der Interaktionen mit Wissenschaftlern im WIV-Labor“, heißt es im Kabel, „haben sie festgestellt, dass im neuen Labor ein ernsthafter Mangel an entsprechend ausgebildeten Technikern und Ermittlern besteht, die für den sicheren Betrieb dieses Labors mit hohem Sicherheitsgehalt erforderlich sind.“

Der Hauptabzug der auf Rogin abgeladenen Kabel des Außenministeriums untergräbt jedoch die sensationellsten Behauptungen des Kolumnisten. In den Dokumenten legen US-Beamte mehr Wert auf den Wert der im Wuhan-Labor durchgeführten Forschung zur Vorhersage und Verhinderung potenzieller Coronavirus-Ausbrüche als auf Sicherheitsbedenken.

„Am wichtigsten“, heißt es im Kabel, „zeigten die Forscher auch, dass verschiedene SARS-ähnliche Coronaviren mit ACE2, dem für SARS-Coronavirus identifizierten menschlichen Rezeptor, interagieren können.“ Dieser Befund legt nahe, dass SARS-ähnliche Coronaviren von Fledermäusen auf den Menschen übertragen werden können, um SARS-ähnliche Krankheiten zu verursachen. Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit ist daher die kontinuierliche Überwachung von SARS-ähnlichen Coronaviren bei Fledermäusen und die Untersuchung der Schnittstelle zwischen Tier und Mensch für die künftige Vorhersage und Prävention des Ausbruchs von Coronaviren von entscheidender Bedeutung. “

Dr. Angela Rasmussen, Virologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Infektion und Immunität der Columbia University School of Public Health, wies darauf hin, dass das Kabel „argumentiert, dass es wichtig ist, weiter an Fledermaus-CoVs zu arbeiten, da sie als menschliche Krankheitserreger geeignet sind Dies deutet jedoch nicht darauf hin, dass es Sicherheitsprobleme gab, die sich speziell auf die Arbeit von WIV an Fledermaus-CoVs beziehen, die menschliches ACE2 als Rezeptor verwenden können. “

Letztendlich musste Josh Rogin zugeben, dass es keine Beweise für seine Unterstellungen gab, und räumte im vorletzten Absatz des Artikels ein: „Wir wissen nicht, ob das neuartige Coronavirus aus dem Wuhan-Labor stammt.“

Während Rogin behauptete, es sei ein „ungewöhnlicher Schritt“ für US-Botschaftsbeamte, das Labor in Wuhan zu besuchen, ist der internationale Austausch ebenso weit verbreitet wie die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und chinesischen Forschern. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2015 hat WIV Besuche von Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten und Regierungsbeamten aus über einem Dutzend Ländern erhalten.

Die fragliche Einrichtung, das National High-Level Biosafety Laboratory, ist das Produkt einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich und wurde 2016 von den Behörden beider Länder zusammen mit den ISO-Standards (International Organization for Standardization) zertifiziert. Seit 2015 acht Delegationen von französischen Regierungsbeamten, Wissenschaftlern und Angehörigen der Gesundheitsberufe haben das Labor besucht.

Es ist wichtig anzumerken, dass Frankreich, das Land mit der größten Erfahrung und dem größten Wissen über das Wuhan-Labor außer China, Berichte, wonach das neuartige Coronavirus aus der Einrichtung stammt, nachdrücklich abgelehnt hat.

„Wir möchten klarstellen, dass es bis heute keine sachlichen Beweise gibt, die die jüngsten Berichte in der US-Presse bestätigen, die die Ursprünge von Covid-19 und die Arbeit des P4-Labors (oder BSL-4) in Wuhan, China, in Verbindung bringen.“ Ein Beamter im Büro von Präsident Emmanuel Macron sagte am 18. April.

Nach Angaben der WHO wurden „große Investitionen in die Schulung des Personals getätigt“. Die Forscher wurden in den USA, Frankreich, Kanada und Australien geschult und dann intern, bevor das Labor in Betrieb genommen wurde. Chinesische Forscher haben ihr Sicherheitsprotokoll klar und transparent formuliert und im Mai 2019 einen Überblick über ihr Schulungsprogramm für Labornutzer in einer US-amerikanischen CDC-Veröffentlichung zu neu auftretenden Infektionskrankheiten veröffentlicht.

Der Nichtwissenschaftler Xiao Qiang bei einem Treffen der National Endowment for Democracy, einer ursprünglich von der CIA gegründeten Einheit zur Änderung des US-Regierungsregimes

Rogins falscher „Wissenschaftler“ ist ein von der US-Regierung unterstützter Aktivist für Regimewechsel

Anstatt Fragen rund um WIV mit wissenschaftlichen Experten zu diskutieren, versuchte Rogin, seine Behauptungen zu untermauern, indem er sich auf die Spekulation anonymer Trump-Regierungsbeamter und Xiao Qiang stützte, eines antichinesischen Regierungsaktivisten mit einer langen Geschichte der Finanzierung durch die US-Regierung.

