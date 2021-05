Die illegale Verhaftung des venezolanischen Sonderbeauftragten und Botschafters der Afrikanischen Union, Alex Saab. Verhaftung bei der Zwischenlandung Kap Verde auf dem Flug von Caracas in den Iran

Am 12. Juni 2020 befand sich der venezolanische Sonderbeauftragte und Botschafter bei der Afrikanischen Union, Alex Saab, auf einer humanitären Mission und flog von Caracas in den Iran, um Lebensmittel und Benzin für das venezolanische CLAP-Ernährungshilfeprogramm zu beschaffen, als er während eines Zwischenstopps in Cape Verde festgenommen wurde.

Alex Saab wurde auf Ersuchen der von Donald Trump geführten Regierung der Vereinigten Staaten wegen Vorwürfen der Geldwäsche festgenommen. Analysten haben argumentiert, dass die fortgesetzte Inhaftierung und die geplante Auslieferung des Diplomaten, um Anklage in den USA zu erheben, politisch motiviert ist.

Dies trotz Urteilen regionaler Gerichte, in denen die Festnahme des Geschäftsmannes als illegal bezeichnet wird. Am 15. März entschied das Gericht der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), dass die fortgesetzte Inhaftierung und der Druck auf die Auslieferung des venezolanischen Diplomaten Alex Saab durch die kapverdische Regierung illegal ist.

Das Urteil des ECOWAS-Gerichts basiert auf dem Fehlen einer roten Mitteilung, als Saab im Juni letzten Jahres festgenommen wurde. Eine „rote“ INTERPOL-Mitteilung wurde erst einen Tag nach Saabs Verhaftung veröffentlicht. Insofern bedeutete Saabs Verhaftung nicht nur eine Entführung, sondern auch einen Missbrauch des Völkerrechts.

Ebenso stellte die Schweizer Regierung nach einer Untersuchung der Transaktion von Saab mit Schweizer Banken fest, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gibt, dass der Diplomat an Geldwäsche beteiligt ist. „… Es gibt kein zusätzliches Element, um die Untersuchung der Geldwäsche fortzusetzen…“, schloss die Genfer Staatsanwaltschaft und wog die Informationen der Union der Schweizer Banken (UBS) ab.

Die kapverdischen Behörden haben sich jedoch geweigert, dem Befehl Folge zu leisten, und eine Entscheidung des Obersten Gerichts von Kapverden am Dienstag, dem 16. März, dass Saab an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird, hat diese Position gestärkt.

US-Guerillakrieg gegen Venezuela

Der Fall von Alex Saab wirft Bedenken hinsichtlich extraterritorialer gerichtlicher Misshandlung, Verletzung des diplomatischen Status und der Menschenrechte auf, sagte der in Montréal ansässige internationale Menschenrechtsanwalt John Philpot. Er sprach am 19. Mai auf einem Webinar, das von der Allianz für globale Gerechtigkeit und anderen Gruppen gesponsert wurde, über die Anwendung von Sanktionen durch die USA gegen ein Drittel der Welt

Die illegale Inhaftierung des Diplomaten ist laut Stansfield Smith von Chicago ALBA Solidarity Teil einer größeren US-amerikanischen Anstrengung, mit „Lawfare“ seine illegalen Sanktionen zu verhängen, die die Vereinten Nationen als „einseitige Zwangsmaßnahmen“ gegen Venezuela verurteilen.

Venezuelas Widerstand gegen die Einmischung der USA, beginnend mit der Bolivarischen Revolution von Hugo Chávez vor zwei Jahrzehnten, wurde von den USA mit zunehmenden Sanktionen bestraft, die nun eine erstickende Blockade darstellen und zu einem schweren Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten führen.

Ein Bericht der US-Regierung zeigt, dass „Sanktionen, insbesondere gegen die staatliche Ölgesellschaft im Jahr 2019, wahrscheinlich zum steileren Niedergang der venezolanischen Wirtschaft beigetragen haben“. Venezuelas einstiger führender Ölexporteur hat die Fähigkeit Venezuelas, Ausrüstungskomponenten für seine Ölraffinerien und Leichtöl zum Mischen mit seinem schweren Rohöl zu importieren, von den USA abgeschnitten, was seine Produktionskapazität zerstört. Die USA haben sogar internationale Öl-für-Lebensmittel-Tauschgeschäfte Venezuelas blockiert.

Dieser lähmende Schlag für die Ölindustrie hat sich negativ auf das Leben der normalen Venezolaner ausgewirkt. Diese Entwicklung veranlasste die venezolanische Regierung, den Diplomaten als Sonderbeauftragten für die humanitäre Mission in den Iran zu entsenden.

Ein politisch motivierter Fall

Geraldo da Cruz Almeida, Saabs Anwalt in Kap Verde, erklärt dem Webinar, dass der Rechtsstreit gegen seinen Mandanten nicht substanziell ist. Alex Saab verstieß weder gegen kapverdisches noch gegen venezolanisches Recht. Darüber hinaus hätte Saabs diplomatischer Status ihm Immunität vor Verhaftung verschaffen sollen.

Femi Falana, ehemaliger Präsident der Westafrikanischen Anwaltskammer, der Saab vor dem Gericht der regionalen Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) vertrat, forderte Präsident Biden auf, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte in Afrika zu respektieren. 15 der 39 Länder, die unter die illegalen US-Sanktionen fallen, sind Afrikaner.

Unter dem Druck der USA hält Kap Verde weiterhin Saab. Die Republik Cabo Verde belegt den 175. und 185. Platz unter den Ländern der Welt in Bezug auf das geografische Gebiet bzw. die wirtschaftliche Größe, ist ressourcenarm und abhängig von Tourismus und Überweisungen aus dem Ausland. Sie ist anfällig für US-amerikanische Taktiken mit starken Waffen. Kurz nach Saabs Verhaftung spendeten die USA 1,5 Millionen US-Dollar an Unternehmen des privaten Sektors in Cabo Verde, zusätzlich zu den insgesamt 284 Millionen US-Dollar in den letzten 20 Jahren.

Indhriana Parada schrieb im Webinar-Chat: „Grüße aus Venezuela. Wir unterstützen die Veröffentlichung von Alex Saab. Es ist ein völlig politischer Fall, und wir wollen ihn zurück. Alex Saab hat kein Geld gewaschen. Alex Saab hat Lebensmittel und Medikamente für Venezuela gekauft. “

Das US-Außenministerium beschreibt Kap Verde als „einen wichtigen Partner“, bei dem die „derzeitige Regierung den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und Europa Priorität eingeräumt hat“. Das US-Büro für internationale Strafverfolgung von Betäubungsmitteln finanziert und unterstützt Aktivitäten in dem kleinen Inselland, während das Boston Police Department mit der Polizei von Kap Verde zusammenarbeitet.

Während seiner Haft in Kap Verde erklärte Saab: „Sie haben mich gefoltert und unter Druck gesetzt, freiwillige Auslieferungserklärungen zu unterzeichnen und falsches Zeugnis gegen meine Regierung abzulegen.“

Alex Saab ist kein Einzelfall. Der nordkoreanische Mun Chol Myong wurde bereits aus Malaysia an die USA ausgeliefert, ähnlich wie gegen Saab. Seine einzige Straftat bestand darin, Geschäfte nach internationalem Recht zu tätigen, anstatt sich an die illegalen Maßnahmen der USA zu halten.

Zur Verteidigung der Völkerrechtsstaatlichkeit ist eine Delegation von Anwälten nach Kap Verde in Solidarität mit Saab geplant, und eine Petitionskampagne in seinem Namen ist im Gange.

