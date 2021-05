Lawrow nennt Vorbedingung für „Freundschaft“ mit dem Westen (SNA News)

https://snanews.de/20210521/lawrow-nennt-vorbedingung-fuer-freundschaft-mit-dem-westen–2190337.html

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat eine Bedingung genannt, auf deren Grundlage die freundschaftlichen Beziehungen mit den westlichen Ländern aufgebaut werden könnten.

„Wir sind bereit, mit dem Westen befreundet zu sein, ich betone aber – nur mit einem Gefühl unserer eigenen Würde, das wir im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende der Existenz unseres Landes von unseren Vorfahren geerbt haben. Das Wohlergehen unserer Bürger ist das Hauptziel der Außenpolitik“, sagte Lawrow beim Marathon „New Knowledge“ am Freitag.

Russland kann ihm zufolge keine Beziehungen zu einem beliebigenLand entwickeln, ohne dabei auf die eigene Geschichte und die eigenen Traditionen zu achten, die für jeden Bürger des Landes wertvoll seien.

Russland habe immer am Nationalstolz und Patriotismus festgehalten. Es gehe dabei auch um die Verteidigung der Gerechtigkeit und um die Bereitschaft, den Schwachen zu helfen.

„Dies sind die größten menschlichen Eigenschaften, und wenn wir sie im Alltag bewundern, sollten sie sich zweifellos in unserer Position in der internationalen Arena manifestieren“, sagte Lawrow weiter.

