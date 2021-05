Der chinesische Botschafter in Berlin Wu Ken hat dem Menschenrechtsausschuss des Bundestags Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas vorgeworfen und ein für Donnerstag geplantes Gespräch mit den Abgeordneten abgesagt. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

weiterlesen hier:

https://snanews.de/20210520/deutschland-china-botschaft-xinjiang-uiguren-bundestag-treffen-absage-2168618.html

