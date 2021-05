Jüdische Antikriegsaktivisten protestieren mit Kunstaktion „Blutfluss“ auf den Stufen des israelischen Konsulats in Toronto, gegen die Bombardierung des Gazastreifens. (RT)

Die Treppenstufen vor dem israelischen Konsulat in Toronto wurden von einer jüdischen Antikriegsgruppe und anderen Friedensaktivisten mit roter Farbe bespritzt, um „Blut an den Händen Israels“ zu symbolisieren. Die israelische Mission prangerte den Stunt als Vandalismus an.

Mitglieder von Independent Jewish Voices (IJV), World Beyond War und anderen Aktivistengruppen versammelten sich am Freitag im israelischen Konsulat, um gegen das „Blutvergießen durch Israels Gewalt im Gazastreifen“ zu protestieren , bei dem elf aufeinanderfolgende Tage zwischen Tel Aviv und palästinensischen Militanten gekämpft wurde.

„Wir sind hier, um sicherzugehen, dass das Blut an den Händen Israels sichtbar ist. Deshalb haben wir dieses Symbol für Blut aus der Tür gesetzt“ , sagte Rabbi David Mivasair, ein Mitglied der IJV, in einem Facebook-Video stand vor dem Konsulat.

