Das kubanische Parlament verurteilt Israels „wahllose Bombardierung“ in Gaza

Erklärung der Kommission für internationale Beziehungen der Nationalversammlung der Republik Kuba:

Die Kommission für internationale Beziehungen verurteilt nachdrücklich die wahllose Bombardierung seitens des Staates Israel gegen die palästinensische Bevölkerung in Gaza, bei der bisher mindestens 122 Menschen, darunter 31 Kinder, sowie Hunderte von Verletzungen und Verletzungen und umfangreiches Material ums Leben kamen Beschädigung.

Wir fordern erneut die sofortige Einstellung der Gewaltakte der israelischen Armee gegen das wehrlose palästinensische Volk sowie der Expansions- und Kolonialpolitik des Staates Israel.

Wir verurteilen auch die anhaltende Unterstützung der Regierung der Vereinigten Staaten für die Verbrechen der israelischen Streitkräfte gegen die palästinensische Zivilbevölkerung.

Wir fordern die Parlamentarier auf der ganzen Welt sowie die internationale Gemeinschaft im Allgemeinen auf, dringend und entschlossen zu handeln, um den Staat Israel zu zwingen, seine Verbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung zu beenden und die Charta der Vereinten Nationen, das Völkerrecht, zu respektieren und die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.

Wir betonen die dringende Notwendigkeit, eine umfassende, gerechte und dauerhafte Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts zu erreichen, die auf der Schaffung von zwei Staaten beruht und dem palästinensischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung und einen unabhängigen und souveränen Staat ermöglicht an den Grenzen vor 1967 und mit Ostjerusalem als Hauptstadt.

Havanna, 14. Mai 2021

