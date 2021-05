Werner Ruhoff, DFG-VK: Atomwaffen sind jetzt illegal / Infostand Attac-AG / Kollwitzplatz 15. Mai

https://youtu.be/FAlhPdnh8bM

Werner Ruhoff, DFG-VK: Atomwaffen sind jetzt illegal / Infostand Attac-AG / Kollwitzplatz 15. Mai #2

https://youtu.be/c_35LRiyIMo

Brigitte Sändig, Attac Berlin: Persönliche Erfahrungen – Aomwaffen sind illegal /Kollwitzpl.

https://youtu.be/E4bVhSX92_4

Großwerbeflächen:: Atomwaffen sind jetzt illegal – Raus aus Deutschland, Attac Infostand Kollwitzpl.

https://youtu.be/Ad4Wo8uIKjg

