Erklärung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (US-Sektion) zum Krieg in Israel und Palästina

https://www.wilpf.org/statement-from-the-wilpf-international-and-mena-sections-on-the-ongoing-and-escalating-violence-in-palestine/

Wir, die US-Sektion der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, fordern die Regierung der Vereinigten Staaten auf, ihre jährliche Militärhilfe in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar für den Staat Israel einzustellen (10 Millionen US-Dollar pro Tag) und fordern den US-Kongress auf, den Antrag der Biden-Administration abzulehnen, weitere 735 Millionen US-Dollar an präzisionsgelenkten Raketen an Israel zu verkaufen.

Die aktuelle Situation in Israel und Palästina

In den letzten 11 Tagen hat sich Israel stark auf von den USA hergestellte Waffen verlassen, um (mindestens) 232 Gazaner, darunter 65 Kinder, zu töten und Tausende von Gazanern zu verletzen. Die Zahl der Todesopfer und der Verletzten steigt jeden Tag. Israels Bomben haben Hunderte von Wohngebieten zerstört Gebäude und Wohneinheiten, über 72.000 Gazaner obdachlos.

Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass israelische Streiks und Beschießungen mindestens 18 Krankenhäuser

und Kliniken in Gaza beschädigt haben , darunter das einzige Covid-19-Labor in Gaza. Israel zielte und zerstörte einen Großteil der Straße, die nach Shifa, dem größten Krankenhaus im Gazastreifen, führte. Israelische Bomben haben einen

Großteil der Infrastruktur im Gazastreifen schwer beschädigt und Hunderttausende von Gazanern ohne Zugang zu Wasser zurückgelassen.

Die New York Times berichtete am 18. Mai, dass Abwasser durch die Straßen von Gaza fließt. James Zogby, Präsident des arabischen Amerikaners. Das Institut berichtete gleichzeitig, dass den Gazanern die Lebensmittel ausgehen. Aufgrund der mehr als 13-jährigen Blockade Israels im Gazastreifen haben die dort lebenden Palästinenser keine Möglichkeit, sich der unerbittlichen Bombenkampagne Israels zu entziehen.

Israel zerstörte das Hochhaus, in dem sich die Büros der Associated Press und von Al Jazeera befanden, sowie ein weiteres Gebäude, in dem sich das Nawaa Online Media Network befand, eine Nachrichtenplattform, die Frauenrechtsgruppen und Jugendorganisationen angeschlossen ist. Eine weitere israelische Bombe tötete einen palästinensischen Journalisten. Der Sprecher des Komitees zum Schutz von Journalisten im Nahen Osten und in Nordafrika stellte fest, dass diese Maßnahmen nachdrücklich darauf hindeuten, dass Israel versucht, die Berichterstattung über das Geschehen in Gaza, insbesondere die Leiden unter den israelischen Angriffen, abzuschneiden.

Der derzeitige israelische Angriff auf Gaza ist der vierte seit 2008. Bei dem Angriff 2008/09 wurden 1.417 Palästinenser und bei dem Angriff 2014 2.251 Palästinenser getötet, darunter über 500 Kinder. Weder die Hamas, die demokratisch gewählte Regierungspartei im Gazastreifen, noch die Fatah, die Regierungspartei im von Israel besetzten Westjordanland, haben Streitkräfte. Israel ist eine Atommacht mit einer der modernsten Streitkräfte der Welt.

Die USA liefern mehr Waffen nach Israel als in jedes andere Land der Welt, darunter F-16- und F-35-Kampfflugzeuge, Apache-Kampfhubschrauber, M-19-Haubitzen und M270-Raketenwerfer.

Dieser jüngste Krieg zwischen Israel und der Hamas wurde in den letzten Wochen durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Kolonial- und Apartheidpolitik der israelischen Siedler ausgelöst:

• Während des Ramadan beteten Palästinenser zu Tausenden in der Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligsten Stätte im Islam. Die israelischen Verteidigungskräfte stürmten die Moschee und besprühten die Palästinenser mit Schallbomben, Tränengas und möglicherweise tödlichen Gummigeschossen, wobei über 330 Personen verletzt wurden .

• Ein weiterer Katalysator war der anhaltende Versuch der israelischen Regierung, Palästinenser aus ihren Häusern in mehreren Stadtteilen Ostjerusalems zu vertreiben , um sie durch jüdische Siedler zu ersetzen , zuletzt in Sheikh Jarrah.

Hintergrundgeschichte



Zwischen Dezember 1947 und Dezember 1948 wurden die zionistischen Kräfte ethnisch „gesäubert“ 500 palästinensische Dörfer und palästinensische Viertel in Städten wie Jerusalem, Haifa, Lydda und Jaffa. Während dieser Zeit wurden 750.000 Palästinenser gewaltsam versetzt oder flohen vor Terror. Zu dieser Zeit wurden sie die größte Flüchtlingsbevölkerung in der modernen Geschichte.



Obwohl die Resolution 194 der Vereinten Nationen (verabschiedet am 11. Dezember 1948) beschloss, dass palästinensischen „Flüchtlingen, die in ihre Häuser zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben möchten, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestattet werden sollte“, erlaubte Israel keinem palästinensischen Flüchtling die Rückkehr.

