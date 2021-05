Bidens hybrider Krieg gegen China (asiatimes.com)

Der Haushaltsvorschlag von US-Präsident Joe Biden für das nächste Geschäftsjahr wurde kürzlich angekündigt und fordert 715 Milliarden US-Dollar für sein erstes Pentagon-Budget, 1,6% mehr als die 704 Milliarden US-Dollar, die unter Donald Trumps Regierung verabschiedet wurden. Der Entwurf besagt, dass die Hauptbegründung für diesen Anstieg der Militärausgaben darin besteht, der Bedrohung durch China entgegenzuwirken, und identifiziert China als die „größte Herausforderung“ der Vereinigten Staaten.

Der Vorschlag enthält eine Bestätigung der Forderung von Admiral Philip Davidson, dem Chef des US-Indopazifik-Kommandos, nach 4,7 Milliarden US-Dollar für die „Pacific Deterrence Initiative“, die die militärischen Fähigkeiten der USA in Guam und der umliegenden Region verbessern wird. Das indopazifische Kommando fordert außerdem zusätzliche Ausgaben in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar zwischen 2022 und 2027 für den Aufbau eines Netzwerks von Präzisionsraketen entlang der Inseln rund um Peking.

Die einseitige Aggression der Vereinigten Staaten gegen China – in der hybriden Form von Wirtschafts-, Rechts-, Informations- und Militärkriegsführung – ist besonders gefährlich, da in Washington ein überparteilicher Konsens über diese Politik besteht.

Und während die Anti-China-Haltung für manche wie ein neues Phänomen erscheint, ist die Konsolidierung einer nationalen Sicherheitspolitik der USA, die ein aufstrebendes China als Ziel für „Eindämmung“ auszeichnet, um die Dominanz der USA im Ausland aufrechtzuerhalten, lange in der Vergangenheit Herstellung.

Nach dem Fall der UdSSR im Jahr 1989 hatten die USA keine weitere politische Notwendigkeit, mit China zusammenzuarbeiten oder zusammenzuarbeiten, um die Sowjetunion auszugleichen. Unter der Führung von Andrew Marshall, Mitglied von RAND und Top-Berater von 12 Verteidigungsministern, hat sich die militärische Vorherrschaftspolitik des Pentagons (oder die „Dominanz des gesamten Spektrums“, wie das Verteidigungsministerium es nennt) seitdem allmählich auf die Eindämmung eines aufstrebendes China.

1992 entwarfen Neokonservative das DPG-Dokument (Defense Planning Guidance) oder die „ Wolfowitz-Doktrin “, in der die Rolle der USA als einzige verbleibende Supermacht der Welt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion angekündigt und die Verhinderung des „Wiederauftauchens von“ angekündigt wurde ein neuer Rivale “als Hauptziel.

Während dieses Dokument wegen seiner Hybris abgewiesen wurde, als es durchgesickert war, erklärt der Gelehrte und Journalist KJ Noh , dass seine Ideen nicht verworfen wurden und später vom Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert (PNAC) in das Dokument „ Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung “ aus dem Jahr 2000 umgewandelt wurden .

Neben dem Fokus auf erklärte feindliche Nationen wie Russland, Nordkorea, Iran und Irak erklärte „Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung“ ausdrücklich, dass „das neue strategische Zentrum der Besorgnis, wenn Europa jetzt im Allgemeinen in Frieden ist, nach Ostasien zu verlagern scheint. Die Missionen für die amerikanischen Streitkräfte haben sich nicht einmal verringert, sondern verschoben. „Die Erhöhung der US-Militärstärke in Ostasien ist der Schlüssel zur Bewältigung des Aufstiegs Chinas zum Großmachtstatus.“

Als Außenministerin Hillary Clinton 2011 in der Zeitschrift Foreign Policy den „Dreh- und Angelpunkt der USA für Asien“ ankündigte, betonte sie hinter den Kulissen, an denen sie festhielt, das positive Gleichgewicht und die Chancen, die die Region Asien-Pazifik für die US-Wirtschaft bot Die Verteidigungsstrategie von PNAC als intellektuelle Rechtfertigung für die Übertragung von 60% der US-Marinekapazität in den asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich der Umzingelung Chinas mit 400 US-Militärstützpunkten mit invasiven Radar- und Raketensystemen.

