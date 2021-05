Kolonialismus und Imperialismus sind die Wurzel der wirtschaftlichen Probleme Venezuelas, nicht des Sozialismus, sagt der US-Ökonom Michael Hudson (Orinoco Tribune)

16. Mai (Special für OrinocoTribune.com) –

Die US-Oligarchie wurde reich, indem sie die Arbeitskräfte und natürlichen Ressourcen von Völkern und Ländern in ganz Amerika, Afrika und Asien ausbeutete. In unserem Jahrtausend wurde Venezuelas Vermögen von einem im Niedergang begriffenen Reich beschlagnahmt. Während sich die Wirtschaft weiter abschwächt, schlagen die USA mit einer zunehmend verzweifelten Politik wirtschaftlicher „Sanktionen“ gegen diejenigen vor, die versuchen, aus ihrer Umlaufbahn auszubrechen. Dabei treibt es seine Feinde zusammen.

„Ironischerweise wird der Versuch Amerikas, andere Länder zu isolieren, zu einem Versuch, sich selbst zu isolieren“, sagte der Ökonom Michael Hudson kürzlich. Als einer der bekanntesten Ökonomen in den USA schrieb Hudson 1972 das einflussreiche und beliebte Buch Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire. Er hat als Wall Street-Analyst, als Wirtschaftsberater der Vereinten Nationen und der Regierungen von China, den USA, Kanada, Mexiko und Island gearbeitet und ein Dutzend nachfolgende Bücher geschrieben. Am 5. Mai erschien Hudson im Podcast Moderate Rebels von Max Blumenthal und Ben Norton und machte zahlreiche Beobachtungen über Venezuelas Wirtschaft.

Die USA sind das „demokratische Zentrum der Welt“

Hudson kommentierte die Beschlagnahme venezolanischer Vermögenswerte durch die illegitime Parallelregierung von Juan Guaidó, die von den USA und ihren Verbündeten anerkannt wurde: „Amerika ist wirklich das demokratische Zentrum der Welt“, sagte Hudson ironisch . „Als demokratisches Zentrum, weil wir die Demokratie sind, können wir sagen, wer der Präsident eines Landes auf der Welt ist, und wir haben einen bösen kleinen Opportunisten [Guaidó] gefunden… Und wir haben entschieden, dass er der Chef ist und Wir geben ihm den gesamten Goldvorrat Venezuelas, obwohl das venezolanische Volk ihn nicht gewählt hat. Nun, die Chilenen haben Pinochet auch nicht gewählt. “

„Als ‚demokratisches Zentrum der Welt‘ kann Amerika die Köpfe eines bestimmten Landes bei Bedarf mit militärischer Gewalt bestimmen“, fügte Hudson ab. „Natürlich wurde der Goldvorrat einfach von England – das wiederum ein kleiner Zweig ist, der völlig von den Vereinigten Staaten abhängig ist – gepackt und das Gold gepackt. Sie haben alle Beteiligungen Venezuelas, das Vertriebsnetz der Ölgesellschaft und Tankstellen in den USA [CITGO] übernommen. “

Venezuelas wirtschaftliche Probleme begannen nicht mit dem Sozialismus oder mit „Sanktionen“, bemerkte Hudson, sondern mit den historischen neokolonialen Beziehungen des Landes zu den USA, der erzwungenen Abhängigkeit vom Öl als Hauptexport und der privaten Kapitalflucht.

„Venezuela war lange vor Chávez in einem Knoten“, bemerkte Hudson. „Die Vereinigten Staaten haben eine Reihe von Diktatoren unterstützt, seit Perez Jiménez [und Juan Vicente Gomez vor ihm] in den 1950er Jahren im Wesentlichen internationale Darlehensverträge abgeschlossen haben, die nicht nur Staatsschulden gegenüber den Anleihegläubigern verpfändeten, sondern auch Venezuelas Schulden besicherten Alle seine Ölreserven und alle Beteiligungen seiner Ölgesellschaft, einschließlich der US-amerikanischen Tochtergesellschaften … Venezuela leidet immer noch unter der Ära des Kolonialismus, die Amerika versucht, Chávez und seinen Nachfolgern und dem Sozialismus die Schuld zu geben, anstatt dem Amerikanische Attentatsteams und Killerteams, die die Diktatoren eingesetzt haben, die den ausländischen Anleihegläubigern alle Ölreserven Venezuelas verpfändet haben. “

Die venezolanische Ökonomin Pasqualina Curcio hat geschätzt, dass der transnationale Privatsektor rund 350 Milliarden US-Dollar aus Venezuela abgezogen hat, Vermögenswerte, die jetzt in Steueroasen eingeschlossen sind.

