Beispielhaft ist auch der Umgang mit der Coronapandemie, die Vietnam mit »lediglich« 37 Toten im Zusammenhang mit dem Virus und weniger als 5.000 Infizierten so gut wie nur wenige andere Länder überstanden hat.



zum Artikel hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/402807.parlamentswahl-vietnam-w%C3%A4hlt.html

