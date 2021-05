Warum sollten sich neue Generationen für die Abschaffung der NATO einsetzen?(Pressenza)

Die Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) wurde 1949 als zwischenstaatliches Militärbündnis mit dem Ziel gegründet, ihre Verbündeten zu verteidigen und die Expansion der damaligen Sowjetunion zu stoppen. Die NATO wurde vor mehr als 70 Jahren gegründet und hat derzeit 30 Mitgliedstaaten und 9 globale Partner außerhalb Europas.

Von Angelo Cardona

Warum die NATO abschaffen?

Die NATO wurde hauptsächlich geschaffen, um ihre Verbündeten während des Kalten Krieges zu verteidigen. Nach dem Ende dieses Krieges, in dem sich die Sowjetunion und ihr Warschauer Pakt auflösten, hätte die NATO dies auch tun sollen. Dies war jedoch nicht der Fall. Die NATO hat sich mit der Ausrede durchgesetzt, die es zur Bekämpfung des „internationalen Terrorismus“ gibt. Mit dieser Ausrede versuchte sie 2003, in den Irakkrieg einzugreifen, und intervenierte in Afghanistan. Militärische Intervention und nukleares Arsenal tragen nicht dazu bei, die Welt sicherer zu machen. im Gegenteil, es erhöht die Spannung zwischen den Ländern und die Möglichkeit neuer kriegerischer Konfrontationen.

Das globale Verteidigungsbudget überstieg 2019 1,9 Billionen Dollar, wovon die NATO 54% dieser Militärausgaben ausmacht. Dies geht aus dem jüngsten Bericht des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) über Militärausgaben hervor. Trotz der Tatsache, dass viele Mitgliedsstaaten des Bündnisses nicht in der Lage waren, mindestens 2% ihres BIP in die Verteidigung zu investieren, wie auf dem NATO-Gipfel 2014 in Wales vereinbart, machen die gesamten Militärausgaben der NATO mehr als die Hälfte des globalen Verteidigungsbudgets aus. Die Umverteilung dieser Militärausgaben könnte uns helfen, einige der schwierigsten Probleme dieses Jahrhunderts anzugehen. B. die globale Erwärmung, die Gesundheitskrise, die wir aufgrund des Coronavirus erleben, die Beseitigung der Armut, der universelle Zugang zur Hochschulbildung oder die grundlegende Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG).

Die falsche Darstellung, die die NATO durch ihr Beratungsprogramm für Politiker und Militär fördert, hindert uns genau daran, in einer friedlichen Welt zu leben. Mehr Waffen können nur mehr Spannung, mehr Krieg und mehr Tod bedeuten. Warum werden Waffen hergestellt, verkauft und erworben, wenn sie nicht verwendet werden? Der Konflikt muss irgendwo bestehen, damit die Rüstungsindustrie nicht bankrott geht.

Junge Leute sind der Schlüssel

Die NATO veranstaltete am 9. November 2020 in Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz den ersten „NATO-Jugendgipfel 2030“. Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, hob die wichtige Rolle der Jugend hervor. „Sie – die Führer von morgen in Nordamerika und Europa – haben den größten Anteil an unserer Sicherheit. Die NATO 2030 ist also die Chance für Sie, Ihre Zukunft, Ihre Freiheit, Ihr Bündnis zu verstärken und zu sichern. “ Stoltenberg sagte in seiner Eröffnungsrede. (2) Das Atlantische Bündnis versteht eindeutig, dass es für die nächste Generation politischer Führer überholt und weniger relevant wird. Deshalb hat es sein Indoktrinationsprogramm für junge Menschen gestartet.

Die Atlantische Allianz hat gerade 14 aufstrebende „Leader“ ausgewählt, die als „junge Köpfe der NATO 2030“ nominiert wurden. (3) und ihre Aufgabe wird es sein, dem Generalsekretär Empfehlungen zur Zukunft der NATO zu übermitteln. Junge Menschen sind der Schlüssel zur Definition der Zukunft des Bündnisses. Neue Generationen sollten sich für die Abschaffung der NATO einsetzen, da unsere Zukunft wesentlich von der Beständigkeit dieses Bündnisses beeinflusst wird, das wichtige Ressourcen wegnimmt, mit denen wir eine friedlichere, gerechtere und nachhaltigere Zukunft aufbauen können.

