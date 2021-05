US-Militärstützpunkte schliessen! No Bases Campaign (World Beyond War)

Die Schließung von US-Stützpunkten und der Abzug von US-Militärpersonal aus dem Ausland sind für die Beseitigung des Krieges von entscheidender Bedeutung. Diese Kampagne ist ein Hauptfokus für World BEYOND War.

MOMENTANE SITUATION

Von allen ausländischen Militärstützpunkten der Welt (Stützpunkte in einer anderen Nation als ihrer eigenen) gehören etwa 95% den Vereinigten Staaten. Die USA haben mehr als 800 Stützpunkte (einige Schätzungen gehen von mehr als 1000 aus) in 80 Ländern und auf allen 7 Kontinenten, auf denen mehr als 200.000 Soldaten oder anderes Militärpersonal untergebracht sind. Einer der Gründe, warum es unmöglich ist, definitiv zu sagen, wie viele Basen es gibt, ist die mangelnde Klarheit darüber, was eine Basis ist. Einige, wie die Ramstein Air Base in Deutschland, sind so groß wie kleine Städte und bieten Annehmlichkeiten wie Golfplätze, Kinos, Schulen und Kirchen und werden als „Little Americas“ bezeichnet. Andere, sogenannte „kooperative Sicherheitsstandorte“ oder „Seerosenblätter“, können sehr schnell auftauchen und möglicherweise nur eine Handvoll Personal auf ihnen stationieren. Darüber hinaus unterhalten die USA geheime Einrichtungen, deren Anzahl und Standort klassifiziert sind. Die anderen 5% der ausländischen Stützpunkte gehören Großbritannien, Russland, Japan, Indien, der Türkei und Frankreich sowie China, Südkorea, Deutschland, Italien und den Niederlanden.

GRÜNDE, DIE BASEN ZU SCHLIESSEN:

