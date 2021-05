Rede von Axel Plasa am 22. Mai 2021: Frente Unido América Latina / Vereinigte Front Lateinamerika

Kundgebung am Potsdamer Platz

Rede der Vereinigten Front Lateinamerika am 21. Mai 2021

Die vergangene Woche hat uns einige sehr bemerkenswerte und lobenswerte Entwicklungen beschert, nicht nur im Fall von Chile, auf den ich später eingehen werde, sondern im Großen und Ganzen auch von Peru aus, über Mexiko, Brasilien und Venezuela.

In Chile wurde die Wahl der Abgeordneten für die verfassungsgebende Versammlung am 17. Mai abgeschlossen, mit dem Ergebnis, dass eine Mehrheit der linken Parteien gewählt wurde, etwa 70 Prozent. Mit der Anwesenheit dieser Versammlungsmitglieder für die Ausarbeitung der neuen magna carta wird es ein beträchtliches Gewicht der progressiven Sektoren und derjenigen geben, die hinter den Aufständen standen, die ursprünglich zur Einberufung der Versammlung selbst geführt haben. Deshalb gratulieren wir von der Vereinigten Front Lateinamerika Berlin dem chilenischen Volk ausdrücklich zu diesem Sieg nach so vielen Opfern und vorheriger Unterdrückung.

Peru steht weiterhin im Rampenlicht der internationalen Entwicklungen, da der Termin der Präsidentschaftswahlen näher rückt, die sich als historisch bedeutsam erweisen könnten. In dieser zweiten Runde wird es darum gehen, Keiko Fujimori, die Tochter des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori, zur Präsidentin zu wählen oder Pedro Castillo, einen Lehrer und Sozialführer, der von einem großen Teil des progressiven Flügels des Andenlandes unterstützt wird. In einer Scheinwahl gewann Castillo 45,5 Prozent der Stimmen gegenüber Fujimoris 40,1 Prozent. Nach den aktuellen Wahlabsichten in Peru ist die Möglichkeit, dass ein Lehrer gewählt wird, in Reichweite, trotz des schmutzigen Krieges, der von der herrschenden Klasse und den Machthabern gegen ihn geführt wird, die versuchen, gegen ihn zu polarisieren. Da der 6. Juni schnell näher rückt, werden wir die Ereignisse dort in den kommenden Wochen genau verfolgen müssen.

In Brasilien machte der ehemalige Präsident Lula da Silva schließlich seine Kandidatur für 2022 mit der Arbeiterpartei offiziell. Nachdem er wegen offensichtlicher Korruptionsfälle strafrechtlich verfolgt und inhaftiert worden war, wurden seine Anklagen von der brasilianischen Justiz ausgesetzt, und damit könnte er für Jair Bolsonaro ein starker Gegner bei den nächsten Wahlen werden. Der Präsident hat nicht nur ein furchtbares Management der Coronavirus-Pandemie an den Tag gelegt, sondern die brasilianische Gesellschaft wie kaum ein anderer polarisiert. Sollte seine Kandidatur zustande kommen, wird ein neues Kapitel in der Linken aufgeschlagen, in dem der Gewerkschaftsführer zurückkehren könnte, um die wichtigste südamerikanische Wirtschaft zu führen und das politische Gleichgewicht der lateinamerikanischen Region zu verändern.

Die ehemalige Präsidentin Dilma Roussef unternahm ihrerseits eine Reise nach Mexiko, wo sie von Präsident Andres Manuel Lopez Obrador zur Feier des 700. Jahrestages der Gründung von Tenochtitlan eingeladen wurde. Diese Ehrungen für den ehemaligen Präsidenten, der 2016 von Michel Temer gestürzt wurde, würden die Beziehungen zwischen Mexiko und Brasilien mit der Aussicht auf eine neue progressive Regierung in Brasilia wieder aufnehmen und die Tür für eine mögliche Allianz zwischen den beiden Nationen nach dem Ende der PT-Regierung und der Interimspräsidentschaft von Michel Temer und dann Jair Bolsonaro öffnen.