Rogin bezeichnete Xiao lediglich als „Forschungswissenschaftler“, der unredlich versuchte, dem professionellen politischen Dissidenten akademische Glaubwürdigkeit zu verleihen. Tatsächlich verfügt Xiao über keine wissenschaftlichen Kenntnisse und unterrichtet Kurse zu den Themen „digitaler Aktivismus“, „Internetfreiheit“ und „China bloggen“. Offenbar ließ Rogin die wirkliche Aufzeichnung von Xiao Qiang als antichinesischer Regierungsaktivist völlig aus.

Seit über 20 Jahren arbeitet Xiao mit der National Endowment for Democracy (NED) zusammen und wird von dieser finanziert , dem Hauptarm der Regimewechselbemühungen der US-Regierung in Ländern, auf die Washington abzielt. Die NED hat rechtsgerichtete Oppositionsbewegungen von Venezuela über Nicaragua bis nach Hongkong finanziert und ausgebildet , wo gewalttätige separatistische Elemente einen Großteil des Jahres 2019 damit verbracht haben, sich für ein Ende der chinesischen Herrschaft einzusetzen.

Xiao als Geschäftsführer der in New York ansässig NGO Human Rights in China von 1991 bis 2002. Wie war langjähriger grantee des NED , diente er als stellvertretender Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Weltbewegung für Demokratie , ein internationales „Netzwerk von Netzwerken“, das von der NED gegründet wurde und „für das die NED als Sekretariat fungiert“. Xiao ist außerdem Chefredakteur der China Digital Times, einer Publikation, die er 2003 gegründet hat und die ebenfalls vom NED finanziert wird .

Verwenden von „unbestätigten Theorien“, um einen chinesischen Wissenschaftler zu beschmieren

Um das Wuhan-Institut für Virologie als Quelle des Covid-19-Ausbruchs schlau vorzuschlagen, vertiefte Rogin die Aufzeichnungen von Shi Zhengli, der Leiterin des WIV-Forschungsteams, das Fledermaus-Coronaviren studierte, und verzerrte ihre Aufzeichnungen, um sie als rücksichtslose verrückte Wissenschaftlerin zu malen . Rogin behauptete, dass „andere Wissenschaftler in Frage stellten, ob Shis Team unnötige Risiken eingeht“ und dass „die US-Regierung ein Moratorium für die Finanzierung verhängt hat“, die Art von Forschung, die Shis Team durchführte.

Um seine Behauptung zu untermauern, zitierte Rogin einen Artikel in Nature aus dem Jahr 2015 über eine Debatte über Risiken im Zusammenhang mit einem Experiment, bei dem eine Hybridversion eines Fledermaus-Coronavirus erstellt wurde. Der Artikel nannte Shi jedoch nicht einmal und bezog sich stattdessen auf eine Studie in den USA – nicht in Wuhan -, die von einem Team amerikanischer Forscher für Infektionskrankheiten an der University of North Carolina durchgeführt wurde. Shi trug als einer von 13 Co-Autoren zur Studie bei, von denen 10 an amerikanischen Universitäten arbeiteten.

Laut Nature war die von Amerika geleitete Studie „im Gange, bevor das US-Moratorium begann, und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) erlaubten ihr, fortzufahren, während sie von der Agentur geprüft wurde.“

Aus Sorge, dass sein Artikel von Verschwörungstheoretikern nachlässig umfunktioniert wurde, um darauf hinzuweisen, dass das Coronavirus in einem Labor entwickelt wurde, platzierten die Redakteure von Nature diesen März einen Haftungsausschluss oben im Artikel, in dem es heißt: „Wir sind uns bewusst, dass diese Geschichte verwendet wird als Grundlage für unbestätigte Theorien, dass das neuartige Coronavirus, das COVID-19 verursacht, entwickelt wurde. Es gibt keine Beweise dafür, dass dies wahr ist; Wissenschaftler glauben, dass ein Tier die wahrscheinlichste Quelle des Coronavirus ist. “

In seinem Eifer, die Verschwörung des Kalten Krieges zu verbreiten, versäumte Rogin es bequemerweise, den Haftungsausschluss zu erwähnen.

Wissenschaftler stellen Rogins schlechte Berichterstattung in Frage, der Experte schmilzt

Wissenschaftler haben Josh Rogin dafür verurteilt, dass er keine Experten interviewt und sich auf vage Unterstellungen gestützt hat, um eine politisch motivierte Agenda voranzutreiben.

Dr. Angela Rasmussen, die Virologin der Columbia University, kritisierte Rogins sensationelle Behauptungen über die Sicherheitsprotokolle des chinesischen Labors als „äußerst vage“ und erklärte, dass er „kein klares und spezifisches Risiko nachweisen“ könne. Dr. Rasmussen klopfte Rogin an, weil er die Kabel des US-Außenministeriums und die „Zitate zum Kirschpflücken“ ungenau dargestellt hatte , um seine Erzählung voranzutreiben.

