Aktivisten bedecken Treppenstufen des israelischen Konsulats in Toronto mit einem Fluss von „Blut“ (World Beyond War)

Von World BEYOND War, Independent Jewish Voices, Just Peace Advocates und Canadian Foreign Policy Institute, 21. Mai 2021

Video hier .

Toronto, Ontario – Heute haben Mitglieder der jüdischen Gemeinde und Verbündete im israelischen Konsulat in Toronto eine klare Botschaft über das Blutvergießen durch die Gewalt Israels im Gazastreifen und im gesamten historischen Palästina übermittelt.

Rabbi David Mivasair, Mitglied von Independent Jewish Voices, sagte: „Bei den israelischen Konsulaten in Kanada kann es nicht mehr wie gewohnt weitergehen. Der Tod und die Zerstörung Israels in Gaza sowie die zunehmende Gewalt Israels in ganz Palästina können nicht weggespült werden. Diese Auseinandersetzung ist die jüngste in einem laufenden aggressiven 73-jährigen Siedler-Kolonisationsprojekt Israels im historischen Palästina. Der Waffenstillstand beendet nicht die Ungerechtigkeit und Unterdrückung.“

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden seit dem 10. Mai mindestens 232 Palästinenser bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet, darunter 65 Kinder. Über 1900 Menschen wurden verwundet.

Rachel Small, Organisatorin von World BEYOND War, erklärte: „Wir machen die Gewalt der brutalen Besetzung Israels, militärische Angriffe und ethnische Säuberungen hier vor der Haustür des Konsulats sichtbar. Wir machen es niemandem möglich, hier israelische Regierungsbüros zu betreten und zu verlassen, ohne sich direkt der Gewalt und dem Blutvergießen zu stellen, an denen sie beteiligt sind. “

Rabbi Mivasair zitierte das Buch Genesis und sagte: „Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit von der Erde zu mir.“ Kanadische Juden und andere haben sich heute angeschlossen, um sicherzustellen, dass der Schrei gehört wird, auch wenn das Blut nicht mehr neu vergossen wird. Rote Farbe, die vom israelischen Konsulat auf die Straße in Toronto strömt, repräsentiert das Blut massakrierter unschuldiger palästinensischer Zivilisten, das Blut an Israels Händen. Als Kanadier fordern wir, dass unsere Regierung Israel für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zieht und den Waffenhandel zwischen Kanada und Israel stoppt.

„Juden in unseren Gemeinden in Kanada sind von Trauer und Wut überwältigt. Viele von uns stehen in Solidarität mit unseren palästinensischen Geschwistern. Wir sagen laut und deutlich: „Nicht in unserem Namen.“ Israel kann diese Gräueltaten nicht länger im Namen des jüdischen Volkes begehen. “

Seit 2015 hat Kanada Waffen im Wert von 57 Millionen US-Dollar nach Israel exportiert, darunter 16 Millionen US-Dollar an Bombenkomponenten. Kanada hat kürzlich einen Vertrag über den Kauf von Drohnen von Israels größtem Waffenhersteller Elbit Systems unterzeichnet, der 85% der Drohnen liefert, mit denen das israelische Militär Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen überwacht und angreift.

In ganz Kanada waren Zehntausende Menschen in Dutzenden von Städten auf den Straßen und prangerten Israels gewalttätige Angriffe an. Die kanadische Regierung erhielt innerhalb weniger Tage nach den israelischen Angriffen auf Al-Aqsa und Gaza mindestens 150.000 Briefe. Sie fordern Kanada auf, Israel für seine Verstöße gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen und Israel sofort zu sanktionieren.

John Philpot von Just Peace Advocates sagt: „Das israelische Konsulat in Toronto hat mehrfach einen Vertreter der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) ausgeschrieben, der für persönliche Termine für diejenigen zur Verfügung steht, die der IDF beitreten möchten, nicht nur für diejenigen, die einen Pflichtdienst leisten müssen. Das kanadische Foreign Enlistment Act macht es illegal, ein ausländisches Militär zu gewinnen oder zu rekrutieren, und die Richtlinien der Canada Revenue Agency besagen, dass „die Unterstützung der Streitkräfte eines anderen Landes keine gemeinnützige Aktivität ist“.

Yves Engler vom Canadian Foreign Policy Institute gibt an, dass „zur gleichen Zeit, in der Kanadier unter Verstoß gegen das Foreign Enlistment Act für den Beitritt zur IDF rekrutiert werden, einige registrierte kanadische Wohltätigkeitsorganisationen das israelische Militär bei einem möglichen Verstoß gegen die Vorschriften der Canada Revenue Agency unterstützen“.

Eine vom NDP-Abgeordneten für das Hamilton Center, Matthew Green, gesponserte Petition fordert Justizminister David Lametti auf, eine gründliche Untersuchung derjenigen durchzuführen, die in Kanada die Rekrutierung für die israelischen Verteidigungskräfte eingestellt oder erleichtert haben, und, falls dies gerechtfertigt ist, Anklage gegen diese zu erheben beteiligt. Bisher haben über 6.400 Kanadier diese Petition unterschrieben.