In Venezuela hingegen setzt die Opposition ihren langsamen Rückzug angesichts einer großen internen Spaltung zwischen dem selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó, der Maduro Verhandlungen zur Beendigung des internen Konflikts angeboten hat, fort. Während die bisherige Rückendeckung für Guaidó durch seine Unterstützer intakt bleibt, wird auch über sein Inkrafttreten gemunkelt, das nach internen Quellen der 1. Dezember sein soll. Sollte bis dahin die Macht nicht an Guaidó übergegangen sein, würden die Vereinigten Staaten eine Änderung ihrer Strategie gegenüber dem karibischen Staat in Erwägung ziehen.

Zu seinen Bedingungen für einen Dialog gehören die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen das Land und die einstimmige internationale Anerkennung der Regionalwahlen im Gegenzug für einen Pakt zwischen ihm und der Zentralregierung. Die Regierung fordert aber auch die Rückgabe von im Ausland beschlagnahmten Staatsgeldern und eine klare Position zu den Fehlern der Vergangenheit. Nachdem frühere Aufrufe zum Dialog unter Vermittlung der norwegischen Regierung nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht haben, ist es zweifelhaft, dass bei dieser Gelegenheit der Wille der Parallelexekutive von Guaidó in offenem Rückzug so schnell wie möglich einen tragfähigen Fahrplan beginnen kann.

Während der Tod von Jesús Santrich, Kommandant der FARC-Guerilla, bekannt gegeben wurde, wird über die Umstände seines Todes noch spekuliert. Es heißt, dass Santrich auf venezolanischem Territorium getötet wurde, entweder von einem Kommando der kolumbianischen Armee selbst oder von dissidenten FARC-Kräften. Ohne eindeutige Bestätigung der Ereignisse würde dies, wenn es wahr ist, einer Invasion Venezuelas durch Kolumbien gleichkommen und wäre völkerrechtlich illegal. Der FARC-Führer legte sein Mandat im kolumbianischen Kongress nieder und kehrte in den bewaffneten Kampf zurück, nachdem ein Auslieferungsbefehl gegen ihn an die USA ausgestellt worden war, wodurch die so genannte „Zweite Marquetalia“-Fraktion in Anlehnung an die Anfänge der kolumbianischen revolutionären Kräfte entstand. Es bleibt, die Ereignisse zu klären und die Reaktionen der venezolanischen und kolumbianischen Regierung in dieser Hinsicht abzuwarten. Die Verfolgung ehemaliger FARC-Guerilleros in Kolumbien war ein Schlüsselelement, das 2016 zum Ende des Friedensprozesses führte, der aus den Havanna-Abkommen hervorging.

Wenn der Generalstreik in Kolumbien trotz der Versuche der Regierung, die Unruhen zu beenden, weitergeht. Auch die versöhnlichen Botschaften von Präsident Iván Duque konnten die Entschlossenheit der aufmüpfigen Kolumbianer nicht beenden, die weiterhin ein Ende des Uribismus und der Repression gegen soziale Führer und ehemalige Guerilleros fordern, neben vielen anderen sozialen Forderungen. Unabhängig vom Umfang einer Einigung mit den Streikbefürwortern ist die Lücke da, um zu bleiben. Die Ungleichheit und Gewalt, die in Teilen Kolumbiens herrschen, können nicht einfach ignoriert oder verharmlost werden. Mit fast 50 Toten, mehr als 2100 Konfrontationen mit der Polizei mit Verletzten und zahllosen Fällen von Gewalt gegen Frauen durch die Ordnungskräfte ist die Situation im Land heikel und der endgültige Ausgang ist noch offen.

Es lebe Chile und die verfassungsgebende Versammlung!

Nieder mit der reaktionären und philo-faschistischen Kandidatur von Keiko Fujimori!

Hoch mit der Solidarität mit dem kolumbianischen Volk!

Hasta la victoria siempre

Venceremos.