Dr. Stephen Goldstein , ein weiterer Virologe und Postdoktorand an der Medizinischen Fakultät der Universität von Utah, beschuldigte Rogin „mehrfacher inhaltlicher wissenschaftlicher Lücken“ und stützte sich auf „nicht unterstützte Anspielungen“. Offenbar lehnte Rogin ihre Aufforderung ab , die Kabel des US-Außenministeriums vollständig zu veröffentlichen.

Nachdem Rogin von Dr. Rasmussen , Dr. Goldstein und anderen wegen seiner verantwortungslosen Berichterstattung und des Versäumnisses, wissenschaftliche Experten zu konsultieren, herausgefordert worden war, gab er an, mit „Top-Virologen“ gesprochen zu haben, weigerte sich jedoch zu erläutern oder zu erklären, warum er die Meinungen von nicht einbezog diese angeblichen Experten in seinem Artikel.

Ein Forbes-Artikel vom 17. April von Dr. Jason Kindrachuk , einem Assistenzprofessor für virale Pathogenese an der Universität von Manitoba, untergrub auch Rogins Behauptungen und behauptete, dass keine wissenschaftlichen Beweise für die Theorie existieren, dass das neuartige Coronavirus aus einem chinesischen Labor ausgetreten sei.

Eine Karriere als Wasserträger für Militaristen

Während unzählige Journalisten aus den Mainstream-Medien vertrieben wurden, um kriegsfreundliche Erzählungen herauszufordern, hat Josh Rogin von der Washington Post Karriere gemacht, indem er sensationelle und oft faktisch herausgeforderte neokonservative Propaganda veröffentlicht hat, die als Berichterstattung verkleidet ist.

Nach einem Abstecher in einem japanischen Tageszeitung und der Botschaft von Japan, verdient Rogin seinen Namen Wasser für die nationale Sicherheit der USA Zustand trägt. Beim Daily Beast hat er sich mit seinem Kollegen Elocon Lake zusammengetan, um eine gefälschte Geschichte aus dem Jahr 2013 zu schreiben, in der behauptet wird, Al-Qaidas „Legion of Doom“ habe sich zu einer „Telefonkonferenz“ versammelt.

Rogin und Lake, ein offensichtliches Produkt von Lecks von Hardlinern der nationalen Sicherheit, die Obama als terrorschwach bezeichnen wollten, waren letztendlich gezwungen , den nicht existierenden „Anruf“ als „nicht telefonische Kommunikation“ zu qualifizieren, nachdem er wegen Spottes und Kritik von hereinkam nationale Sicherheitsexperten.

Zwei Jahre später Rogin gefördert andere gefälschte Geschichte mit Fotos von einer Säule von russischen Panzern Nachschub- pro-russische Separatisten in der Ukraine. Die Fotos waren Jahre alt und zeigten russische Panzer in Südossetien.

Rogins Aufwärtstrend führte ihn neben Bloomberg, wo er und sein Neocon-Kaderkollege Eli Lake mit 275.000 USD pro Jahr belohnt wurden, um weiterhin Stenografie für außenpolitische Hardliner im Kongress und im Außenministerium zu veröffentlichen.

Seit Rogin 2017 der Washington Post im Besitz von Amazon beigetreten ist, hat er den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton , unter Druck gesetzt, sein Label „Troika of Tyranny“ mit Regimewechseloperationen gegen sozialistische Staaten in Lateinamerika fortzusetzen. beschlagnahmt die US-Ermordung des ISIS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi, um Washington zur Ermordung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad aufzufordern; forderte die USA auf, extremistische Milizen in der von Al-Qaida kontrollierten Provinz Idlib in Syrien zu unterstützen; und schlug vor, dass ein ehemaliger Obama-Beamter vor einem Bundesgericht wegen Lobbyarbeit für die private chinesische Kommunikationsfirma Huawei strafrechtlich verfolgt werden sollte.

Zu Beginn eines jahrelangen Kreuzzugs , bei dem Rep. Tulsi Gabbard wegen ihrer Opposition gegen den US-Stellvertreterkrieg gegen Syrien verunglimpft wurde, musste Rogin eine 70 Wörter lange Korrektur veröffentlichen, nachdem er Gabbard beschuldigt hatte, als „Assads Sprachrohr in Washington.“

Trotz seiner langjährigen Erfahrung mit Gaffes und fieberhafter Rhetorik ist es Josh Rogin gelungen, eine Verschwörungstheorie zu etablieren, die von Wissenschaftlern als reine Koje abgetan wurde. Eingebettet in eine Zeitung, die ihre Marke auf der Opposition gegen Trump aufgebaut hat, bot er der Trump-Administration das perfekte Mittel, um der Öffentlichkeit Propaganda des Neuen Kalten Krieges zu liefern. Wie das Motto der Post warnt: „Demokratie stirbt in der Dunkelheit.“

