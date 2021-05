Rede von Axel Plasa am 15. Mai 2021 – Frente Unido América Latina – Vereinigte Front für Lateinamerika

In Lateinamerika erleben wir Umwälzungen, wie wir sie noch nie gesehen haben, insbesondere in Kolumbien. Was bis vor kurzem noch die Operationsbasis des US-Imperialismus in Südamerika war und mit seinen Militärbasen ideal an der Grenze zu Venezuela liegt, zeigt heute ein ganz anderes Gesicht. Nach zwei Wochen sozialer Unruhen wurden rund 2.100 Fälle von Polizeigewalt registriert. Nach offiziellen Schätzungen gibt es mindestens 47 Tote und 362 Opfer von körperlicher Gewalt. In der Tat ist die Situation für das kolumbianische Establishment nach vierzig Jahren Bürgerkrieg und einem seit 2016 abgeschnittenen Friedensprozess unkontrollierbar geworden. Angesichts eines politischen Systems, in dem Álvaro Uribe aus dem Schatten heraus regiert, mit einem Präsidenten, der in diesem Fall Iván Duque heißt, ist es nicht verwunderlich, dass die Zivilgesellschaft endlich ihre Entschlossenheit und Unzufriedenheit zeigt, nicht nur vor der Ungerechtigkeit einer nun zurückgezogenen Steuerreform, die den Preis der Krise den am meisten Benachteiligten aufbürden würde, sondern vor der Abkehr des Uribismo von seinen Wurzeln.

Es gibt keine Spezialeinheit oder ein Polizeikommando, das die Ungerechtigkeit und Unterdrückung, die das kolumbianische Volk in diesem Moment erlebt, zum Schweigen bringen kann. Bereits zwei Minister sind von ihren Ämtern in der kolumbianischen Regierung zurückgetreten, und die Verurteilungen durch internationale Organisationen wie die OAS oder die UNO oder durch westliche Länder sind kaum spürbar. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen diese Situation eine einhellige Verurteilung der Verletzung der grundlegendsten Menschenrechte ausgelöst hätte, sehen wir hier ein Schweigen und eine nie dagewesene Passivität. Es scheint, dass im Fall von Kolumbien andere Kriterien gelten als zum Beispiel in Venezuela oder Nicaragua, um nur zwei Länder zu nennen, die dann angeblich für diese Art von Taten herausgegriffen werden. Von der Frente Unido América Latina bekräftigen wir unsere Solidarität mit dem kolumbianischen Volk, das eine seiner schwersten Stunden durchlebt.

In Peru schreitet derweil der Wahlprozess nach einer ersten Runde voran, in der Pedro Castillo die Mehrheit der Stimmen erhielt, gefolgt von Keiko Fujimori, Tochter von Alberto Fujimori und Vertreterin des reaktionärsten und oligarchischsten Sektors Perus. Der überraschende Sieg des Kandidaten von Peru Libre entfesselte im Land einen regelrechten schmutzigen Krieg gegen Castillo und seine Partei, aber generell gegen alle linken Organisationen. Die Inbrunst, mit der die regierungsnahen Medien diesen Kandidaten angreifen und nicht zögern, ihn mit dem Leuchtenden Pfad in Verbindung zu bringen und Verleumdungen und Diffamierungen gegen ihn zu erheben, zeigt die wahre Angst der peruanischen Eliten, in naher Zukunft die Kontrolle über das Land zu verlieren. Er hat sogar Morddrohungen von keinem Geringeren als dem ehemaligen Kandidaten López Aliaga erhalten, der bei einer kürzlichen Kundgebung die Worte „Tod dem Kommunismus, Tod Castillo“ aussprach.

Da Peru Libre mit Castillo ein Bündnis mit Veronika Mendoza von Juntos Por Peru eingegangen ist, wurde eine Allianz gebildet, um sich gemeinsam den Präsidentschaftswahlen am 6. Juni zu stellen. Bei allen Differenzen zwischen Mendoza und Castillo in der Vergangenheit ist vor allem ein Zusammenschluss der fortschrittlichen Kräfte notwendig angesichts der bevorstehenden Ankunft einer Präsidentin Fujimori, die nicht nur eine kriminelle Vergangenheit hat, sondern auch den Rückhalt der reaktionärsten Sektoren des Andenlandes hinter sich hat. Zusätzlich zu der wiederholten Verwendung der antikommunistischen Stimmung, die so charakteristisch für Peru und einen guten Teil Lateinamerikas ist, versuchen sie, sich Keiko anzunähern, besonders unter den konservativen Wählern in den Städten und der Hauptstadt. Der Aufstieg der Tochter eines autoritären und philo-faschistischen Herrschers wie Alberto Fujimori wäre zweifellos ein großer Rückschlag für Peru.