Defensiv oder präventiv?

Jetzt starten die USA einen umfassenden, vielschichtigen neuen Kalten Krieg gegen China und stützen sich auf dieselben Bedrohungsinflationsstrategien, die der außenpolitische Architekt Andrew Marshall und seine hawkischen neokonservativen Schützlinge vor fast drei Jahrzehnten begonnen haben.

Aus dieser Entwicklung geht hervor, dass die von der Joe Biden-Regierung angegebenen Gründe für die Eskalation des Krieges und der Feindseligkeit gegenüber China – dass die chinesische Regierung ein gefährlicher Angreifer ist und dass die USA als Reaktion darauf eine robuste Verteidigungshaltung beibehalten müssen – den historischen und historischen Erkenntnissen der Vereinigten Staaten entsprechen anhaltende imperialistische Motivationen für sein Engagement im asiatisch-pazifischen Raum.

So wie sich die „Wolfowitz-Doktrin“ von 1992 ausdrücklich als „Blaupause für die Aufrechterhaltung der globalen Vormachtstellung der USA“ definierte, schwor Präsident Biden in seiner ersten offiziellen Pressekonferenz am 25. März, dass er China die USA als Weltmarktführer nicht übertreffen lassen werde.

„China hat ein übergeordnetes Ziel … das führende Land der Welt, das reichste Land der Welt und das mächtigste Land der Welt zu werden“ , sagte er gegenüber Reportern im Weißen Haus . „Das wird auf meiner Uhr nicht passieren, weil die Vereinigten Staaten weiter wachsen werden.“

Bei näherer Betrachtung stimmt die Vorstellung, dass China der Angreifer ist und die USA eine rein defensive militärische Haltung einnehmen, nicht mit den Tatsachen überein.

Zum Beispiel geben die USA etwa dreimal so viel für ihr Militär aus wie China. Die USA haben mehr als 800 Stützpunkte in Übersee im Vergleich zu den drei in China. 400 dieser 800 US-Militärstützpunkte umkreisen Chinas Grenzen.

Das US-Indopazifik-Kommando hat regelmäßig umfangreiche militärische Übungen durchgeführt, einschließlich Raketentestflügen. Wie Fareed Zakaria kürzlich für die Washington Post beschrieben hat , haben die USA fast 20-mal so viele Atomsprengköpfe wie China, die doppelte Tonnage von Kriegsschiffen auf See und mehr als 130.000 im Indopazifik stationierte Truppen .

Die Volksbefreiungsarmee Chinas hat in mehr als 40 Jahren seit dem Vietnamkrieg auch keinen umfassenden Krieg außerhalb ihrer Grenzen geführt , während die USA seit 1979 in mehr als 66 anderen Nationen gekämpft haben .

Wichtig ist, dass China eine Politik des Nicht-Erstgebrauchs von Atomwaffen beibehält und sogar die Atomwaffenstaaten öffentlich auffordert, einen multilateralen Vertrag über den gegenseitigen Nicht-Erstgebrauch von Atomwaffen zu schaffen und diesem beizutreten. Die USA pflegen keine Politik der Nicht-Erstverwendung.

Tatsächlich haben sich die USA seit der Überprüfung der Nuklearlage im Jahr 2002 ausdrücklich auf einen Atomkrieg mit China vorbereitet und drohen als Reaktion auf „nichtnukleare oder nukleare Aggression“ mit „unerträglichem Schaden“.

Die USA setzen ihre Versuche fort, um jeden Preis ihren Status als Weltmacht aufrechtzuerhalten, anstatt die Entwicklung anderer Nationen als positive Form des Fortschritts für die internationale Gemeinschaft zu akzeptieren.

Anstatt einen neuen Kalten Krieg zu provozieren, sollten die USA mit China zusammenarbeiten, dessen Regierung ihre Bereitschaft bekräftigt hat, bilateralen Respekt und nicht konfrontative Beziehungen aufrechtzuerhalten, um dringende Krisen und humanitäre Bedenken wie Klimaschutz, globale Armut und weltweite Gerechtigkeit zu bewältigen Impfstoffverteilung während der Covid-19-Pandemie.

Dieser Artikel wurde von Local Peace Economy , einem Projekt des Independent Media Institute, erstellt, das der Asia Times zur Verfügung gestellt wurde.