Moderne Geldtheorie

Kurz gesagt, die moderne Geldtheorie (MTT) besagt, dass Regierungen Fiat-Währungen schaffen können, um ihre Haushaltsdefizite zu finanzieren. Es ist die „jetzt offensichtliche Idee, dass Regierungen keine Kredite von Anleihegläubigern aufnehmen müssen, um ihre Haushaltsdefizite zu finanzieren – sie können einfach das Geld drucken“, fasst Hudson zusammen, „und die Wirkung des Druckens des Geldes ist nicht inflationärer als die Kreditaufnahme von Milliardäre. „

„Der Schlüssel ist der Zahlungsbilanz-Effekt“, erklärte Hudson. „Kein Land kann pleite gehen, wenn seine Schulden auf seine eigene Währung lauten. Venezuela kann die gesamte Landeswährung drucken, die es zur Begleichung seiner Schulden benötigt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Aber es kann keine Dollars drucken. Nur die Regierung der Vereinigten Staaten kann Dollars schaffen, und so viel wie Venezuelas Auslandsschulden in Dollars sind, so kann die Regierung und das Finanzministerium nicht drucken. “

„Jedes Land kann sich vom Dollar entfernen, solange es Teil eines Systems ist, das eine kritische Masse hat“, erklärte Hudson. „Die große Bedrohung für die Dollar-Hegemonie besteht also darin, dass China, Russland, der Iran und die Länder der Shanghai Cooperation Organization eine kritische Masse darstellen, der Venezuela, ein Großteil Lateinamerikas, Afrikas und der Rest Asiens beitreten können.“

„Tatsache ist, wenn Sie sich auf den Dollar verlassen, werden Sie wahrscheinlich geschraubt“, fasste Hudson zusammen. „Weil mit dem Dollar… die USA jederzeit auf Ihr Bankkonto zugreifen können. Sie können jederzeit Ihre Goldreserven abrufen. “

Michael Hudson ist kein einsamer Wolf. Er wurde zum Beispiel von Paul Craig Roberts, ehemaliger Leiter des Office of Economic Policy im US-Finanzministerium und ehemaliger Herausgeber des Wall Street Journal , als „bester Ökonom der Welt“ bezeichnet . Hudson ist derzeit Präsident am Institut für die Untersuchung langfristiger wirtschaftlicher Trends (ISLET) und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Missouri, Kansas City, USA.

Der IWF ist ein kleiner Raum im Keller des Pentagons.

Darüber hinaus machte Hudson einige vernichtende Kommentare zum 1944 eingeführten Bretton Woods-System – der in DC ansässigen Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) -, das seit dem Weltkrieg die internationale Wirtschaft dominiert hat II.

„Der IWF wurde als Arm der US-Außenpolitik geschaffen“, bemerkte Hudson, „und es ist immer noch ein Arm … Es gibt eine Mentalität, die der IWF hat: Es ist eine Pro-Gläubiger-Mentalität, und sie wird gründlich von den Vereinigten Staaten dominiert.“ eine Modalität des Kalten Krieges. Deshalb versuchen Russland und China, eine eigene internationale Bank zu gründen. Und der noch bösartigere Arm des amerikanischen Imperialismus, wahrscheinlich der tödlichste, ist die Weltbank, die enorm destruktiv ist. “

Im März 2020 lehnte der IWF ein relativ kleines Darlehen an Venezuela ab und behauptete, Präsident Maduro habe „keine Anerkennung gefunden“, obwohl die überwiegende Mehrheit der UN-Staaten und die UN ihn selbst als Führer des Landes betrachteten. Ende 2019, lange nachdem sich der Betrüger Juan Guaidó auf einem Caracas-Platz zum Präsidenten erklärt hatte, wählte eine große Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten (105) Venezuela – Maduros Venezuela – in den UN-Menschenrechtsrat. In jüngerer Zeit weigerte sich der IWF , Venezuelas Sonderziehungsrechte zu achten.

„Die Weltbank und der IWF waren schon immer wahrscheinlich die bösartigsten, rentabelsten und antiprogressivsten Institutionen der Welt“, fuhr Hudson fort. „Und als solche werden sie im Wesentlichen von Amerikas tiefem Staat geleitet, um andere Länder zu unterwerfen und ihre Selbstversorgung zu verhindern. Die Idee ist, wenn Sie sie verarmen können, werden Sie irgendwie zu einem Regimewechsel führen und eine Kundenoligarchie einsetzen, die bereit ist, ihre Wirtschaft von den Vereinigten Staaten abhängig zu machen. Das ist die US-Außenpolitik auf den Punkt gebracht seit 1945. “

Ausgewähltes Bild: Der berühmte US-Ökonom Michael Hudson bezeichnete Juan Guaidó kürzlich in einem Interview als „bösen kleinen Opportunisten“. Datei Foto.

Spezial für Orinoco Tribune von Steve Lalla