Während Castillo den Vorteil hat, aus einer provinziellen Schicht zu stammen und Lehrer zu sein, was ihm helfen könnte, die Stimme der tief und historisch marginalisierten Peruaner zu agglutinieren. Die letzten Umfragen zeigen, dass der Vorsprung von Castillo immer noch groß ist, aber dass sich der Abstand zu Fujimori von früheren Schätzungen, die ihm einen großen Vorsprung von mehr als 20 Prozent gaben, auf eine einstellige Zahl verringert. Doch bis zu den Wahlen ist es noch ein weiter Weg, und vieles bleibt abzuwarten. Für den Moment hilft es, dass die verschiedenen Fraktionen der Linken ihre Kräfte vereinen, um den Faschismus am Wahltag stärker zu besiegen.

Der selbsternannte Präsident Venezuelas und ehemalige Abgeordnete Juan Guaidó wiederum landete erneut einen medialen Coup und rief diesmal via Twitter zu einer Einigung mit Maduros Regierung und den am Dialogprozess beteiligten Ländern auf. In dieser neuen Wendung versuchte Guaidó nicht nur, die oppositionellen Kräfte mit seiner Person zu versöhnen, nachdem er seinen Sitz in der Nationalversammlung verloren hatte und nicht mehr die einhellige Unterstützung der venezolanischen Oppositionssektoren hatte. Damit die anstehenden Regionalwahlen als legitim und anerkannt gelten können, sollte nach seinen Aussagen eine „Vereinbarung“ mit der Regierung und internationalen Beobachtern getroffen werden. Es könnte sogar erwogen werden, die gegen das Land verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. In der Zwischenzeit würde Maduros Regierung weiterhin als unecht und diktatorisch angesehen werden.

Der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodriguez, reagierte auf dieses Dialogangebot mit der Aussage, dass man für einen Dialog mit der Opposition offen sei. Notwendig dafür ist das Eingeständnis der begangenen Fehler und die Rückgabe u.a. des in Großbritannien beschlagnahmten Goldes und die Wiedererlangung der im Ausland eingefrorenen Konten, u.a. bei Citgo in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2019 hatte die norwegische Regierung einen Dialog geführt, der relativ effektiv war, aber nach dem Treffen auf der Insel Barbados im selben Jahr ins Stocken geriet.

Zum Abschluss dieses Beitrags wollte ich über die aktuelle militärische Situation im Nahen Osten sprechen. Heute ist wieder der Tag der Nakba, an dem die israelische Armee Tausende von Palästinensern von ihrem Land vertrieben hat, und er fällt auch mit dem Tag der Ausrufung des Staates Israel im Jahr 1948 zusammen. Seit letztem Montag, dem 10. Mai, haben sich die Angriffe zwischen der israelischen Armee und dem bewaffneten Flügel der Hamas im Gazastreifen verkettet. Auf beiden Seiten des Konflikts werden Verletzte und Tote beklagt, während Vermittlungsversuche Ägyptens von beiden Seiten gleichermaßen abgelehnt wurden. Benjamin Netanjahus Militäroffensive gegen die palästinensischen Gebiete und speziell gegen den Gazastreifen demonstriert einmal mehr die annexionistische und imperialistische Natur des Zionismus, der Palästina von der Landkarte tilgen und einen hebräischen Staat im gesamten ehemaligen Mandatsgebiet Palästina errichten will. Im Streben nach einer Zwei-Staaten-Lösung und einer Verhandlungslösung zwischen Israelis und Palästinensern verurteilen wir diese Gewaltspirale auf das Schärfste und stehen in Solidarität mit Palästina und insbesondere mit der von der israelischen Militäroffensive betroffenen Bevölkerung im Gazastreifen.

Es lebe das freie und unabhängige Palästina!

Nieder mit der Belagerung des Gazastreifens!

Es lebe die Solidarität der Völker!

Hasta la victoria siempre,

Venceremos.

CASTELLANO VERSION PDF

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related