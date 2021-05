Allein 1000 Ärzte in Indien an Covid-19 verstorben! Querdenker Mär von der angeblichen „Corona-Lüge“ wird immer peinlicher

Klar stirbt Indien nicht aus, aber es ist doch wohl besorgniserregend, wenn jetzt beispielsweise berichtet wird. dass bis dato allein 1000 Ärzte in Indien an Covid-19 verstorben sind und wenn Menschen an Luftnot ersticken.

Herr Gellermann schreibt in einem Beitrag: „Wenn es noch eine Linke gibt, Menschen, die soziale Zusammenhänge sehen und begreifen, dann muss sie sich gegen die Corona-Lüge wenden.“ Quelle

Solche Diffamierungen weisen wir vehement zurück!

Wir thematisieren als Linke alle sozialen Verwerfungen und verfallen auch nicht in Panik und Angst, aber wir verwehren uns gegen die ewige Mär von der angeblichen „Corona-Lüge“.

Die Querdenker-Blase um Gellermann, Wodarg, Jebsen, Ballweg, Lenz, Schiffmann, Ludwig, Füllmich und die vielen anderen ist eine einzige Beleidigung. Schlicht und einfach peinlich.

Hier ein Artikel zur Lage in Indien:

https://cooptv.wordpress.com/2021/05/19/indien-und-covid-19-1000-arzte-gestorben/

Wir verlangen eine zügige weltweite Zulassung für russische, chinesische

und kubanische Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19.

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/covid19appell/