Sie erhöhen die Spannung. Die Anwesenheit von fast 200.000 US-Truppen, massiven Arsenalen und Tausenden von Flugzeugen, Panzern und Schiffen in jeder Ecke der Erde stellt eine sehr reale Bedrohung für die umliegenden Nationen dar. Ihre Anwesenheit ist eine permanente Erinnerung an die militärischen Fähigkeiten der USA und eine Provokation für andere Nationen. Noch schlimmer für erhöhte Spannungen ist, dass die auf diesen Stützpunkten untergebrachten Ressourcen für militärische „Übungen“ verwendet werden, die im Wesentlichen für den Krieg praktiziert werden. Sie erleichtern den Krieg. Die Vorpositionierung von Waffen, Truppen, Kommunikationsausrüstung, Flugzeugen, Treibstoff usw. macht die Logistik für US-Aggressionen schneller und effizienter. Da die USA ständig Pläne für Militäraktionen auf der ganzen Welt erstellen und das US-Militär immer einige Truppen „bereit“ hat, ist die Einleitung von Kampfhandlungen sehr einfach. Sie fördern den Militarismus. Anstatt potenzielle Gegner abzuschrecken, wirken US-Stützpunkte anderen Ländern zu höheren Militärausgaben und Aggressionen entgegen. Russland zum Beispiel rechtfertigt seine Interventionen in Georgien und der Ukraine mit dem Hinweis auf das Eindringen in US-Stützpunkte in Osteuropa. China fühlt sich von den mehr als 250 US-Stützpunkten in der Region umgeben, was zu einer durchsetzungsfähigeren Politik im Südchinesischen Meer führt. Sie provozieren Terrorismus. Insbesondere im Nahen Osten haben US-Stützpunkte und -Truppen terroristische Bedrohungen, Radikalisierung und antiamerikanische Propaganda provoziert. Stützpunkte in der Nähe muslimischer heiliger Stätten in Saudi-Arabien waren ein wichtiges Rekrutierungsinstrument für Al-Qaida. Sie gefährden die Gastländer. Länder, auf denen US-Militärgüter stationiert sind, werden als Reaktion auf jede US-Militäraggression selbst zu Angriffszielen. Sie beherbergen Atomwaffen. Mit Wirkung vom 22. Januar 2020 tritt der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) in Kraft. Zu den USA gehörende Atomwaffen befinden sich in fünf europäischen Ländern, die selbst keine Atomwaffen besitzen: Belgien, Deutschland, Italien, die Niederlande und die Türkei. Die Möglichkeit eines Unfalls oder eines Ziels könnte besonders katastrophal sein. Sie unterstützen Diktatoren und repressive, undemokratische Regime. Zahlreiche US-Stützpunkte befinden sich in mehr als 40 autoritären und weniger demokratischen Ländern, darunter Bahrain, die Türkei, Thailand und Niger. Diese Stützpunkte sind ein Zeichen der Unterstützung für Regierungen, die an Mord, Folter, Unterdrückung demokratischer Rechte, Unterdrückung von Frauen und Minderheiten und anderen Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Stützpunkte im Ausland sind weit davon entfernt, Demokratie zu verbreiten, und blockieren häufig die Verbreitung von Demokratie. Sie verursachen irreparable Umweltschäden.Die meisten Vereinbarungen mit dem Gastland wurden in den Jahren getroffen, bevor viele Umweltvorschriften erlassen wurden, und selbst jetzt gelten die für die USA geschaffenen Standards und Gesetze nicht für ausländische US-Militärstützpunkte. Es gibt auch keine Durchsetzungsmechanismen für die Aufnahmeländer, um die Einhaltung der örtlichen Umweltvorschriften sicherzustellen, und es ist möglicherweise nicht einmal zulässig, Inspektionen durchzuführen, da zwischen den Ländern Vereinbarungen über den Status der Streitkräfte (SOFA) bestehen. Wenn eine Basis in das Gastland zurückgebracht wird, müssen die USA den von ihr verursachten Schaden nicht beseitigen oder sogar das Vorhandensein bestimmter Toxine wie Agent Orange oder abgereichertes Uran offenlegen. Die Kosten für die Reinigung von Kraftstoff, Feuerlöschschaum usw. können Milliarden kosten. Abhängig von der SOFA müssen die USA möglicherweise überhaupt keine Aufräumarbeiten finanzieren. Der Bau der Stützpunkte hat ebenfalls dauerhafte ökologische Schäden verursacht. Der Bau einer neuen Anlage, die derzeit in Henoko, Okinawa, gebaut wird, zerstört Weichkorallenriffe und die Umwelt für gefährdete Arten. Jeju Island, Südkorea, ein Gebiet, das als „absolutes Naturschutzgebiet“ und UNESCO-Biosphärenschutzgebiet ausgewiesen ist, und trotz des starken Widerstands der Bewohner der Insel Jeju wird für die USA ein Tiefwasserhafen gebaut, der irreparable Schäden verursacht hat. Sie verursachen Umweltverschmutzung. Die Abgase von US-Flugzeugen und -Fahrzeugen führen zu einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität. Giftige Chemikalien aus den Basen gelangen in die örtlichen Wasserquellen, und Düsen verursachen eine enorme Lärmbelastung. Das US-Militär ist der weltweit größte Einzelverbraucher fossiler Brennstoffe und Produzent von Treibhausgasemissionen. Dies wird jedoch bei der Diskussion über den Klimawandel selten anerkannt. Tatsächlich bestanden die Vereinigten Staaten im Kyoto-Protokoll von 1997 auf einer Ausnahmeregelung für die Meldung militärischer Emissionen. Sie kosten unglaublich viel Geld. Schätzungen der jährlichen Kosten für ausländische US-Militärstützpunkte liegen zwischen 100 und 250 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben der Vereinten Nationen könnte der Welthunger für nur 3 Milliarden US-Dollar beendet werden. Stellen Sie sich vor, was mit zusätzlichen 97 Milliarden US-Dollar getan werden könnte. Sie verweigern indigenen Bevölkerungsgruppen Land.Von Panama über Guam, Puerto Rico, Okinawa bis zu Dutzenden anderer Orte auf der ganzen Welt hat das Militär der lokalen Bevölkerung wertvolles Land genommen und dabei häufig indigene Völker ohne deren Zustimmung und ohne Wiedergutmachung vertrieben. Beispielsweise wurde zwischen 1967 und 1973 die gesamte Bevölkerung der Chagos-Inseln – etwa 1500 Menschen – von Großbritannien gewaltsam von der Insel Diego Garcia entfernt, um sie für einen Luftwaffenstützpunkt an die USA zu vermieten. Das chagossianische Volk wurde gewaltsam von seiner Insel entfernt und unter Bedingungen transportiert, die mit denen von Sklavenschiffen vergleichbar waren. Sie durften nichts mitnehmen und ihre Tiere wurden vor ihren Augen getötet. Die Chagossianer haben mehrfach bei der britischen Regierung die Rückkehr ihrer Heimat beantragt, und ihre Situation wurde von den Vereinten Nationen angesprochen. Sie verursachen wirtschaftliche Probleme für die Aufnahmeländer. Es ist bekannt, dass der Anstieg der Grundsteuern und die Inflation in Gebieten rund um US-Stützpunkte die Einheimischen aus ihren Häusern drängen, um nach erschwinglicheren Gebieten zu suchen. Viele der Gemeinden, in denen Stützpunkte in Übersee beheimatet sind, sehen nie die wirtschaftlichen Probleme, die US-amerikanische und lokale Führer regelmäßig versprechen. In einigen Gebieten, insbesondere in armen ländlichen Gemeinden , gab es kurzfristige wirtschaftliche Booms, die durch den Bau von Basen ausgelöst wurden. Langfristig schaffen die meisten Stützpunkte jedoch selten eine nachhaltige, gesunde lokale Wirtschaft. Im Vergleich zu anderen Formen der Wirtschaftstätigkeit stellen sie eine unproduktive Landnutzung dar, beschäftigen relativ wenige Menschen für die besetzten Flächen und tragen wenig zum lokalen Wirtschaftswachstum bei. Untersuchungen haben durchweg gezeigt, dass die Basen, wenn sie sich endgültig schließen, dieDie wirtschaftlichen Auswirkungen sind im Allgemeinen begrenzt und in einigen Fällen sogar positiv. Das heißt, die lokalen Gemeinschaften können besser dran sein, wenn sie Stützpunkte für Wohnungen, Schulen, Einkaufskomplexe und andere Formen der wirtschaftlichen Entwicklung tauschen. Sie stationieren amerikanische Truppen, die Verbrechen begehen.Während der jahrzehntelangen ständigen US-Militärpräsenz im Ausland haben das Militär und sein Personal viele Gräueltaten begangen. Überwiegend bleiben die Verbrechen unbemerkt und die Täter bleiben ungestraft. Sie sind keine Sammlung von Einzelfällen, sondern ein Muster von Menschenrechtsverletzungen und in einigen Fällen von Kriegsverbrechen. Der Mangel an Respekt für das Leben und den Körper der Ureinwohner ist ein weiteres Produkt ungleicher Machtverhältnisse zwischen dem US-Militär und den Menschen, deren Land sie besetzen. Amerikanischen Truppen im Ausland wird oft die Straflosigkeit gewährt, diejenigen zu verletzen und zu töten, von denen angenommen wird, dass sie ihnen unterlegen sind. Diese Verbrechen, die direkt von US-Personal begangen werden, werden von machtlosen Bevölkerungsgruppen begangen, die keinen Rechtsweg haben, um Gerechtigkeit zu erlangen. Sogar ihre Erzählungen werden vertuscht und ignoriert. Amerikanische Truppen begehen ebenfalls Verbrechen in Uniform.