Nachdem sich Israel im Mai 1948 zum Staat erklärt hatte, war Jordanien für Ostjerusalem zuständig. In den 1950er Jahren wurde in Zusammenarbeit mit der UN-Hilfs- und Betriebsverwaltung (UNRWA, Jordanien baute Häuser in Ostjerusalem für viele palästinensische Flüchtlingsfamilien. Im arabisch-israelischen Sechs-Tage-Krieg von 1967 übernahm Israel die Kontrolle über das palästinensische Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem. Israel hat dieses Land seitdem besetzt und 1980 Ostjerusalem annektiert. Israel tat dies trotz der einstimmigen Verabschiedung der Resolution 242 (22. November 1967) durch den UN-Sicherheitsrat, in der die „Unzulässigkeit des Erwerbs von Territorium durch Krieg“ bekräftigt wurde.

Seit 1967 hat Israel Palästinenser kontinuierlich aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben und ihr Land und ihre natürlichen Ressourcen genommen, um jüdische Bürger in riesige jüdische Siedlungen im Westjordanland zu überführen. Gemäß den vierten Genfer Konventionen von 1949 von Israel, den USA und 194 anderen Ländern unterzeichnet, ist es für eine Besatzungsmacht illegal, ihre eigene Zivilbevölkerung auf das von ihr besetzte Gebiet zu verlegen.

Inzwischen leben mehr als 600.000 jüdische Siedler im Westjordanland, auch in Ostjerusalem. Israel hat separate Gesetze für Juden und Palästinenser. Die Siedler sind Bürger Israels, aber die Palästinenser haben kein Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlung und können bei israelischen Wahlen nicht wählen.

Israel hat separate Autobahnen für Siedler und eine 70 Kilometer lange und 8-9 Meter hohe „Trennungs- / Apartheid“ -Mauer gebaut, die die Palästinenser voneinander abschneidet. Palästinenser müssen mehrere Kontrollpunkte passieren, die von kriegführenden israelischen Soldaten besetzt sind, und eine Linie bilden stundenlang durch Viehrutschen-ähnliche Strukturen zu gelangen, um zu Schulen, Arbeitsplätzen, Geschäften und Gesundheitskliniken zu gelangen.

Seit Januar haben Human Rights Watch und B’Tselem, die führende israelische Menschenrechtsorganisation, hoch dokumentierte Berichte veröffentlicht, in denen ganz Israel als Apartheid- Gesellschaft bezeichnet wird, die allen Menschen grundlegende Menschenrechte verweigert.

Seit den 1970er Jahren kämpfen jüdische Siedler vor israelischen Gerichten um die Übernahme palästinensischer Häuser in Sheikh Jarrah, Silwan und anderen palästinensischen Vierteln in Ostjerusalem. Eine endgültige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Israels sollte kürzlich getroffen werden, ob mehrere palästinensische Familien in Sheikh Jarrah ausgewiesen werden könnten. Zur Unterstützung der Scheich-Jarrah-Familien, die von einer drohenden Vertreibung bedroht sind, demonstrierten Palästinenser auf den Straßen. Die israelische Polizei reagierte, indem sie die

Häuser von Sheikh Jarrah überfiel und beschädigte und mit Gummigeschossen, Tränengas und „Stinktierwasser“ auf Palästinenser schoss. Die israelische Gewalt führte zu Hunderten von Verletzungen von Demonstranten und Rettungskräften.

Als Reaktion auf die gewalttätigen israelischen Polizeirazzien in der Al-Aqsa-Moschee und in Sheikh Jarrah feuerten die Hamas und andere militante Gruppen im Gazastreifen am 10. Mai Raketen auf Israel ab. Israel begann dann seinen jüngsten barbarischen Angriff auf Gaza.

Die Position der US-Regierung zu israelischen Kriegsverbrechen

Die US-Regierung hat Israels Siedler-Kolonialismus kontinuierlich ermöglicht und ermutigt Apartheid-Regel. Die USA haben Israel nicht nur die militärischen Waffen gegeben, um Gaza und andere palästinensische Enklaven um ein Vielfaches zu zerstören, sondern die USA haben ihr Vetorecht im UN-Sicherheitsrat 44 Mal genutzt, um Israel vor der Rechenschaftspflicht für Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Es ist von großer Bedeutung , dass in allen 44 UN – Stimmen, die USA die einzige war Land Veto Resolutionen hält Israel zur Rechenschaft.

WILPF hat eine Geschichte der Forderung nach einem Stopp aller Militärhilfe an Israel. Jetzt fordern wir erneut die Biden-Administration und die Kongressmitglieder auf, diese militärische Hilfe einzustellen.

Die US-Regierung muss aufhören, als Wegbereiter für die anhaltende Misshandlung Israels zu fungieren und Angriffe gegen die Palästinenser und anhaltende Angriffe auf Gaza. Wir fordern die US-Regierung auf, unverzüglich und öffentlich starken diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Israel auszuüben :

1) Sicherstellen, dass der Waffenstillstand gilt und dass die Bedingungen eingehalten werden.

2) Beendigung der Belagerung des Gazastreifens

3) Beendigung der Besetzung des Westjordanlandes, auch in Ostjerusalem

4) Gewährung des Rechts aller palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre seit 1948 von Israel gestohlenen Ländereien und Häuser.



Für die Women’s International League für Frieden und Freiheit USA –

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related