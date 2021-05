Bericht aus Gaza – 14 Mai 2021 (1948, 73 Jahre Besatzung) – Ass. Prof. Abed Schokry, Gaza Stadt, Palästina

Was wir erleben, übertrifft alles, was man sich vorstellen kann.Um 6.00 Uhr morgens gab es gestern 80 Bombardierungen im Umkreis von zwei Kilometern in fünf Minuten. Unsere Kinder schrien vor Angst.

… Während es auf der israelischen Seite Schutzbunker gibt, gibt es bei uns keine solche Schutzräume.

Wir sind also den Luftangriffen der Israelis ohne jeden Schutz ausgeliefert. Es gibt nureinige wenige große Gebäudemit einem Keller.



Auch das Mehrfamilienhaus, in dem wir wohnen, hat keinen Keller. Wo sollen wir also hin, wenn angekündigt wird.

Hier der vollständige Bericht von Ass. Prof. Abed Schokry aus Gaza Stadt.

LINK zum PDF