Auf der japanischen Insel Okinawa hat die lokale Bevölkerung eine lange Geschichte, in der das amerikanische Militär Gewaltverbrechen begangen hat, darunter Entführungen, Vergewaltigungen und Morde an Frauen und Mädchen. Prostitution ist in US-Stützpunkten häufig allgegenwärtig.

Diese Militärbasen sind höchst umstritten, da sie negative Auswirkungen auf die Aufnahmeländer haben und die Souveränität dieser Nation verletzen können. Es gibt keinen Konsens oder internationalen Rahmen, um die durch ausländische Militärbasen verursachten Probleme zu lösen.

DIE UNTERE LINIE

Die Schließung ausländischer US-Militärstützpunkte hätte erhebliche Auswirkungen auf die globale Wahrnehmung und würde eine massive Verschiebung der Außenbeziehungen bedeuten. Mit jeder Schließung der Basis würden die USA weniger eine Bedrohung darstellen. Die Beziehungen zu den Gastländern würden verbessert, da die Basisimmobilien und -einrichtungen zu Recht an die lokale Regierung zurückgegeben werden. Da die Vereinigten Staaten mit Abstand das mächtigste und aggressivste Militär der Welt sind, würde die Schließung ausländischer Stützpunkte eine Entspannung für alle bedeuten. Wenn die USA eine solche Geste machen, kann dies andere Länder dazu veranlassen, sich mit ihrer eigenen Außen- und Militärpolitik zu befassen. Die Schließung von US-Stützpunkten und die Entfernung von US-Militärpersonal sind für die Beseitigung des Krieges von entscheidender Bedeutung.

Es gibt einen guten Grund, warum der Rest der Welt die Vereinigten Staaten als die größte Bedrohung für den Frieden betrachtet.

Um sich zu engagieren, scrollen Sie nach unten und kontaktieren Sie uns oder unterschreiben Sie hier die Friedenserklärung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ich möchte daran arbeiten, Stützpunkte zu schließen“.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Koalitionen und Kampagnen:

Internetquellen:

Bücher:

Videos:

Redner:

Leah Bolger, Präsidentin des World BEYOND War Board, ist eine pensionierte US-Marineoffizierin und in vier Ländern stationiert. Auf Anfrage kann sie Ihrer Gruppe oder Organisation ein einstündiges Webinar über US-Stützpunkte und deren Schließung präsentieren. Kontaktieren Sie uns unten, um einen Termin zu vereinbaren.

Social Media:

Verwenden Sie diese Tags! #NoBases #NoWar #WorldBEYONDWar

