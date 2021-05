22.5.2021



In der Arktis prallen Ansprüche aufeinander. Die Rivalität um die Ressourcen im Meeresboden ist groß. Aus der Sicht der US-Regierung ist „ein Anlass zu Sorge“, dass sich Russlands nördlicher Seeweg durch die Arktis als eine alternative Handelsroute durchsetzen könne.

https://de.rt.com/international/117792-konflikt-mit-russland-klimawandel-legt/

