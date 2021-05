COVID-Hilfe: Biden auffordern die Sanktionspolitik beenden! (Roots Action)

Wir fordern die Biden-Regierung nachdrücklich auf, eine weltweite vorübergehende allgemeine Lizenz zu erteilen, damit alle von den USA genehmigten Länder und Standorte problemlos alle damit verbundenen Medikamente, medizinischen Hilfsmittel und Impfstoffe importieren können, um die internationalen Hilfsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 zu erleichtern.

Das US-Finanzministerium hat die Befugnis, eine weltweite, vorübergehende allgemeine Lizenz zu erteilen, die die Ausfuhr und Wiederausfuhr von medizinischen Hilfsgütern und Ausrüstungen sowie anderen wesentlichen Gütern genehmigt, die andernfalls durch Sanktionen verboten wären. Die vorübergehende allgemeine Lizenz würde nicht erfordern, dass der Kongress Sanktionen aussetzt oder aufhebt, und würde nur die aufgeführten Arten von Lieferungen und Ausrüstungen abdecken. Indem klargestellt wird, dass diese Art von Finanztransaktionen zulässig sind, würde diese Lizenz die Spende oder den Verkauf von Gegenständen wie Testkits, Atemschutzmasken, Desinfektionsmitteln, persönlicher Schutzausrüstung und Medikamenten unterstützen, die alle für die Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 von entscheidender Bedeutung sind .

US-Wirtschaftssanktionen befreien humanitäre Güter technisch – aber Banken, Versicherungsunternehmen und andere Unternehmen befürchten, dass die US-Regierung sie beschuldigt, gegen die Sanktionen zu verstoßen, hohe Geldstrafen zu erheben und sie zu verhängen, wenn sie Kredite vergeben, Sendungen versichern oder Waren versenden auf einer verbotenen Geschäftsliste.

Infolge breiter US-Wirtschaftssanktionen kämpfen Länder wie der Iran, Syrien, Venezuela, Nordkorea, Sudan und Simbabwe ohne ausreichende Nahrung, Elektrizität, Medizin, medizinische Versorgung, Masken und Atemschutzmasken. Diejenigen, die am meisten unter Sanktionen leiden, sind schwangere Frauen, Kinder und chronisch Kranke.

In einem Bericht von Human Rights Watch vom April 2020 wurde erklärt, dass sich Sanktionen besonders nachteilig auf das iranische Gesundheitssystem ausgewirkt haben, da das Land trotz bestehender Ausnahmen keinen Zugang zu kritischen medizinischen Geräten und Medikamenten hat. UN-Menschenrechtskommissarin Michele Bachelet wiederholte diesen Punkt, als sie eine Lockerung der Sanktionen für die COVID-19-Hilfe forderte. Frühere Verwaltungen der Republikanischen und Demokratischen Partei haben nach Erdbeben im Iran vorübergehend allgemeine Lizenzen erteilt. Daher gibt es einen Präzedenzfall für die Weiterverfolgung dieser Anfrage.

